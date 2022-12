Associacions de passatgers reclamen que l'AVE arribi fins a Perpinyà

El dia 11 de desembre és la data en què Renfe i SNCF fan efectiu el trencament de la seva aliança per a l’explotació de l’alta velocitat entre Barcelona i París, per decisió unilateral de l’operadora francesa. Malgrat que Renfe ha anunciat que mantindrà i reforçarà els serveis d’Avant entre Figueres, Girona i la capital catalana, SNCF de moment només té previst mantenir dues freqüències per sentit diàries que connectin Barcelona, les estacions gironines i París. Davant d’aquesta situació, associacions de passatgers catalanes i franceses reclamen als dos estats que mantinguin les connexions ferroviàries entre Catalunya i França. Mentre no es pugui resoldre la situació, a curt termini proposen un allargament dels serveis AVE fins a Perpinyà o del TGV fins a Figueres.

Segons recorden les associacions, entre les quals hi ha Promoció del Transport Públic, la ruptura entre Renfe i SNCF provocarà que es perdin la meitat de circulacions de trens d’alta velocitat que passen pel túnel del Pertús, tot reduint-se de quatre a només dues per sentit i dia. Tal i com subratllen, els serveis que es deixaran de prestar seran els que corresponen a Renfe, que són els que asseguren les relacions entre Barcelona, Lió i Marsella. A patir d’ara, aquestes connexions deixaran d’estar garantides i de moment l’única que continuarà serà la línia Barcelona-París, que SNCF ja ha anunciat que té la intenció d’operar gràcies a la seva rendibilitat.

La principal causa de la reducció de freqüències són les traves administratives que SNCF ha imposat a les empreses que volen entrar a circular a França, dificultant en gran manera la possibilitat que alters serveis ferroviaris -com Renfe- puguin circular pel seu territori. Actualment, segons recorden els usuaris, només Trenitalia -l’operador públic italià- ha aconseguit superar les traves administratrives i operar diàriament diversos serveis d’alta velocitat entre París, Lió i Milà.

D’altra banda, les associacions recorden que aquesta retallada ja venia precedida d’una altra que es va fer durant la pandèmia de la covid-19, ja que va desaparèixer la ruta entre Girona i Tolosa. Però tot i això, també denuncien que es des de l’any 2013, quan es va posar en marxa el servei d’alta velocitat entre Catalunya i França, l’escassa oferta de serveis «fa que la connexió sigui molt ineficient», fet que ha comportat que sigui gairebé impossible fer un trajecte d’anada i tornada entre Barcelona i París en un mateix dia. De la mateixa manera, lamenten que «una oferta molt reduïda, tenint una demanda potencial molt elevada, fa que el preu del bitllet s’enfili a valors moltes vegades inassumibles».

Per tot plegat, des de Promoció del Transport Públic reclamen als responsables d’aquesta situació «que facin el possible per garantir les connexions que actualment s’esdevenen entre Barcelona, Lió i Marsella, per tal de no perdre connectivitat» amb aquestes grans ciutats i tampoc amb la Catalunya Nord i la regió occitana.

Però no només volen la permanència de l’actual servei i el restabliment del recorregut fins a Tolosa, sinó que reclamen aprofitar «al màxim» el túnel del Pertús, que va significar una inversió de 3.500 milions d’euros. Per això, consideren un «veritable escàndol» la reducció de circulacions prevista en aquesta infrestructura.

Per tal de fer possible aquest increment del servei, el que proposen és allargar fins a Perpinyà els serveis d’Ave i Avant que actualment arriben només fins a Figueres. D’aquesta manera, Barcelona, Girona i Perpinyà estarien unides per catorze connexions d’alta velocitat al dia, circumstància que facilitaria, segons els usuaris, que els residents al sud de França poguessin anar a passar el dia a Barcelona, Girona o Figueres.

D’altra banda, les entitats firmants també proposen com a alternativa que els TGV francesos arribin fins a Figueres-Vilafant, fet que possibilitaria set trens al dia entre Catalunya i París. En qualsevol cas, l’objectiu seria tenir una estació d’enllaç entre els trens d’alta velocitat espanyols i francesos.

Adif ajorna la posada en servei del nou traçat dels trens gironins a Barcelona

Adif va anunciar ahir que ha ajornat un dia l’entrada en servei del nou traçat per l’interior de La Sagrera de l’R2 i R11 (les que connecten les comarques gironines amb Barcelona) i de la nova estació de Rodalies de Sant Andreu. Inicialment, estava previst que els trens comencessin a passar per aquest nou tram diumenge a la matinada, i ara no serà fins dilluns. Segons ha explicat l’entitat en un comunicat, en la fase final dels treballs que es duen a terme des de dissabte passat i que obliguen els trens d’aquestes línies a finalitzar el seu recorregut a l’estació de Montcada i Reixac, s’han registrat «contingències imprevistes» relacionades amb el sistema d’electrificació i la catenària, uns treballs que van a càrrec de l’UTE Dragados-Tecsa. A partir de dilluns, si no hi ha canvis, els trens de Girona ja circularan per dins de la nova estació.