L’Ajuntament de Banyoles i l’Associació Banyoles Comerç i Turisme s’han unit per dinamitzar els aparadors de locals comercials de la ciutat i que actualment estan buits a reactivar-los com a aparadors d’altres establiments comercials de Banyoles o per la dinamització turística per donar a conèixer atractius de la ciutat o del patrimoni local. “Aparadors vius” és un projecte que va iniciar fa uns anys l’Associació Banyoles Comerç i Turisme amb poc èxit per la reticència dels propietaris dels locals a cedir-los per aquest propòsit. En aquest sentit, la regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, va afirmar que “des de l’ajuntament hem treballat per sensibilitzar els propietaris dels locals per poder dinamitzar aquests espais i donar vida als carrers”. La iniciativa s’està portant a terme en onze espais ubicats majoritàriament al centre de la ciutat i també en carrers propers a l’estany per facilitar la connexió estany-ciutat. El projecte, emmarcat dins el Pla de Dinamització de l’Activitat Comercial Urbana de Banyoles del 2021, va permetre detectar 139 locals buits a la ciutat. Actualment n’hi ha 169, és a dir, un 20% més.