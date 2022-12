L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha anunciat que l’Ajuntament no tirarà endavant la proposta que va presentar fa unes setmanes per la construcció de més de 50 habitatges de protecció oficial, anunciat el mes passat, i que es volien fer en una parcel·la del carrer Boix Juscafresa, entre el barri Can Puig i Canaleta. Noguer ha argumentat que la decisió està vinculada amb el fort malestar i inquietud negativa que el projecte ha causat entre els veïns del barri i també, segons ell, per la posició en contra dels grups de l’oposició emmarcada per l’actual període preelectoral.

Aquesta decisió descarta definitivament la promoció d'habitatges en aquest solar de Can Puig, però la voluntat de l'equip de govern és afrontar l'actual necessitat d'habitatge de protecció oficial a la ciutat i que aquesta voluntat "no quedarà orfe", segons Noguer. En aquest sentit, els equips tècnics d'urbanisme estan treballant per trobar un o més espais de la ciutat per poder fer les promocions d'habitatges de protecció oficial per destinar-los a joves, famílies o per contingències especials com ara majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda. Actualment, a Banyoles hi ha prop d'un centenar de sol·licituds renovades de persones o famílies demandants d'habitatge de protecció oficial i es creu que la xifra anirà creixent cada any. A Banyoles hi ha diferents edificis d'habitatges de protecció oficial com són els que va fer la Fundació la Caixa al carrer Llibertat, els situats a darrere del Tanatori, o els de Cal General entre d'altres.