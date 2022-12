La CUP va presentar dissabte la seva proposta política a Banyoles en un acte que va comptar amb la presència del diputat al Parlament Dani Cornellà, la regidora per la Sumem Banyoles Jana Soteras i Edgar Fernàndez i Maria Sirvent del secretariat nacional de la formació.

Segons van explicar els ponents de l’acte, l’objectiu és «proposar, debatre i, sobretot, escoltar a la gent del territori».

Dani Cornellà va dir que «cal sortir al carrer, parlar amb els botiguers, les entitats, els comerciants i amb la gent que treballa pel territori per tornar a fer política i reclamar la independència del país». De la seva banda, la regidora Jana Soteras va exposar la situació política que viu Banyoles i la «necessitat d’una proposta política alternativa per canviar les polítiques actuals del consistori». Entre elles va destacar l’habitatge, «un tema important i que no respón a les necessitats del municipi».