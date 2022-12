L'aeroport de Girona-Costa Brava està a punt de tancar l'any amb un 31,4% menys de passatgers que el 2019. Segons les dades fetes públiques per Aena, per les instal·lacions de Vilobí han passat entre gener i novembre un total de 1.299.787 viatgers, mentre que durant el mateix període de 2019 -just abans de la pandèmia- se n'havien registrat 1.895.384. A falta de saber com anirà aquest mes de desembre, és poc probable que la situació canviï gaire, ja que Ryanair només manté quatre rutes a l'hivern des de Girona i la resta seran vols privats, ja que cap més aerolínia tornarà a tenir programació regular fins a la temporada d'estiu. Per tant, l'aeroport tancarà l'any lluny de l'1,9 milions de passatgers que havia obtingut l'any 2019, i que ja suposaven una davallada respecte el 2018.

Pel que fa al mes de novembre, les xifres han estat molt pitjors que les de 2019, malgrat que s'ha experimentat una certa recuperació respecte el 2021. Així doncs, l'aeroport ha registrat 14.434 usuaris durant l'onzè mes de l'any, gairebé un terç dels que havia tingut el novembre de 2019. La dèbil aposta de Ryanair per l'aeroport a l'hivern, així com el fet que cap més companyia hi tingui vols regulars, n'és la principal causa. Aquest descens en el nombre de vols ha anat acompanyat també d'una caiguda en les operacions durant el mes de novembre, que s'han reduït gairebé un 14% respecte el 2019 (tot i que suposen un 22,3% més que l'any passat). Si s'observen les nacionalitats, els viatgers britànics han estat els més nombrosos en el que portem de 2022, seguits dels alemanys i els holandesos.