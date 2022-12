La diòcesi de Girona està celebrant, durant aquestes setmanes de desembre, diverses trobades a les parròquies, arxiprestats i moviments per reflexionar conjuntament sobre el document de treball de l’etapa continental del Sínode. Per això, convida a tothom que ho desitgi a llegir el document de treball i respondre breument algunes preguntes. En acabar la reflexió, abans del 10 de gener es pot enviar un resum d’un foli com a màxim a la Comissió Diocesana del Sínode.