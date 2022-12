La Diputació de Girona, a través del Servei de Xarxa Viària, ha posat en marxa un pla pilot per a reforçar la senyalització nocturna en carreteres de la seva competència amb l’objectiu de prevenir accidents amb animals salvatges.

Els senyals estan situats en punts de la GIV-5313 a Canet d’Adri, la GIV-6217 de Torroella de Fluvià a Sant Pere Pescador, i la GIV-6502 a la platja de Pals. Segons l’informe previ realitzat, l’ens apunta a través d’un comunicat que «aquests eren trams de pas habitual de fauna i s’hi ha detectat un índex d’accidentabilitat més elevat amb animals salvatges». El pla pilot permet regular l’encesa dels senyals LED i limitar la velocitat màxima a 50 quilòmetres per hora en aquests trams, segons l’horari i l’època de l’any. El diputat de Xarxa Viària, Jordi Xargay, no ha descartat ampliar la mesura a més carreteres en un futur. L’actuació ha tingut un cost de 34.122,73 euros. La mesura complementa la senyalització habitual instal·lada a les carreteres de la xarxa viària de la Diputació de Girona per alertar de la presència d’animals salvatges. En l’actualitat, hi ha un total de 265 quilòmetres senyalitzats a les comarques gironines.