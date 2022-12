La plaça Major d’Olot tornarà a acollir aquestes festes de Nadal, i per onzena vegda, una pista de gel. En una iniciativa per dinamitzar el centre de la ciutat coincidint amb la campanya de Nadal, l’any passat, va superar totes les dades de participació arribant a un total de 9.017 persones; una mitjana de 360 persones al dia. Xifra que va representar un increment del 23% -1.655 usuaris- en relació als 7.032 que hi van patinar durant l’edició de 2019 (el 2020 la pista no es va poder posar en marxa d’acord amb les mesures de contenció de la COVID).

Estarà oberta des del 16 de desembre fins al 8 de gener. Un total de 654 alumnes d’Olot ja s’hi han apuntatper poder patinar. Són escolars de 4t, 5è, 6è de primària i 1r i 2n d’ESO de 7 escoles de la ciutat que podran utilitzar-la gratuïtament els dies 16,19, 20 i 21 de desembre de 9.45 a 13.45h i de 15 a 16h. Un total de 250 alumnes d’altres centres de la Garrotxa i Osona també s’hi han interessat. A més de les escoles, la pista també tornarà a acollir els clubs esportius que vulguin, fora de l’horari d’obertura al públic en general. D’aquesta manera, de 10 a 11 h i de 15 a 16 h, els membres de les entitats esportives podran patinar-hi a un preu econòmic. Caldrà disposar de reserva prèvia. L’horari de la pista de gel serà d’11 a 2 del migdia i de 4 a 9. En el cas de les festivitats del 25 i 26 de desembre a més de l’1 i el 6 de gener al matí, la pista romandrà tancada.