El municipi de Sant Joan les Fonts és el propietari dels terrenys que conformen l'anomenat parc de can Miquelet, una gran extensió de terreny situada al centre del poble de Sant Joan. Amb aquesta adquisició, l'Ajuntament evita que a les dues parcel·les del parc es pugui edificar. El Pla General municipal preveia fer-hi pisos en un dels terrenys i, en l'altre, construir cases aïllades, així com altres serveis i la urbanització del carrer que separa les dues parcel·les. Segons informa l'equip de govern, "aquest nou espai verd de titularitat municipal dona resposta a una llarga reivindicació de la ciutadania santjoanenca".

Tot i que el cost inicial dels terrenys era de 530.000 €, la negociació amb els actuals propietaris, Divarian Propiedad, SA, ha permès tancar la compra per un import de 65.000 € més una permuta de terrenys, és a dir, el canvi d’una parcel·la urbanitzable propietat de l’Ajuntament per les dues parcel·les del parc de can Miquelet.

Des del 2010 existia un conveni signat entre la propietat anterior, Caixa d'Estalvis de Terrassa, i l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts per fer ús de l'espai fins que la Caixa d'Estalvis volgués reclamar els terrenys, bé per vendre'ls o bé per urbanitzar-los. Anteriorment, l'agència immobiliària propietària del parc de can Miquelet ja havia sol·licitat la llicència d'obres per urbanitzar i edificar a l'espai i comptava amb els permisos corresponents per començar les obres. Aquesta opció però no va fer-se realitat a causa de la crisi econòmica del 2008.

Els darrers anys, la propietat dels terrenys de can Miquelet havia passat a Divarian Propiedad, SA qui, a través de la seva comercialitzadora, Haya Inmobiliaria, ja havia rebut diferents ofertes de compra del parc.

Les negociacions per fer efectiva l’adquisició del parc van començar la tardor del 2019, amb l’arribada a l’Ajuntament de l’equip de govern actual. Després d’un llarg procés, que es va veure frenat amb l’arribada de la pandèmia de la Covid-19 i la crisi econòmica i social posterior, finalment s’ha pogut arribar a un acord en benefici de tota la ciutadania de Sant Joan les Fonts.

Per celebrar aquesta adquisició, l’Ajuntament està preparant un acte festiu per al dia 15 de gener de 2023 amb música, activitats i un vermut popular.