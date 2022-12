Dissabte 10, 22.30 h

La coneguda actriu catalana Mercè Aránega es fica a la pell, el pensament i la denúncia de l’escriptora i activista italiana Michela Murgia, amb una gran projecció pública al seu país, per convertir-se en la protagonista d’un monòleg que denuncia l’actual onada de feixisme arreu d’Europa i la resta del món. Instruccions per fer-se feixista és un text per fer trontollar la seguretat en el nostre sistema democràtic, adaptat per Sergi Pompermayer i dirigit per Miquel Gorriz, que arriba a Salt en el marc de la 31a edició del Festival Temporada Alta, que presenta aquesta cap de setmana els seus últims espectacles.

Golden Christmas a Sant Gregori

Dissabte 10 i diumenge 11, durant tot el dia

La segona edició del Golden Christmas comptarà amb un centenar d’activitats gratuïtes repartides del dissabte 3 al diumenge 18 de desembre. L’esdeveniment, disposa enguan d’un espai de 63.900 m² i ampliarà la zona d’oci infantil respecte a l’edició de l’any passat. Per facilitar la presència de públic, en aquesta edició també hi haurà 1.800 places d’aparcament.

Concert de Nadal de Mishima a La Mirona de Salt

Dissabte 10, 22.30 h

Mishima aterra aquest dissabte a La Mirona en el marc d’una gira especial de Nadal, nascuda arran dels concerts que any rere any celebraven a l’Heliogàbal de Barcelona. A Salt, la banda liderada per David Carabén hi repassarà temes del seu darrer disc, L’aigua clara, així com bona part dels seus grans èxits.

El viatge d’Enric Montefusco al Teatre Principal d'Olot

Dissabte 10, 20 h

El cantant i compositor Enric Montefusco arriba a la capital de la Garrotxa aquest dissabte per presentar, un Viaje al centro de un idiota, un disc i espectacle per al qual s’ha aliat amb Xavi Bobés.

Les «Four seasons» a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

Dissabte 10, 20.30 h

La Cia. CaraBdanzanze, amb un total d’11 ballarins, interpreta aquesta espectacular escenografia al ritme de la recomposició que el músic Max Richter ha compost de les Quatre Estacions de Vivaldi.

«La millor carta» al Teatre Municipal de Palafrugell

Diumenge 11, 12 h

La companyia La Trepa presenta aquest diumenge a Palafrugell un espectacle que gira al voltant d’en Jan Bonjan, patge i carter reial, que desitja poder lliurar a Ses Majestats la millor de totes les cartes que els nens els hi adrecin. Una carta que sigui especial, única i que emocioni.

The Hanfris Quartet a l'Auditori de Girona

Diumenge 11, 18 h

Per celebrar l’arribada de les festes nadalenques, el grup de música barbershop The Hanfris Quartet presenta una nova proposta musical: All I Want For Christmas Is..., amb un compendi d’algunes de les nadales més conegudes, tant tradicionals com modernes, en català, anglès i castellà.