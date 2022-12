El Govern català ha aprovat autoritzar l'ampliació de la plantilla de personal docent del Departament d'Educació amb 3.566 professors als centres educatius públics des de l'1 de gener del 2023 per a compensar la reducció d'una hora setmanal en l'horari lectiu del professorat.

La demarcació de Girona serà la que disposarà d’una major dotació de docents, amb 462,5 (195,5 a Primària i 267 a Secundària). El Consorci Educatiu de Barcelona comptarà amb 421 docents més, mentre que Lleida comptarà amb 253,5 dotacions. Tarragona ampliarà el nombre de professors en 370.

El Govern assegura que l’ampliació de la plantilla de professors en 3.566 docents «és fruit de l’acord d’Educació amb els sindicats» del setembre passat per a compensar la reducció d’una hora lectiva setmanal en el professorat i es farà «d’acord als procediments regulats en la borsa de treball de personal docent».

Aquestes dotacions es distribuiran en 1.431 per a l’Educació Primària i els altres 2.135 per a la Secundària. Amb la implantació d’aquest model, les hores lectives quedaran modificades de la següent manera: 23 hores setmanals per als mes tres que imparteixen Educació Infantil i Primària; 20 hores pels que imparteixen educació a persones adultes; i 18 hores per a la resta d’ensenyaments de règim general i especial.

L'executiu català també ha acordat que el Departament d'Educació convocarà una consulta pública sobre l'elaboració d'un projecte de decret d'orientació educativa per a conèixer «l’opinió, la sensibilitat i les propostes de la comunitat educativa i els diferents sectors implicats» en aquest àmbit. «Aquest decret -indica el Govern- vol donar resposta a l’alumnat que acaba l’escolarització obligatòria sense una idea clara i fonamentada del que vol fer en el futur i també reduir les taxes d’abandonament i de fracàs escolar postobligatori».

El decret, afegeix l’executiu català, articularà les accions d’orientació de centres, sistematitzarà els processos de transició entre etapes i el treball pedagògic coordinador entre professionals, i articularà «una adequada oferta i utilització dels recursos públics» per a facilitar l’orientació educativa.