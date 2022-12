Vint anys de Ryanair a l'aeroport de Girona

El 5 de desembre de 2002 s’enlairava el primer vol regular de Ryanair aGirona, amb destinació Frankfurt-Hahn i amb una ocupació del 80%. La companyia irlandesa obria als gironins el món del turisme «low cost», amb bitllets a 9,99 euros, i prometia l’inici d’una «àmplia operació de transport aeri» amb Girona com a base princpial. Paral·lelament, reobria la Costa Brava a nous mercats turístics europeus, sobretot de països massa llunyans -com el Regne Unit- que fins llavors ho havien tingut complicat per venir amb cotxe. Dues dècades després, l’aeroport de Girona-Costa Brava continua indefectiblement lligat a Ryanair, que transporta més del 70% de passatgers que passen per les instal·lacions de Vilobí i que fa uns anys va aconseguir portar xifres desorbitants de més de cinc milions de viatgers anuals. Tanmateix, la de Ryanair amb Girona ha estat una història d’alts i baixos, sobretot a patir de 2010, quan la companyia va començar a operar des de Barcelona-El Prat i va reduir els vols des de Girona.

Abans de Ryanair, l’aeroport de Girona era pràcticament un erm. Tot i que s’havia construït l’any 1967 i el 1972 havia arribat al milió de passatgers gràcies al turisme internacional, als anys 80 va patir la crisi del petroli. Les instal·lacions es van quedar sense vols internacionals i van arribar a mantenir una sola connexió amb Madrid. Durant els 90 hi va haver una certa recuperació, però sobretot a base de vols privats.

Per tant, l’arribada de Ryanair, a finals de 2002, va suposar tota una revolució. Dos mesos després d’aquell primer vol a Frankfurt, Ryanair va obrir rutes a Londres i Milà, i a partir d’aquí va començar un creixement exponencial. L’estiu de 2003 ja es van rebre 500.000 passatgers, i l’any 2004 es van vorejar els tres milions de viatgers. L’increment va continuar fins al 2008, any en què es va batre el rècord de més de cinc milions i mig de passatgers.

Ryanair havia escollit Girona com a base per la seva bona ubicació; a prop de la costa i, sobretot, de Barcelona. Les institucions gironines de seguida hi van veure una oportunitat i l’any 2003 van signar un sucós contracte de publicitat amb la companyia, que davant dels bons resultats es va anar renovant en els anys posteriors. Això va propiciar l’arrelament i el creixement de Ryanair a Girona, que va arribar a volar a 53 destins i deu avions de base l’any 2009.

Paral·lelament, durant tots aquests anys Aena ha anat fent quantioses inversions a l’aeroport per tal d’adaptar-lo a aquest creixent volum de passatgers. S’han habilitat accessos, s’han construït aparcaments i s’han remodelat tant la terminal com la pista. Ara queda pendent l’arribada de l’alta velocitat, amb la qual el Govern ha mostrat un compromís públic.

L’any 2010, tanmateix, es va produir el punt d’inflexió. L’obertura de la T1 a l’aeroport del Prat va provocar que la T2 quedés buida, fet que va propiciar la instal·lació de les companyies de «low cost». Ryanair no va dubtar en desembarcar a la capital catalana -que des del primer moment havia estat el seu veritable objectiu- amb una aposta ambiciosa, que a la pràctica va suposar un descens progressiu de la seva aposta a Girona. A això s’hi va sumar la fi dels acords de publicitat amb les administracions gironines, molestes per la reducció de l’aposta gironina i preocupades per una investigació de la Comissió Europea per si s’hauria vulnerat el dret a la lliure competència. Els darrers anys, a més, Ryanair ha estat notícia pels seus permanents conflictes laborals amb els treballadors de Girona i d’altres bases, que l’han portat als jutjats en diverses ocasions.

Tot i els intents de les administracions per tal de diversificar les companyies que operen a Girona -durant els últims anys hi ha hagut vols regulars a l’estiu de Jet2, Transavia o Wizz Air, entre altres-, Ryanair continua essent el principal actiu de Girona. Però els números ja mai més han tornat a ser els que eren, i molt menys després de la pandèmia. El 2019, abans de la covid, l’aeroport va rebre 1,9 milions de passatgers.En el que portem d’any, no hem arribat als 1,3. Aquest hivern, Ryanair té quatre vols i cap avió de base a Girona. Però malgrat els estira-i-arronsa, l’aerolínia continua aquí.