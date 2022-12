Els jutjats gironins, col·lapsats

Els jutjats gironins no aconsegueixen desfer-se del tap creat per culpa de la paràlisi judicial per la crisi del coronavirus durant l’any 2020, tenint en compte que fins llavors la justícia ja arrossegava problemes endèmics importants. Ans al contrari, des de fa dos anys, els indicadors de litigiositat i càrrega de feina que difon trimestralment el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) demostren que el col·lapse als òrgans gironins va a pitjor.

La congestió ha pujat un 3% en un any ( la taxa se situa als 3,47 punts) i la jurisdicció social és, en general, la que més congestionada està (4,83), tot i que si es mira per òrgans, són els jutjats penals els que guanyen la medalla d’or (6,88). Entre el juliol i el setembre els 62 jutjats de la província van ingressar 25.963 assumptes i en van resoldre 22.983, amb una tendència d’ingressar més del que es resol que ja fa temps que dura i que demostra que els òrgans no aconsegueixen rebaixar els casos pendents que encara han de tramitar-se. Aquests assumptes pendents ja han arribat als 56.820, un 23% més que l’any 2020 i un 16% més que el mateix període de l’any passat. Pel que fa a les sentències, els jutjats en van dictar 4.901, un 9% més que l’any passat, així com 11.256 interlocutòries i 4.965 decrets. L’execució de sentències, tràmit posterior a la sentència ferma que en posa en marxa el compliment, també està col·lapsat. Si bé es van registrar 3.419 executòries i se’n van resoldre 4.642, n’hi ha prop de 50.000 pendents a tràmit (49.967), un 8% més que fa dos anys. La saturació que viuen els jutjats requeriria que durant dos anys i mig ininterromputs no hi hagués cap ingrés per eixugar els casos pendents. De mitjana, durant aquests tres mesos cada òrgan ha ingressat 418 assumptes, i n’ha resolt uns 370. La jurisdicció penal és la que més n’ha ingressat (14.874) per davant dels 9.880 de la civil, però és aquesta última qui té un col·lapse major, ja que té pendents a tràmit més de 30.000 assumptes, una xifra molt superior dels prop de 23.000 que té la penal. Totes dues jurisdiccions han ingressat més del que han resolt, fet que fa pujar la pendència i la congestió. Pel ciutadà això es tradueix en un augment dels temps de resolució dels seus casos, tant sigui per dilacions durant la instrucció o perquè veuen com són citats per un judici a diversos mesos vista. Càrrega de feina en augment Els quatre jutjats d’Instrucció que hi ha a la ciutat de Girona són els que més càrrega de feina han acumulat, ja que han ingressat 751 casos cadascun i n’han resolt 755. El jutjat Mercantil, però, no es queda enrere. Durant els últims anys ha estat l’òrgan més congestionat de la província, i durant el tercer trimestre ha resolt 244 casos. Amb tot en té 871 pendents, una xifra que és similar a la de l’any passat però que és més baixa que la del 2020, quan va arribar a superar el miler de casos pendents. Per darrere hi ha els 29 jutjats de Primera Instància i Instrucció, que acumulen més de 23.000 assumptes pendents en temes civils.