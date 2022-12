Les idees tornen al ple de Ripoll a mig any de les eleccions municipals

La bassa d’oli que s’ha viscut durant tot aquest mandat entre els partits amb representació al consistori de Ripoll, es va veure alterada en el darrer plenari municipal amb un debat d’idees entre govern i oposició. L’equip de Junts que lidera l’alcalde Jordi Munell va salvar un cop més els mobles, evitant que l’oposició es posicionés en contra de cap dels dictàmens que s’hi van debatre, i constatant que amb una oposició fragmentada es pot governar plàcidament malgrat no tenir majoria absoluta.

El debat sobre unes parcel·les municipals que s’han posat en venda al sector encara fantasma de La Torre, va obligar a posicionar els partits autoqualificats d’esquerres. El més bel·ligerant va ser el PSC, soci preferencial de Junts al Consell Comarcal, i que en els últims tres anys ha tingut un paper d’oposició dòcil. El regidor socialista i alhora vicepresident comarcal, Enric Pérez, va llençar la primera pedra denunciant que Ripoll té «un problema important d’habitatge», que les rehabilitacions que s’han fet responen «més a maquillatge que a política ambiciosa», i va mostrar-se sorprès perquè s’activi la venda d’aquest patrimoni municipal «sense concretar en què es destinaran els diners que se n’obtinguin». Alhora va lamentar que l’habitatge s’hagi deixat en mans de la iniciativa privada i que el Pla Local d’Habitatge de 2010 estigui des d’aleshores dins d’un calaix.

El vot negatiu dels socialistes no va trobar complicitats amb ERC que hi va estar d’acord, ni d’Alternativa per Ripoll-CUP que simplement es va abstenir. Aitor Carmona va passar-hi de puntetes verbalitzant només la sensació que el barri vell s’està convertint en un gueto. La voluntat que Junts afirma tenir, és la de repoblar precisament el barri vell, i per això Munell va afirmar que prefereix comprar finques al centre, abans que no als eixamples. L’alcalde va excusar la seva política immobiliària en la impossibilitat de demanar préstecs que van patir fins a 2019, perquè el seu grup va haver de prioritzar l’estalvi. També va afirmar que tot i les que ja s’han comprat fins ara, encara hi ha cua de com a mínim cinc o sis veïns que tenen les seves propietats afectades pel Pla General, ja que d’ençà de 2018 van tenir dret a demanar que l’Ajuntament les expropiï en complir-se deu anys de l’aprovació del POUM. Per acabar va recordar que l’Incasol no considera Ripoll com a zona prioritària d’inversió per fer-hi immobles de promoció pública, i que per això està negociant amb la Fundació Eduard Soler perquè inverteixi en els habitatges socials cooperatius que està previst construir a un solar municipal a la zona de can Guetes.

El plenari també va aprovar l’alienació de dos pisos del carrer Josep Maria Pellicer, aquest cop amb els únics vots a favor de Junts i de la regidora no adscrita Sílvia Orriols. Els republicans i socialistes s’hi van oposar. La candidata republicana pel maig vinent, Chantal Pérez ho va fer argumentant que no entén que es venguin pisos de titularitat pública quan hi ha tanta dificultat per accedir al mercat immobiliari. En tot cas, la confrontació d’idees de poble han retornat al ple municipal, ni que sigui per la proximitat de les eleccions.