Aiguaviva

Escola Vilademany (Aiguaviva)

MANUALITATS SOLIDÀRIES

Data: 12/12/2022 Hora: 16:00 Lloc: Escola

L'entitat informa: Tot l'alumnat de l'escola farà diferents manualitats. Cada família o alumne podrà comprar la manualitat fent la corresponent aportació.

Bescanó

Ajuntament de Bescanó

CAMINADA SALUDABLE PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Zona esportiva

L'entitat informa: Caminada saludable de 5 km de caire familiar.

Casal d'avis de Bescanó

QUINA SOLIDÀRIA

Data: 09/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Casal d'avis de Bescanó

L'entitat informa: És la quina que es fa cada divendres de més, però en aquesta ocasió tota la recaptació anirà íntegrament per La Marató del 2022, a més es posarà una capsa per donatius que també se sumaran al total.

Campllong

Associació de Fires i Festes de Campllong i Ajuntament de Campllong

CAMPLLONG AMB LA MARATÓ

Data: 17/12/2022 Hora: 21:00 Lloc: Local social

L'entitat informa: Fem country per La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.

Data: 18/12/2022 Hora: 08:00 Lloc: Local social, Pavelló i Voltants

L'entitat informa: 8-11 partits futbol sala 8- caminada 8-pedalada 9.30 - esmorzar popular 10 a 11 - taller d'activitats infantils a carrec de l'ampa de la llar d'infant 11.- Actuació de la colla gegantera 17h - Projecció documental "Campllong, memòria viva" i xocolatada pels assistents.

Cassà de la Selva

Club Tennis Cassà

ESMORZEM TOT JUGANT A TENNIS I PÀDEL

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Club Tennis Cassà

L'entitat informa: Fem un bon esmorzar de botifarra ben acompanyat i juguem per equips a tennis i pàdel una lligueta de tots contra tots. Una matinal de tennis i pàdel solidària.

Celrà

Casal de la gent gran Can Ponac

XOCOLATADA SOLIDÀRIA I ACTIVA'T PER LA MARATÓ

Data: 07/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Casal Can Ponac

L'entitat informa: Activitat de càrdio per a la Gent Gran i esmorzar solidari.

Data: 15/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Casal Can Ponac

L'entitat informa: A les 17 hores a la cafeteria de Can Ponac xerrada divulgativa de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio i tot seguit a càrrec de la junta del casal una xocolatada solidària. Venda de postals de Nadal i treballs manuals realitzats per alumnes de l'institut de Celrà i grup de Gent Gran.

Celrà amb La Marató

XOCOLATA I CAMINADA SOLIDÀRIA

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Torre Desvern

L'entitat informa: Xocolatada solidària a les 10:00 h. Preu:4€ (si hi penseu, porteu el got de casa). A les 11:00, i fins les 13:00, caminada per Celrà.

Escola Les Falgueres

MANUALITATS CREADES PER L'ALUMNAT

Data: 16/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Diferents punts del poble i a l'escola

L'entitat informa: Durant la setmana del 12 al 16 de desembre es faran les donacions voluntàries per quedar-se la manualitat creada a l'escola. La resta de manualitats es vendran en diferentspunts del poble i a unes paradetes a l'escola.

Flaçà

ARC Flaçà

NIT DE TAPES SOLIDÀRIES I ENCANTAMENT DE COQUES

Data: 17/12/2022 Hora: 20:00 Lloc: Pavelló municipal

L'entitat informa: Les entitats i comerços del poble fan donació de tapes i tastets els quals es posen en venda. També veïns del poble elaboren pastissos i coques que s'encanten durant el sopar de tapes.

Fornells de la Selva

Associació Fornells per La Marató

GEGANTS I VERMUT SOLIDARI

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Sitja i Plaça Catalunya

L'entitat informa: A les 11h cercavila amb gegants des de la Sitja fins la Plaça Catalunya i seguidament un vermut solidari amb música d'ambient a la Plaça Catalunya.

Escola Girona Endansa

MOSTRA DANSA DE NADAL - ESCOLA GIRONA ENDANSA

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Teatre La Sitja de Fornells

L'entitat informa: L'escola "Girona EnDansa" celebra el proper 18 de desembre la mostra anual de dansa de Nadal, amb tots els alumnes de l'escola. A la mostra es podrà gaudir de dansa creativa, dansa clàssica, puntes, dansa jazz i dansa contemporània. Dansa per Nadal - Dansa per La Marató!

Saint George's School

SAINT GEORGE'S SCHOOL PER LA MARATÓ DE TV3

Data: 07/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Saint George's School

L'entitat informa: Un dels pilars de la nostra escola és l'educació en valors i, dintre d'aquest objectiu, en aquestes dates, volem dedicar una especial atenció a la solidaritat. Una de les activitats programades és la recollida de donacions a La Marató a partir de la venda de bolígrafs.

Data: 15/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Saint George's School

L'entitat informa: El Festival de Nadal que fan els alumnes d'Educació Infantil va sobre els cors i s'utilitza una cançó del disc de La Marató. Al finalitzar l'espectacle es recullen donatius de les famílies per a La Marató de TV3.

Girona

AFA del Conservatori de música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona

CONCERT DE NADAL

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Sala Simfònica de l'Auditori Palau de Congressos

L'entitat informa: Concert de Nadal a càrrec dels alumnes de Grau Professional i de Nivell Elemental del Conservatori i Escola de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. Actuacions d'orquestra, banda, big band i percussió.

Data: 18/12/2022 Hora: 12:30 Lloc: Sala Simfònica de l'Auditori Palau de Congressos

L'entitat informa: Concert de Nadal dels alumnes de Grau Professional i de Nivell Elemental del Conservatori i Escola de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. A càrrec de l'Orquestra de Grau Professional del Conservatori, harmònium i grups corals. Interpreten "Oratori de Nadal" de Camille Saint-Saëns.

AFA Escola Domeny

QUINA SOLIDÀRIA

Data: 18/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Escola Domeny

L'entitat informa: Quina de Nadal solidària.

Amics de la Sardana Terranostra

AUDICIÓ DE SARDANES

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Rambla de la Libertat

L'entitat informa: Ballada de 9 sardanes de 7 tirades a càrrec de la cobla-orquestra Selvatana.

AMPA Escola Bressol L'Olivera

10A FIRA DE NADAL I DE LA JOGUINA DE 2A MÀ

Data: 17/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça Ciutat de Figueres

L'entitat informa: 10a Fira de nadal de la Joguina de segona mà en bon estat (venda de joguines, tallers de nadal, racó d'escacs). Servei de bar (els guanys es destinaran a La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio).

AMPA i Escola Dr Masmitjà - Girona

JOCS INFANTILS I EXHIBICIÓ D'EXTRAESCOLARS

Data: 29/01/2023 Hora: 10:00 Lloc: Al pati de l'escola Doctor Masmitjà

L'entitat informa: Matí d'exhibició d'extraescolars i jocs infantils tradicionals.

Ampa i Escola Migdia Girona

BATEGUEM AMB LA MARATÓ

Data: 02/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Escola Migdia

L'entitat informa: L'alumnat de l'escola farà bategar 450 cors i ballarà a ritme 'What you know' de Two door Cinema Club. A la tarda es farà una xocolatada solidària i tallers amb els Marrecs de Salt i jocs de fusta gegants.

Associació Amics de la UNESCO de Girona

ESCULTURES AMB COR

Data: 15/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Casa de Cultura de Girona

L'entitat informa: "Escultures amb cor" és un audiovisual d'Amics de la UNESCO de Girona que ens permet fer un tomb per les comarques gironines a través de les escultures dedicades als donants de sang. Pretén sensibilitzar entorn la importància de la donació de sang en les malalties cardiovasculars.

Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

ZUMBA PER LA MARATÓ!

Data: 14/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Mòdul 22-01 Universitat de Girona

L'entitat informa: Farem una classe de Zumba el proper 14 de desembre per a recaptar diners per La Marató, oberta a tots els estudiants de la Universitat de Girona, i així conscienciar de la importància de l'activitat física en el manteniment d'una bona Salut Cardiovascular.

Associació de veïns de Montilivi

FIRA JOGUINA DE SEGONA MÀ EN BON ESTAT

Data: 17/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça Ciutat de Figueres

L'entitat informa: Objectiu principal: Venda de joguines en bon estat i que els nens s'ho passint bé. Entreteniments: tallers nadalencs, tions, pintacares, jocs de taula i racó d'escacs. Música: A càrrec d'Els Trambòtics. També hi haurà xocolatada i servei de bar.

Associació Juvenil Salsa Jove

TÚNEL DEL TERROR 2022

Data: 19/11/2022 Hora: 19:00 Lloc: Local Social de Taialà

L'entitat informa: Túnel del Terror 2022 adreçat en 2 sessions diferents: infantil i adult.

Portem recaptats: 350€

Bàsquet Girona

EL BÀSQUET GIRONA BATEGA PER LA MARATÓ DE TV3

Data: 18/12/2022 Hora: 20:00 Lloc: Pavelló Municipal de Fontajau

L'entitat informa: Durant el partit d'ACB del Bàsquet Girona del dia 18 de desembre, Fontajau bategarà a l'uníson per a les malalties cardiovasculars. Vine i col·labora amb la Marató de Tv3!

Bautista's Poesía

II MARATÓ POÈTICA

Data: 10/12/2022 Hora: 16:00 Lloc: Centre Cívic Ter

L'entitat informa: El dissabte 10 de desembre, i amb motiu de La Marató, la companyia Bautista's Poesía de Girona organitzem la II Marató Poètica. Es portarà a terme al Centre Cívic Ter de Girona, de 16h a 18h i consisteix en una mostra de poesia amb la participació de més de 25 artistes. Donatiu: 3 euros.

Portem recaptats: 233.50€

Club d'Atletisme Girona, Bombers de Girona i Servei Municipal de l'Ajuntament de Girona

16A MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Carrer Santa Clara

L'entitat informa: Com en els darrers anys, atletes del Club Atletisme Girona faran 37 voltes a un circuit urbà per completar el recorregut d’una marató (42,195 km) acompanyats per un binomi de bombers totalment equipats amb l’equip d’intervenció en modalitat de relleus.

Club Gravel Girona

GRAVEL PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Plaça independència de Girona

L'entitat informa: Dos recorreguts amb forma de cor, un de 77km i un altre de 51km. Ens pararem a fer el toc en el Golden Christmas Market per més info: www.clubgravelgirona.com

Col·legi de Farmacèutics de Girona

FORMA'T I BATEGA PER LA MARATÓ

Data: 14/12/2022 Hora: 14:00 Lloc: Col·legi de Farmacèutics de Girona

L'entitat informa: 1a Sessió Formativa.Servei de prevenció cardiovascular en la farmàcia comunitària. Casos pràctics.Adreçada a farmacèutics/ques. A càrrec de: Dr. Emilio García Jiménez. Farmacèutic comunitari a Granada (Farmàcia la Chana).

Data: 15/12/2022 Hora: 14:00 Lloc: Col·legi de Farmacèutics de Girona

L'entitat informa: 2a Sessió Formativa per la Marató. L’exercici físic, en la salut cardiovascular. Adreçada a farmacèutics/ques. A càrrec de: Dr. Ramon Brugada Terradellas, cardiòleg i investigador, de reconegut prestigi nacional i internacional.

Col·legi La Salle Girona

CONCERT SOLIDARI PER LA MARATÓ

Data: 15/12/2022 Hora: 19:00 Lloc: Teatre Col·legi La Salle de Girona

L'entitat informa: Actuacions musicals i d'expressió a càrrec dels alumnes de l'escola (instruments, cant, percussió i coreografies). Entrada solidària mínima de 3€/persona.

Escola Marta Mata

DETALL D'UN COR

Data: 12/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Escola

L'entitat informa: Cada alumne ha realitzat un cor amb diferents tècniques plàstiques. El regalen a casa dins d'un sobre obert. Aquest sobre es retorna amb l'aportació voluntària de totes les famílies.

Escola Montjuïc

CANTATA DE NADALES

Data: 19/12/2022 Hora: 15:15 Lloc: plaça 1 d'octubre

L'entitat informa: Els nens i nenes de l'escola cantaran cançons nadalenques en una plaça de la ciutat de Girona i es convocaran a les famílies. Esperem la participació dels vianants i veïns de la zona on es farà el concert. Les donacions que facin els assistents serà l'aportació que farem a la Marató d'enguany.

Data: 20/12/2022 Hora: 15:15 Lloc: laça 1 d'octubre

L'entitat informa: Els nens i nenes de l'escola cantaran cançons nadalenques en una plaça de la ciutat de Girona i es convocaran a les famílies. Esperem la participació dels vianants i veïns de la zona on es farà el concert. Les donacions que facin els assistents serà l'aportació que farem a la Marató d'enguany.

Escola Oficial d'Idiomes de Girona

RIFA PER LA MARATÓ

Data: 16/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: EOI Girona

L'entitat informa: Rifarem una panera de productes alimentaris provinents d'una empresa amb projecte solidari d'inserció.

Esplai Sant Pau Girona

QUINA SOLIDÀRIA

Data: 18/12/2022 Hora: 19:00 Lloc: Sala La Mirona

L'entitat informa: Quina Solidària organitzada per l'entitat esplai sant pau girona en benefici de la Marató.

GenTalent

DETALL CREATIU AMB DÉCOUPAGE I PESSICS ANTIOXIDANT

Data: 15/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Passatge d'Aristides Maillol- Generalitat Girona

L'entitat informa: El 15/12, de 10 a 13 h, al ptge. d'Aristides Maillol, GenTalent ens ofereix : - Llibreta A5 amb cobertes elaborades a partir de fragments dels pòsters excedents de la difusió de la Diada - Detall elaborat artesanalment amb la col·laboració del col·lectiu - Pessics antioxidants

Grup Excursionista i Esportiu Gironí

100X100 DE NATACIÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Compex Esportiu Sant Ponç

L'entitat informa: La secció de natació del GEiEG organitza una nedada popular oberta a tothom, socis i no socis, en què els participants fan tants metres com vulguin a la piscina olímpica (50m) a canvi d'una aportació per a La Marató. El repte que proposa la secció és fer 100 piscines de 100m.

INS Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona

9A ESCUDELLADA POPULAR

Data: 18/12/2022 Hora: 13:00 Lloc: INS Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona

L'entitat informa: 9a Escudellada popular Menú: escudella i carn d'olla, flam i galeta, aigua i vi. Horari: de 13h a 15h Preu: 20€ (nens fins a 8 anys: 10€)

Institut Montilivi

PARADETES SOLIDÀRIES DE NADAL

Data: 19/12/2022 Hora: 10:30 Lloc: Institut Montilivi

L'entitat informa: Durant els dies 19,20 i 21 de desembre, hi haurà una paradeta al Hall de l'Institut on es vendran produccions elaborades per l'alumnat d'IFE. Tots els diners aniran destinats a La Marató de TV3.

Montessori - Palau Girona

CORRE PER UN COR NET I SA!

Data: 30/11/2022 Hora: 09:30 Lloc: Pavelló poliesportiu de l'escola.

L'entitat informa: Cada grup classe de Primària farà uns relleus per equips buidant uns cors dibuixats a terra que estaran plens de targetes representant els factors de risc que poden perjudicar la salut d'aquests cors (fumar, mala dieta, estrès,...).

Portem recaptats: 1485.83€

Residència de gent gran Puig d'en Roca

PARADA DE MANUALITATS

Data: 16/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Hall de la Residència gent gran Puig d'en Roca.

L'entitat informa: Les persones que viuen a la nostra residència han treballat en diferents tallers de manualitats per amb la seva venta recaptar fons per La Marató.

Residència i centre de dia Sanitas Gerunda

QUINA SOLIDÀRIA

Data: 14/12/2022 Hora: 16:00 Lloc: Residència Sanitas Gerunda

L'entitat informa: Es realitza una quina solidària per recaptar diners per la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.

UdG Biblioteca campus Centre

PARADA DE LLIBRES SOLIDARIS

Data: 13/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Hall de les facultats de Medicina i Infermeria

L'entitat informa: Parada de llibres solidaris (13 i 14 de desembre 2022 de 10 a 18h)

Portem recaptats: 200€

Llagostera

Ajuntament de Llagostera i Col·lectiu Pro Marató Llagostera

LLAGOSTERA PER LA MARATÓ

Data: 17/12/2022 Hora: 20:30 Lloc: Teatre Casino Llagosterenc

L'entitat informa: Concert de gòspel espiritual i contemporani, sota la direcció de Xavier Thió. Tota la recaptació es destinarà a La Marató de TV3.

A Roda Club Esportiu Llagostera

MOBIAT 2022

Data: 18/12/2022 Hora: 10:30 Lloc: Plaça de sota Puig de Cadiretes

L'entitat informa: Esmorzar popular a Puig de Cadiretes on posarem el pessebre i farem un esmorzar popular a la plaça de sota del Puig de Cadiretes. Cal adquirir un ticket per l'esmorzar a les botigues adherides. Més detalls a la nostre web.

Llambilles

AVALL - Amics dels Vehicles Antics de Llambilles

TROBADA DE VEHICLES CLÀSSICS PER LA MARATÓ DE TV3

Data: 27/11/2022 Hora: 08:45 Lloc: Pavelló Municipal i Avinguda del Gironès

L'entitat informa: Trobada de vehicles clàssics (cotxes, motos i tractors) amb una ruta programada no competitiva per a cada categoria i obsequis pels qui passin el control de pas. Es complementa amb una xerrada sobre el ral·li Dakar.

Portem recaptats: 703€

Poble de Llambilles

MARATÓ D'ACTIVITATS

Data: 11/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Sortida del parc de l'estació

L'entitat informa: Caminada per les rodalies de Llambilles, gaudint del pas per masies del poble. En acabar, esmorzar per La Marató TV3 i Catalunya Ràdio.

Data: 11/12/2022 Hora: 09:30 Lloc: Parc de l'estació de Llambilles

L'entitat informa: Esmorzar popular de torrades i botifarres a la brasa. Donatiu: 6€.

Data: 11/12/2022 Hora: 09:30 Lloc: Parc de l'estació de Llambilles

L'entitat informa: Mercat de productes de proximitat, amb les donacions d'empreses i particulars de les rodalies del poble.

Data: 11/12/2022 Hora: 09:30 Lloc: Parc de l'estació de Llambilles

L'entitat informa: Tastets de ratafia i de pastissos . Els veïns i veïnes del poble porten pastissos i ratafia casolans per poder fer degustacions.

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Pavelló de Llambilles

L'entitat informa: Exhibició de rítmica a càrrec del Club Esportiu Escola Rítmica Llambilles. Servei de bar.

Data: 18/12/2022 Hora: 14:00 Lloc: Pavelló de Llambilles

L'entitat informa: Dinar popular per la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Donatiu 16€ adults i 7€ nens.

Data: 18/12/2022 Hora: 16:30 Lloc: Pavelló de Llambilles

L'entitat informa: Bingo de blat de moro per La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.

Data: 18/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Pavelló de Llambilles

L'entitat informa: Cantada de nadales per La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.

Data: 18/12/2022 Hora: 18:15 Lloc: Pavelló de Llambilles

L'entitat informa: Xocolata amb xurros per La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.

Madremanya

Ajuntament de Madremanya

CASTANYADA 2022

Data: 05/11/2022 Hora: 19:00 Lloc: CIR de Madremanya

L'entitat informa: Berenar en benefici de La Marató de TV3. Menú: Pa amb tomàquet, embotit, formatge, fruits secs, vi, aigua, castanyes i moscatell. Preu: 10€. Cal apuntar-se al CIR abans del 3 de novembre. Organitza: Ajuntament de Madremanya. Col·labora: Associació de Gent Gran i Associació de Dones.

Portem recaptats: 462€.

Medinyà

Associacions de Medinyà

JORNADA SOLIDÀRIA

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Local Social

L'entitat informa: Caminada per portar el pessebre. Cop d'ull (fira intercanvi). Jocs de cucanya.

Quart

Associació de dones de Quart, Amb ulls de dona

PARADETA SOLIDÀRIA

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Mercat setmanal

L'entitat informa: Paradeta amb productes artesanals.

Club Esportiu Quart de Volta

ESMORZAR, BICI I JOCS D'ORIENTACIÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 09:30 Lloc: Local social

L'entitat informa: Esmorzar solidari i jocs d'orientació.

Salt

AFA Vallvera

MERCAT SOLIDARI DE LES AMPES

Data: 17/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Passeig Marquès de Camps

L'entitat informa: Mercat solidari on es venen joguines, roba infantil, llibres i contes, aportades per les famílies de l'Institut a un preu simbòlic entre 0,50€ i 5€.

Col·legi Pompeu Fabra

MARXA SOLIDÀRIA I PESSEBRE VIVENT

Data: 16/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Deveses de Salt ( marxa solidària ESO)

L'entitat informa: Els alumnes sortiran a caminar 10km que seran apadrinats per familiars de cada alumne.

Data: 17/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Pati de l'escola ( pessebre vivent)

L'entitat informa: Pessebre vivent fet pels alumnes, obert a les famílies i a la població.

Edifici de la Generalitat de Girona i Ajuntament de Salt

SALT AMB LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Zona esportiva del Pla

L'entitat informa: Jornada multiesportiva adreçada a totes les edats, amb exhibicions de Hip- Hop, màster de zumba, caminada de marxa nòrdica, repte de natació, PUMP TRack, caiac-polo, fotografia de grup i sorteig final de regals.

FEDAC Salt

FESTIVAL DE NADAL

Data: 16/12/2022 Hora: 15:00 Lloc: Teatre El Canal

L'entitat informa: Els alumnes d'Infantil i Primària de la nostra escola estan molt contents d'oferir els seus balls i les seves cançons per recollir fons per La Marató. Els alumnes de tercer de primària fan el projecte de La Marató i també fan activitats per recollir diners. Quin luxe d'alumnes!

Hospital Ias Girona - GICOR (Associació gironina de prevenció i ajuda a les malalties del cor)

PEDALADA SOLIDÀRIA

Data: 16/12/2022 Hora: 11:30 Lloc: Hospital Santa Caterina (Salt) Girona

L'entitat informa: Pedalada solidària pacients cardíacs hospital santa caterina, juntament amb associació GICOR malalts cardíacs Girona. Es farà: - Pedalada. - Realització de electrocardiogrames per parts dels cardiòlegs hospital. - Taller cuina cardio saludable. - Stand informatiu riscos cardiovasculars. - Udg

La Moderna

CONCERT DE NADAL DE LA MODERNA

Data: 17/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros

L'entitat informa: Concert de Nadal de La Moderna, protagonitzat per l'alumnat de l'escola.

Som amics dels animals.cat

3A. CAMINADA AMB MASCOTES

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: C/Prat de la Riba (lloc familiar)

L'entitat informa: Caminada solidaria amb gossos per la marato, donatiu 5€

Sant Gregori

Associació de Dones de la Vall del Llémena

PRODUCTES CASOLANS

Data: 17/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: fira de Nadal

L'entitat informa: A la Fira de Nadal tindrem una parada de venda de melmelades casolanes i roba de casa confeccionada per les Dones de la Vall. El mateix es va fer a la fira de Nadal que va ser al mes de novembre.

Ateneu de la Vall de Llémena

CAMINADA POPULAR

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Sant Gregori - Cartellà

L'entitat informa: Dins del programa "Descobertes de la Vall" aquesta excursió ens portarà des de Sant Gregori a Cartellà. Entrarem a visitar el recinte del Castell de Cartellà i s'oferirà un esmorzar saludable.

Club d'escacs Sant Gregori

TORNEIG D'ESCACS

Data: 17/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Espai la Pineda

L'entitat informa: Torneig de partides ràpides d'escacs.

Sant Jordi Desvalls

Club Ciclista Sant Jordi Desvalls

CAMINADA POPULAR

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Ajuntament

L'entitat informa: Caminada i esmorzar.

Sant Julià de Ramis

Ajuntament de Sant Julià de Ramis

CORRENADALES

Data: 01/12/2022 Hora: 16:00 Lloc: sala 2 del Pavelló Municipal

L'entitat informa: Xerrada a càrrec de l'Equip de Divulgació de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio i sorteig de paneres i articles solidaris (manualitats elaborades pels usuaris de l'Espai Respir i donacions de particulars)

Data: 16/12/2022 Hora: 19:30 Lloc: Plaça 1 octubre

L'entitat informa: Correnadales. 5 begudes + 5 tapes a 5 bars del poble i per acabar Festa al Centre Cívic amb DJ Eivi amb concurs de disfresses. 10 euros.

Sant Martí Vell

Municipi de Sant Martí Vell

ESCUDELLADA POPULAR SOLIDÀRIA

Data: 04/12/2022 Hora: 13:00 Lloc: Plaça del Poble

L'entitat informa: El dia 4 de desembre i dins la Fira Familiar es realitzaran diferents activitats, tallers Nadalencs per adults i nens. A les 12h hi haurà un espectacle infantil i tot seguit, a la 13h, tindrà lloc l'Escudellada popular solidària. Cal reserva prèvia a l'Ajuntament.

Sarrià de Dalt

Ajuntament de Sarrià de Ter

CHRISTMAS SARRIÀ DE TER 2021

Data: 05/06/2022 Hora: 18:00 Lloc: El Centre - Espai d'Arts Escèniques

L'entitat informa: Aquesta activitat es va realitzar el passat 5 de juny ja que a causa de la Covid-19 es va haver de suspendre la data inicial (28/12/2021).

Portem recaptats: 200€

Sarrià de Ter

Associació Sarrià Solidari

CURSA POPULAR SANT SILVESTRE SARRIANENCA 2022

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Centre Cívic "La Cooperativa"

L'entitat informa: Caminada i cursa solidària amb dos recorreguts (5 i 10 quilòmetres). El de 5 quilòmetres està pensat per tots els participants que volen recórrer un part del nucli urbà del poble i una petita part de zona rural. El trajecte de 10 quilòmetres (trail) transcórrer, en bona part, per zona boscosa.

Biblioteca Emília Xargay (Ajuntament de Sarrià de Ter)

LLIBRES I REVISTES DE SEGONA MÀ

Data: 10/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Biblioteca Emília Xargay

L'entitat informa: Taula de llibres de segona mà que la gent es pot endur a casa seva amb un donatiu voluntari per La Marató.

Vilablareix

Ajuntament de Vilablareix

VILABLAREIX AMB LA MARATÓ

Data: 17/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Vilablareix

L'entitat informa: Es realitzaran els següents actes: Dissabte 17 de desembre - Teatre Ateneu de la Dona - "N´hi ha de tots colors" Diumenge 18 de desembre. - Espectacle titelles La Baba Barota la Mulassa de Girona - Dinar i quina

INS Vilablareix

CURSA SOLIDÀRIA

Data: 16/12/2022 Hora: 11:45 Lloc: carrers i camins fluvials Vilablareix

L'entitat informa: Es faran dues curses solidàries on hi participaran els 700 alumnes del centre. Una de les curses és de 3km per l'alumnat que vol fer l'activitat caminant. L'altra cursa és de 6 kms i la farà l'alumnat que la vulgui fer corrent.

Team3 Fitness

MARATÓ D'ESPORTS, TOTALBODY, LATINO, IOGA

Data: 18/12/2022 Hora: 09:15 Lloc: Gym TEAM3FITNESS Vilablareix

L'entitat informa: Dijous 15 farem una sessió de ciclo indoor (real rayder) de 18:30 a 19:30. Diumenge 18 farem un totalbody de 9:15 a 10:15, un ball Latino de 10:15 a 11:15 i un Ioga de 11:15 a 12:15.

Viladasens

Grup Caminades Viladasens

CAMINADA POPULAR, DINAR GERMANOR I QUINA SOLIDÀRIA

Data: 04/12/2022 Lloc: Local social de Viladasens

L'entitat informa: Pel mati es farà una xocolatada i després una caminada popular pel terme municipal de Viladasens. També taller de manualitats pels infants. Després vermut i dinar popular. Per finalitzar: Quina solidària per La Marató.

Portem recaptats: 1025€

SELVA

Amer

Institut Castell d'Estela

AQUÍ PINTEM TOTS

Data: 16/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Institut Castell d'Estela

L'entitat informa: 1. Participació lliure al concurs de pinta La Marató. 2. Pessebre vivent organitzat pels alumnes del servei comunitari de 3r d'eso. 3. Altres activitats.

Municipi d'Amer

ACTIVITATS FAMILIARS AMB XOCOLATADA POPULAR

Data: 17/12/2022 Hora: 15:00 Lloc: Plaça de la Vila

L'entitat informa: A les 3 de la tarda ens trobarem per anar a buscar el tió. De tornada a la plaça, activitats familiars. Xocolatada solidària a favor de La Marató i encesa dels llums de l’arbre de la plaça amb acompanyament de la Xaranga Damm-er.

Anglès

EAP-CAP Anglès i AEIG Sant Miquel

BATEGA AMB LA MARATÓ

Data: 17/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Plaça de la Vila

L'entitat informa: Es realitzarà una caminada solidària de 5/10km amb esmorzar pels participants i micro obert al finalitzar. Durant l'esmorzar es podrà participar en l'elaboració d'un mural col·lectiu i es portarà a terme un taller bàsic de reanimació cardiopulmonar.

Escola Pompeu Fabra

BERENARS SOLIDARIS

Data: 24/11/2022 Hora: 16:30 Lloc: Pati de l'escola

L'entitat informa: Durant el mes de novembre "vendrem" pa amb xocolata a tots els alumnes i famílies de l'escola.

Data: 20/12/2022 Hora: 15:00 Lloc: Sala 1 d'octubre

L'entitat informa: Es farà el sorteig d'una panera de productes que hauran portat els alumnes durant la cantata de Nadal.

Arbúcies

Casa de Repòs

LLUMINETA SOLIDÀRIA

Data: 28/11/2022

L'entitat informa: S'organitza una llumineta i es sorteja una panera de Nadal. Tothom qui volgui pot participar.

Consell Comarcal de la Selva - Patronat del Castell de Montsoriu

DONACIÓ DE LES ENTRADES DE LES VISITES DEL DIA 18

Data: 18/12/2022 Hora: 10:15 Lloc: Castell de Montsoriu

L'entitat informa: Es donarà la recaptació de les entrades dels visitants al castell del dia 18 de desembre.

Escola de Futbol arbucienca

TORNEIG ESCOLETA

Data: 03/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Municipal Can Pons

L'entitat informa: Torneig de futbol de nens i nenes Escoleta 2022-2023. Sorteig de material esportiu i donacions voluntàries durant el dia entre els assistents!

Escola FEDAC-ANGLÈS

PANERA

Data: 17/12/2022 Hora: 16:00 Lloc: plaça del poble

L'entitat informa: Farem una panera solidària per recollir diners per a la investigació de les malalties cardiovasculars.

Institut Montsoriu

ESMORZAR SOLIDARI

Data: 28/10/2022 Hora: 10:00 Lloc: Institut Montsoriu

L'entitat informa: Tradicionalment, els alumnes de 4t d'ESO organitzen l'esmorzar de la castanyada per tots els alumnes del centre. Aquest any, s'ha decidit donar un euro de l'aportació de cada alumne a La Marató.

Portem recaptats: 242€

Vedruna Arbúcies

VIU EL NADAL AMB EL COR

Data: 16/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Escola Vedruna Arbúcies

L'entitat informa: Tallers familiars per viure el Nadal amb el cor!

Blanes

Associació de Treballadors de Salut de la Corporació de la Selva

DONACIÓ DE SANG

Data: 05/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Sala actes Hospital Comarcal de la Selva

L'entitat informa: Donació de sang.

Associació Manaies de Blanes

CERCAVILA SOLIDÀRIA PER LA MARATÓ

Data: 04/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Blanes

L'entitat informa: Cercavila solidària dels Manaies de Blanes i Manaies Iuniores per les places i carrers de la vila.

Biblioteca Comarcal de Blanes

LLIBRES QUE CUREN: UN LLIBRE, 1€

Data: 01/11/2022 Hora: 09:00 Lloc: Biblioteca Comnarcal de Blanes

L'entitat informa: Venda de llibres procedents de donatius no entrats al catàleg, des del dia 1 de novembre al 17 de desembre.

Club Bàsquet Blanes

LA CISTELLA SOLIDÀRIA

Data: 27/11/2022 Hora: 10:00 Lloc: Passeig del Mar

L'entitat informa: Activitat de 3x3 escolar amb nens i nenes de les escoles del club. I cistella solidària on qui vulgui podrà encistellar fent un donatiu.

Portem recaptats: 419.78€

Escola Mossèn Joan Batlle

VIII MARXA NOCTURNA FAMILIAR

Data: 16/12/2022 Hora: 17:30 Lloc: Esc. Mn. Joan Batlle

L'entitat informa: La 8a Marxa nocturna familiar serà de 6 km. Es sortirà i arribarà a l'escola amb un mapa on hi haurà marcades les fites a trobar i amb el camí senyalitzat. Després es donarà una beguda i un entrepà per tots els participants.

Escola Sa Forcanera i Ampa Sa Forcanera

CURSA SOLIDÀRIA PER LA MARATÓ

Data: 16/12/2022 Hora: 15:00 Lloc: Carrer de l'escola Avinguda Parlament

L'entitat informa: L'Escola Sa Forcanera corre per La Marató. Tots els nens i nenes de l'escola faran una cursa participativa i solidària. Aquest curs les famílies també es sumaran a la cursa.

Fundació Educativa Cor de Maria

JORNADES ESPORTIVES SOLIDÀRIES

Data: 05/12/2022 Hora: 15:00 Lloc: Escola Cor de maria/ Platja de Blanes

L'entitat informa: Les jornades esportives solidàries consisteixen en un torneig de futbol, un de bàsquet i un de beisbol platja entre els alumnes de l'ESO de la nostra escola. El cost de la inscripció és d'1€ per alumne i els beneficis aniran destinats íntegrament a La Marató.

Data: 19/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Escola Cor de Maria Blanes

L'entitat informa: Xocolatada solidària: El dilluns dia 19 de desembre, al pati de l'escola i coincidint amb la sortida dels alumnes vendrem xocolata desfeta i melindros i farem una estesa de desitjos per La Marató en un suport de forma de cor. Els beneficis es dedicaran íntegrament a La Marató.

Fundació Privada Carl Faust | Jardí Botànic Marimurtra

VISITA EL JARDÍ BOTÀNIC MARIMURTRA

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Jardí Botànic Marimurtra

L'entitat informa: Visita el Jardí Botànic Marimurtra, el botànic de la Costa Brava, i gaudeix de de la riquesa del seu patrimoni botànic, arquitectònic, paisatgístic i humà. Els beneficis de les entrades es destinaran íntegrament a La Marató de TV3.

Stellium Espai Evolutiu

COS, MENT I EMOCIONS PER AL TEU COR

Data: 27/11/2022 Hora: 09:30 Lloc: Stelliu Espai Evolutiu

L'entitat informa: Taller 1: ioga amb gongs Sessió de ioga enfocada a la cura del cor, acompanyada de sonoteràpia amb bols i gongs tibetans. Durada: 1h30 aportació mínima 1 taller: 15€ aportació mínima 2 tallers: 20€ Cal confirmar assistència.

Data: 27/11/2022 Hora: 11:30 Lloc: Stelliu Espai Evolutiu

L'entitat informa: Taller 2: els hàbits del cor: emocions i resiliència Xerrada sobre nutrició emocional; abordant les malalties cardiovasculars com a sistema que integra cos, ment i emocions. Durada: 1h aportació mínima 1 taller: 15€ aportació mínima 2 tallers: 20€ Cal confirmar assistència.

Portem recaptats: 180€

Bonmatí

Associació Anar-hi Anant

CAMINADA A LA CAPELLA

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Zona esportiva

L'entitat informa: Caminada a la capella.

Breda

Ajuntament de Breda

ACTIVITATS BENÈFIQUES PER LA MARATÓ

Data: 04/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça de la Vila

L'entitat informa: Mercat solidari de la Delegació de Breda de la Fundació Oncolliga Girona.

Data: 11/12/2022 Hora: 08:00 Lloc: Sortida del local del Club excursionista de Breda

L'entitat informa: Caminada solidària amb el Club Excursionista de Breda.

Data: 16/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Camps d'esports municipal

L'entitat informa: El futbol femení amb La Marató amb sorteig de menús en restaurants del municipi. Torneig entre les categories infantil, cadet i veteranes de la Unió Esportiva Breda.

Data: 17/12/2022 Hora: 10:15 Lloc: Camp d'esports municipal

L'entitat informa: Futbol solidari amb partits del futbol base i un partit de les penyes barcelonista i blanc i blava de Breda, amb sorteig de merxandatge i dinar solidari.

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Pavelló poliesportiu municipal

L'entitat informa: Gimcana amb patins organitzada pel Club Patí Breda.

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça Lluís Companys

L'entitat informa: Fes que el cor bategui! 10:00h. Parada de l'Ass. de Donants de Sang de Breda, Cafè solidari amb Junts x Breda i el Pubillatge de Breda: zumba, manualitats i agilitat. 10:30h. Country solidari - Country Breda 11:45h. Música solidària - P60, del Taller de Músics de Breda, Xeflis Band

Dones de Breda

PESSEBRE VIVENT

Data: 18/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Centre del poble

L'entitat informa: Organitzem el pessebre vivent. 0,50 euros de cada entrada van destinades a La Marató.

JUNTSperCATALUNYA - Breda

CAFÈ SOLIDARI PER LA MARATÓ

Data: 19/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Breda

L'entitat informa: Fes un donatiu per La Marató prenent un cafè a la carpa de Junts. T'hi esperem!

Penyes blanc-blava i barcelonista de Breda

FUTBOL SOLIDARI

Data: 17/12/2022 Hora: 10:15 Lloc: Camp Municipal d'esports

L'entitat informa: Derbi de futbol 7 entre les penyes de l'Espanyol i del Barça i partits de futbol base de l'UE Breda.

Caldes de Malavella

Agrupació de sardanistes de Caldes de Malavella

SARDANES PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Plaça de la Casa Rosa

L'entitat informa: Audició de Sardanes a càrrec de la Cobla Flama de Faners. Durant el Mercat de Nadal (dissabte dia 10) i durant l'audició es vendran números pel sorteig d'un pernil ibèric i un centre floral de Nadal. El 100% de la recaptació es donarà a La Marató de TV3.

Ajuntament de Caldes de Malavella

XERRADA SOBRE LA SALUT CARDIOVASCULAR

Data: 15/12/2022 Hora: 16:30 Lloc: Annexa Casa Rosa

L'entitat informa: Xerrada a càrrec de la Doctora Carolina Roig també ens acompanyarà la Sra. Carme Barceló que ens explicarà el seu cas relacionat amb el tema.

Data: 17/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Teatre-Cinema Municipal

L'entitat informa: Concert de l'orquestra Jove de La Selva. Hi haurà una urna que recollirà aportacions voluntàries que es destinaran íntegrament a La Marató.

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça U d'Octubre de 2017

L'entitat informa: Subhasta de quadres del Concurs de Pintura Ràpida i d'aportacions d'artistes locals. Durant tot el matí.

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Davant l'Oficina de Turisme

L'entitat informa: Tió solidari. Hi haurà una urna que recollirà aportacions voluntàries que es destinaran íntegrament a La Marató.

Data: 20/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Auditori de l'Escola de Música

L'entitat informa: Audició de Nadal a càrrec dels alumnes de l'Escola de Música. Hi haurà una urna per recollir aportacions per a La Marató.

Club Excursionista de Caldes de Malavella

CAFÈ SOLIDARI

Data: 31/07/2022 Hora: 08:00 Lloc: Caldes de Malavella

L'entitat informa: A cada activitat que organitza el club es posa una cafetera per als participants i tot el que es recapta es per a La Marató.

Club Patí Caldes de Malavella

PARTITS D'HOQUEI PATINS

Data: 17/12/2022 Hora: 15:00 Lloc: Polivalent de Caldes de Malavella

L'entitat informa: Partits d'hoquei patins amb sorteig de panera per recaptar fons per La Marató.

Club Patinatge Artístic de Caldes de Malavella

FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC

Data: 10/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Pabellón caldes de malavella

L'entitat informa: Festival de patinatge artístic.

Club Tennis Caldes

TORNEIG DE TENNIS PER LA MARATÓ I GRAN SORTEIG

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Pistes del club tennis caldes

L'entitat informa: Partits ràpids entre tots els participants tot el que es recapti anirà per La Marató d'enguany. A part dels partits gran sorteig per a tots els participants i públic.

Club Volei Joves Caldes de Malavella

QUINA PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 17:30 Lloc: Gimnàs del CEIP Sant Esteve

L'entitat informa: Quina per La Marató

Colla Gegantera de Caldes de Malavella

EL TRADICIONAL BALL D'ESPELMES DE LA FARÀNDULA

Data: 17/12/2022 Hora: 19:00 Lloc: Plaça de l'Ajuntament de Caldes de Malavella

L'entitat informa: La faràndula tornarà a omplir la Plaça de l'Ajuntament de Caldes en una diada d'acomiadament en un format ben especial, ja que són els últims balls de l'any que ofereixen els Gegants i Capgrossos.

Esplai Gent Gran - Caldes

PROJECTE ELS CORS DE LA CARME

Data: 26/11/2022 Hora: 17:00 Lloc: Teatre Municioal de Caldes de Malavella

L'entitat informa: Trobada de Corals de La Selva. S'hi podran comprar "Els cors de la Carme".

Data: 03/12/2022 Hora: 20:00 Lloc: Teatre Municipal de Caldes de Malavela

L'entitat informa: Obra de teatre del grup de teatre de l'Esplai de Gent Gran: De porc i de senyor. Hi haurà taquilla inversa i els fons es dedicaran a La Marató.

Data: 10/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça de La Selva

L'entitat informa: Parada dins del mercat de Nadal on s'hi vendran "els cors de la carme " i productes artesanals.

Data: 11/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Recinte firal

L'entitat informa: Torneig solidari de petanca, la quota d'inscripció serà voluntària, es posarà una urna i els ingressos es destinaran a La Marató.

Data: 14/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Local social de l'Esplai de Gent Gran de caldes

L'entitat informa: Torneig de Rummikub. Les inscripcions seran voluntàries i aniran destinades a La Marató.

Data: 18/12/2022 Hora: 00:00 Lloc: Poblacions diverses

L'entitat informa: Es fan cors de ganxet artesanals des de diferents poblacions que es posen a la venda a diferents municipis. No és un projecte caldenc, malgrat que la persona que ha tingut la idea ho és i l'entitat també. És un projecte totalment transversal, on ajuda tothom.

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Davant de la farmàcia Casanovas

L'entitat informa: Parada de productes artesanals i cors.

Live To Beer

CERVESA SOLIDÀRIA LIVE TO BEER

Data: 10/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça de la Selva

L'entitat informa: El blog divulgatiu Live To Beer i Cervesa Poch's oferiran durant el Mercat de Nadal, l'exclusiva i d'edició limitada Cervesa Solidària Live To Beer. Una cervesa artesana d'estil Lager, suau i lleugera, per poder gaudir amb qui més ho desitgeu. Recaptació íntegra per a La Marató de TV3 2022.

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça de l'u d'Octubre (Ajuntament)

L'entitat informa: El blog divulgatiu Live To Beer i Cervesa Poch's oferiran durant el Mercat de La Marató, l'exclusiva i d'edició limitada Cervesa Solidària Live To Beer. Una cervesa artesana d'estil Lager, suau i lleugera, per poder gaudir amb qui més ho desitgeu. Recaptació íntegra per a La Marató de TV3 2022.

Portem recaptats: 360€

Fogars de la Selva

Museu de la Pagesia

QUINA SOLIDÀRIA

Data: 03/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Centre Cívic

L'entitat informa: Quina popular. Hi haurà 4 rondes en les quals se sortejaran diversos productes i serveis que els diversos establiments del municipi han donat.

Portem recaptats: 93.10€

Hostalric

AFA i Escola Mare de Déu del Socors

CANTADA DE NADALES

Data: 16/12/2022 Hora: 09:15 Lloc: 4 emplaçaments del poble.

L'entitat informa: Cantarem cançons a l'exterior, en 4 llocs diferents al llarg del matí.

Associació de Veïns del Nucli Antic D'Hostalric

MERCAT SOLIDARI

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça dels Bous

L'entitat informa: 17 i 18 de Desembre a la Plaça dels Bous. Dona tot el que puguis 20 dies abans: Roba, llibres, mobles petits, antiguitats, decoració, quadres, estris de cuina, bijuteria... Tot estarà a les nostres carpes, a preus molt mòdics, perquè pugueu fer la vostra aportació per a La Marató d’enguany.

Club Patí Hostalric

FESTIVAL BENÈFIC AMB XOCOLATADA

Data: 10/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Pavelló poliesportiu Municipal

L'entitat informa: Festival de patinatge benèfic acompanyat d'una xocolatada solidària post festival.

Institut Vescomtat de Cabrera

XOCOLATADA SOLIDÀRIA

Data: 16/11/2022 Hora: 11:00 Lloc: Pati del centre educatiu

L'entitat informa: Durant el pati es reparteix xocolata amb coca a tot l'alumnat que ha aportat diners per La Marató. Les despeses són a càrrec de l'AFA i l'elaboració de l'esmorzar és a càrrec de l'alumnat del CFGM d'Elaboració de productes alimentaris i del PFI de Pastisseria i forneria.

Portem recaptats: 360€

Saltaires d'Hostalric

BALLADA DE SARDANES AMB LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

Data: 10/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Plaça de Can Llensa

L'entitat informa: Ballada de sardanes amb La Principal de la Bisbal.

Portem recaptats: 409.50€

La Cellera de Ter

Centre Cultural Parroquial

QUINA DE NADAL PER LA MARATÓ

Data: 25/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Sala 2 del Centre Cultural Parroquial

L'entitat informa: Durant els dies 25, 26, 1 i 6 farem la Quina de Nadal per La Marató.

Lloret de Mar

C.E. Lloret Aigües Obertes

NEDADA SOLIDÀRIA

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Platja de Fenals de Lloret de Mar

L'entitat informa: Farem una de les nostres rutes habituals amb tothom que es vulgui apuntar entre la Platja de Fenals i la Platja Gran ambdues de Lloret i que representen uns dos kilometres aproximadament. Hi haurà també piscolabis amb infusions i pastes per els assistents que malgrat no nedin vulguin col.laborar.

Centre d'Estudis de Llengües de Lloret de Mar

CANTADA DE NADALES

Data: 14/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Centre d'Estudis de Llengües de Lloret de Mar

L'entitat informa: Cantada de nadales de tots els nostres alumnes del Centre d'Estudis. Els dies 14, 15 i 16 de desembre entre les 17 i 20h del vespre cada grup ens oferirà la nadala que porten treballant en anglès i/o francès.

Centre Excursionista Lloret de Mar

CAMINADA SOLIDÀRIA TOSSA - LLORET

Data: 18/12/2022 Hora: 07:00 Lloc: Lloret de Mar

L'entitat informa: Caminada per la Marató TV3 Tossa- Lloret

Data: 18/12/2022 Hora: 14:00 Lloc: Lloret de Mar

L'entitat informa: Dinar popular

Col·legi Immaculada Concepció - Lloret de Mar

EL CAMÍ DE NADAL

Data: 14/12/2022 Hora: 15:00 Lloc: Col.legi Immaculada Concepció

L'entitat informa: Pessebre vivent amb la participació dels alumnes i personal de tota l'escola des de P3 fins a 2n de Batxillerat. Representacions musicals i teatrals a les diverses sales de l'escola.

Escola Pompeu Fabra - Lloret

MERCAT DE NADAL

Data: 16/12/2022 Hora: 16:30 Lloc: Pati cobert de l'escola

L'entitat informa: Es tracta d'un mercat d'articles de Nadal elaborats pels alumnes; joguines i contes en bon estat que aportin les famílies. També oferim xocolatada, a càrrec de l'AFA. Amb els alumnes ens hem marcat com a objectiu l'educació del valor de la solidaritat.

Federació Catalana de Pitch & Putt

LLORET PITCH&PUTT AMB LA MARATÓ DE TV3

Data: 04/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Camp de Pitch and Putt

L'entitat informa: Torneig benèfic de Pitch & Putt el pròxim diumenge 4 de desembre per La Marató de TV3.

Maçanet de la Selva

Esplai Gent Gran - Caldes

SOPAR I BALL SOLIDARI

Data: 09/12/2022 Hora: 20:30 Lloc: Pavelló Poliesportiu Municipal Maçanet

L'entitat informa: L'entitat Macor, amb la implicació de la farmàcia Anna Mazó, l'Ajuntament i molts dels comerços locals organitzen el sopar-ball solidari per La Marató que estarà dins del projecte els cors de la Carme. El preu del sopar és de 10 € íntegres per La Marató. Els tiquets es poden comprar a Can Felló.

Grup de Música i Teatre El Gínjol

CONCERT DE NADAL

Data: 17/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Teatre La Societat

L'entitat informa: Concert de Nadal de les Corals del grup El Gínjol.

Osor

Casal de Jubilats i Simpatitzants de la Vall d'Osor

UNA FLOR PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Tot el poble

L'entitat informa: Es pasarà per totes les cases del poble a oferir una flor per La Marató. Donació mínima 5 euros.

Data: 18/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Sala 1 d´octubre- Osor

L'entitat informa: Berenar solidari: Es farà un berenar solidari que estarà amenitzat per diferents artistes locals.

Riells i Viabrea

Club Creatiu Jove Riells i Viabrea

18 CURSA I MARXA DEL LLOP

Data: 12/02/2023 Hora: 08:00 Lloc: Sortida del Poliesportiu Municipal

L'entitat informa: Es fa una cursa trail de 28 km amb un desnivell de 1254 i una marxa de 11 km amb un desnivell de 240, el preu per participar es de 18 i 12 euros. Aquesta cursa té unes vistes espectacular de tot el Montseny i part del Montnegre, per això estem al baix Montseny.

Riudarenes

Associació Sant Martí de Riudarenes

MARXA POPULAR PER LA MARATÓ TV3

Data: 11/12/2022 Hora: 08:00 Lloc: Poliesportiu - Zona Esportiva de Riudarenes

L'entitat informa: Caminada popular per tota la gent a qui li agradi la naturalesa, sortida passant per La camparra, lloc d'animals com les tortugues, ocells, etc.

Riudellots de la Selva

Like a dream

PASSEM LA GORRA PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 11:30 Lloc: Pavelló Municipal de Riudellots de la Selva

L'entitat informa: El proper diumenge 18 de desembre tindrà lloc al Pavelló Municipal de Riudellots de la Selva l’espectacle “Ballem per La Marató”, organitzat per Like a Dream Centre de Dansa. Patrocina i col:labora: Ajuntament de Riudellots de la Selva. Col.labora: Comissió de Festes de Riudellots de la Selva.

Santa Coloma de Farners

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

L'ESPORT COLOMENC AMB LA MARATÓ

Data: 04/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Pavelló Municipal Vilobí d'Onyar

L'entitat informa: Club Voleibol Farners organitza jornada de partits amb tots els jugadors/es del club. Aportació de donatiu a la guardiola solidària.

Data: 10/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Poliesportiu Municipal Els Saioners

L'entitat informa: Club Bàsquet Farners organitza un Mini Torneig de bàsquet amb la participació de la cantera del club. Aportació de part de la inscripció com a donatiu a la guardiola solidària.

Data: 17/12/2022 Hora: 15:00 Lloc: Pavelló Municipal La Nòria

L'entitat informa: Club Hoquei Farners organitza partits d'hoquei amb la participació de tots els jugadors/es del club. Aportació de donatiu de la guardiola solidària.

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Camp Municipal de futbol

L'entitat informa: Centre d'Esports Farners organitza partits de futbol amb la participació de tots/es els jugadors del club. Aportació de donatiu a la guardiola solidària.

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Poliesportiu Municipal La Nòria

L'entitat informa: Club Rítmica Farners organitza exhibició de Nadal amb la participació de totes les gimnastes del club. Sorteig de panera nadalenca. Aportació de donatiu a la guardiola solidària.

Data: 18/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Poliesportiu Municipal Els Saioners

L'entitat informa: Club Judo Ippon Farners organitza exhibició de judo amb la participació de tots/es els judoques del club. Aportació de donatiu a la guardiola solidària.

Data: 18/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Pavelló Municipal La Nòria

L'entitat informa: Farners Patinatge Artístic organitza els Pastorets sobre patins amb la participació de tots els patinadors/es del club. Sorteig de panera nadalenca. Aportació de donatiu a la guardiola solidària.

Data: 31/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Poliesportiu Municipal Els Saioners

L'entitat informa: Club Bàsquet Farners organitza 3 x 3 lúdic solidari de bàsquet amb la participació dels jugadors/es del club. Aportació de les inscripcions com a donatiu a la guardiola solidària.

Centre Municipal d'Educació - Les escoles de Santa Coloma de Farners amb La Marató

CAMPANYA 1 ORIGAMI, 1 EURO

Data: 01/11/2022 Lloc: Escola Sant Salvador d'Horta

L'entitat informa: Calendaris solidaris, les famílies compren el calendari 2023 amb la foto del grup classe del seu fill/a.

Data: 15/11/2022 Lloc: La Salle Santa Coloma de Farners

L'entitat informa: Campanya 1 origami, 1 euro en col·laboració amb La Fundació de la Mútua General de Catalunya. Cada alumne farà un origami i la Fundació destinarà a La Marató els mateixos euros que origamis rebi de la nostra escola.

Data: 16/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Escola Castell de Farners

L'entitat informa: 2a caminada oberta a tothom. Sortida des de l’escola castell de Farners, cal portar llanterna. Inscripcions: dijous 15 i divendres 16 de desembre a les entrades i sortides de l’escola. Donatiu per a la inscripció: 3€.

Data: 17/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Cercle Jove

L'entitat informa: Obra de teatre de Nadal. Els alumnes de teatre de l’escola Castell de Farners presenten l’obra un conte de nadal al cercle jove. A l’entrada hi haurà una guardiola per fer un donatiu.

Data: 22/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Escola d'Adults Municipal

L'entitat informa: Sorteig panera solidària. Els números es poden comprar a l'escola d'adults municipal de Santa Coloma de Farners.

Federació Catalana de Pitch & Putt

FRANCIAC PITCH&PUTT AMB LA MARATÓ DE TV3

Data: 04/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Camp de Pitch and Putt

L'entitat informa: Torneig benèfic de Pitch & Putt el pròxim diumenge 4 de desembre per La Marató de TV3.

Fundació Astres

PARADA DE PRODUCTE PROPI

Data: 14/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Institut de Santa Coloma de Farners i/o altres pun

L'entitat informa: Les persones ateses a la Fundació Astres juntament amb un grup d'estudiants de l'institut posarà una parada de producte propi amb clauers, braçalets...per recaptar fons per La Marató.

Sant Feliu Buixalleu

Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu

QUINA SOLIDÀRIA PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 17:30 Lloc: Sala Polivalent

L'entitat informa: Tradicional joc de la Quina on els premis són en base als donatius de veïns, entitats i empreses del municipi. L'import de la venda de butlletes es destinarà íntegrament a La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.

Escola i AMPA Alzines Balladores

XOCOLATADA SOLIDÀRIA

Data: 21/12/2022 Hora: 10:30 Lloc: Escola Alzines Balladores (pavelló)

L'entitat informa: Juntament amb l'AFA de l'escola organitzarem una xocolatada solidària per la Marató de TV3. Les famílies faran una donació voluntària per menjar xocolata i el benefici anirà íntegrament destinat a la Marató.

Sant Hilari Sacalm

Associació de Dones La Violeta

PLANTES I ORNAMENTS DE NADAL SOLIDARIS

Data: 17/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça Gravalosa

L'entitat informa: Venda de plantes i ornaments de Nadal a la Plaça Gravalosa.

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça Gravalosa

L'entitat informa: Venda de plantes i ornaments de Nadal a la Plaça Gravalosa.

CP Sant Josep

FESTIVAL DE NADAL - PATINA PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 16:30 Lloc: Pavelló esportiu

L'entitat informa: Festival de Nadal del club. Els diners de l'entrada i dels números del sorteig de les paneres.

Partit Independent de les Guilleries PIG

FES BOTIFARRA A LA CONSTITUCIÓ I CREA EL TEU TIÓ

Data: 06/12/2022 Hora: 09:30 Lloc: Plaça Gravalosa

L'entitat informa: Vine a l'esmorzar solidari organitzat pel PIG i participa del taller de tions. Tota la recaptació anirà destinada a col·laborar amb La Marató. Sigues solidari i fes botifarra a la Constitució!

Susqueda

Ajuntament de Susqueda

XERRADA A CÀRREC DE L'ASSOCIACIÓ FORÇAME DE LLORET

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Local Social de Susqueda (Sant Martí Sacalm)

L'entitat informa: L'Ajuntament de Susqueda ha organitzat una xerrada a càrrec de l'Associació ForçAME de Lloret de Mar. L'acte començarà a les 10h del matí al Local Social de Susqueda (Sant Martí Sacalm) i durant el transcurs del mateix hi haurà taquilla inversa.

Tossa de Mar

6dB I 4dG Tossa suma

TOSSA SUMA POWER

Data: 08/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Passeig de Tossa de Mar

L'entitat informa: Sessió lúdica amb ball amb el que es faran servir elements vistosos, barreja de cançons divertides, de 1 a 100 anys, es faran servir cançons d'altres edicions de La Marató i alguna d'aquest any. La idea es que hi participi gent de Tossa i d'altres poblacions que tenen vincle amb l'entitat.

Centre Excursionista de Tossa de Mar

PUJADA PESSEBRE AL PUIG DE SES CADIRETES

Data: 10/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Sortida del pavelló poliesportiu

L'entitat informa: Pujarem el pessebre al Puig de ses Cadiretes (518,7 m). Passarem per la Serra de Montllor. De Montllor veurem la Vila, si no s'emboira!

Portem recaptats: 97.40€

Club Fondistes Tossa

CURSA PRE - SANT SILVESTRE

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Avinguda Catalunya (davant del parc dels bombers)

L'entitat informa: 10a edició de la cursa Pre Sant Silvestre a Tossa de Mar organitzada pels Fondistes Tossa. Curses infantils i cursa de 5km que també es pot fer a peu. 10h cursa 5km. 11h curses infantils.

Vidreres

Ajuntament de Vidreres i Entitats

UNA MÀ D'ACTIVITATS PER LA MARATÓ DE TV3 VIDRERES

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Teatre Casino la Unió, Plaça de l'Església

L'entitat informa: Matí: Espectacle musical dansa. Classe magistral de Zumba. Tallers Infantils de Nadal. Demostració Aerografia a càrrec de la Professional d'Arts Plàstiques i alumnes fent cartell de la Marató. Inflable solidari a la Plaça de l’Església.Concert vermut a la pista del casino, amb les Noves Veus de Vid

Data: 18/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Teatre Casino la Unió

L'entitat informa: Obra de Teatre "Els Pastorets" a càrrec del Grup Teatral Vidrerenc

Biblioteca Joan Rigau i Sala, de Vidreres

TORNEN ELS TIONS LITERARIS

Data: 17/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Biblioteca

L'entitat informa: Hora del conte "El Tió literari" i tot seguit buscarem tions per la Biblioteca.

Data: 22/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Biblioteca de Vidreres

L'entitat informa: Esmorzar de Nadal.

Escola Sant Iscle

CURSA SOLIDÀRIA

Data: 07/12/2022 Hora: 15:15 Lloc: A l'entorn de l'escola vella

L'entitat informa: Cursa popular en la que participen alumnat i famílies. Cada família esponsoritza al seu alumne a fer el circuit una o diverses vegades. Les famílies, per a poder-la córrer també fan una aportació voluntària a la guardiola per a La Marató.

Portem recaptats: 860€

Vilobí d'Onyar

Dansaelena

SUMEM EMOCIONS I MOVIMENTS EN CADA BATEC

Data: 18/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Teatre Can Sagrera

L'entitat informa: Seguim ballant per la salut cardiovascular! Espectacle de dansa. Entrada invertida. Tots els beneficis aniran destinats a La Marató.

Futbol Base Vilobí

INTERCANVI SOLIDARI

Data: 29/11/2022 Hora: 18:00 Lloc: Camps de futbol

L'entitat informa: Cada jugador, aportant 2 euros, podrà intercanviar un llibre per un altre que hagi portat el seu company. És a dir, cada jugador porta un llibre que tingui, els recopilarem tots i cadascú escollirà un altre llibre que li interessi, dels que han aportat els seus companys.

Portem recaptats: 224€

ALT EMPORDÀ

Avinyonet de Puigventós

Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós

NADAL SOLIDARI

Data: 17/12/2022 Hora: 19:00 Lloc: Sala de La Societat

L'entitat informa: Quina organitzada per La Societat Recreativa La Unió Avinyonetenca, amb la col·laboració de l'Ajuntament i de l'Associació de Joves Vendaval, en la qual una de les jugades anirà destinada a favor de La Marató d'enguany.

Data: 18/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Església de Sant Esteve

L'entitat informa: Concert de Nadal a càrrec de l'Orfeó de l'Empordà i l'Orfeó Jonquerenc.

Data: 18/12/2022 Hora: 16:00 Lloc: Sala de La Societat

L'entitat informa: Taller infantil: Fes el teu tió de Nadal amb sorra de colors.

Data: 18/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Sala de La Societat

L'entitat informa: Xocolatada solidària. Amb la col·laboració de l'AFA de l'escola Gonçal Comellas.

Data: 18/12/2022 Hora: 17:30 Lloc: Sala de La Societat

L'entitat informa: Conte de Nadal i taller nadalenc "El Nadal de Floquitín" a càrrec de l'autora Berni Pajdak.

Data: 18/12/2022 Hora: 18:30 Lloc: Sala de La Societat

L'entitat informa: Caga tió solidari. Amb la col·laboració de l'Espai Jove Avinyonet, l'Associació de Joves Vendaval, els Pica Rasca, l'AFA de l'escola Gonçal Comellas, la Societat Recreativa La Unió Avinyonetenca i del Bar-Restaurant La Societat.

Bàscara

Junts per La Marató de TV3

ENCESA D'ESPELMES I XOCOLATADA PER LA MARATÓ

Data: 11/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Plaça Major de Bàscara

L'entitat informa: Encesa d'espelmes i xocolatada a la plaça Major. Les espelmes es podran comprar els dies anterios a 3 establiments del poble (farmàcia, llibreria i gimnàs) i també el mateix dia de l'encesa. També es vendran talls de coca i xocolata desfeta el mateix dia de l'encesa.

Borrassà

Col·lectiu +60 Borrassà

BORRASSÀ ES MOU PER LA MARATÓ

Data: 11/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: plaça Major i entorn del poble

L'entitat informa: Hi haurà una caminada, una cursa d'orientació, tallers infantils, activitats de ball i un esmorzar solidari.

Cadaqués

Institut Escola Caritat Serinyana Cap de Creus

TEATRE DE NADAL

Data: 20/12/2022 Hora: 15:00 Lloc: Sala l'Amistat

L'entitat informa: Representació teatral d'un conte de Nadal a càrrec de ses alumnes de l'Institut Escola Caritat Serinyana Cap de Creus de Cadaqués.

Castelló d'Empúries

Federació Catalana de Pitch & Putt

CASTELLÓ PITCH&PUTT AMB LA MARATÓ DE TV3

Data: 04/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Camp de Pitch and Putt

L'entitat informa: Torneig benèfic de Pitch & Putt el pròxim diumenge 4 de desembre per La Marató de TV3.

Cistella

Ajuntament de Cistella

CAMINADA A CISTELLA

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça Major de Cistella

L'entitat informa: Caminada a Cistella! Sortirem de la Plaça Major i farem una ruta pels camins del poble, passant per boscos i rieres fins arribar al bonic poble medieval de Vilaritg.

Darnius

Cor de Capsa - Coral els 4 Gats - Cor Baldufes

CULTURA I MÚSICA DES DEL COR

Data: 18/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Teatre de la Concòrdia

L'entitat informa: Concert de corals i instrumentistes del CEM Pep Ventura de Figueres, amb suport de l'Ajuntament de Darnius, amb col·laboració de l'escola de ceràmica de Ramon Fort i del Grup Coral UNED sènior/La Clerch. La recaptació es destinarà íntegrament a La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio

El Far d'Empordà

CEIP El Far d´Empordà

QUINA AMPA ESCOLA EL FAR D'EMPORDÀ

Data: 18/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Centre cívic del poble

L'entitat informa: Quina de l'Escola El Far de l'Empordà en benefici de l'escola. I en benefici de La Marató, una part dels diners recaptats a la quina número 5.

El Port de la Selva

Ajuntament del Port de la Selva

ARBRE SOLIDARI

Data: 06/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: plaça del moll d'en balleu

L'entitat informa: Venda de boles de porex per decorar i engalanar l'arbre de nadal del nostre poble.

Associació de Voluntaris de Protecció Civil el Port de la Selva

CLAUERS SOLIDARIS I TALLER DE RCP I DEA

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Espai Port (moll de'n Balleu)

L'entitat informa: Sessió pràctica de Reanimació Càrdio pulmonar (RCP) i utilització d'un desfibril·lador (DEA). Aprendre, de manera molt senzilla, a actuar en els primers moments d'una aturada cardiorespiratòria.

Figueres

AAVV del Barri de l'Eixample de Figueres

L'EIXAMPLE BALLA PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça de la Música

L'entitat informa: Es faran tres activitats. Dos de balls de dança, una de dança moderna amb La Blue, l'altra de dança Espanyola amb l'Escola de dança Gabriela Martin. Una de ballada de sardanes amb Foment de la Sardana.

Agrupament Escolta Sant Pere

QUINA SOLIDÀRIA

Data: 18/12/2022 Hora: 13:00 Lloc: Casa de Colònies els Arcs

L'entitat informa: Farem una quina solidària. Els nens i nenes prepararan i organitzaran els cartons i els premis, i també s'encarregaran de cantar la quina davant les famílies i amics. En aquesta quina en lloc de números hi haurà paraules acord la temàtica d'enguany de La Marató, que és la salut cardiovascular.

Portem recaptats: 200€

Associació de Judo de l'Alt Empordà

FESTIVAL D'ARTS MARCIALS PER LA MARATÓ DE TV3

Data: 18/12/2022 Hora: 09:30 Lloc: Poliesportiu Municipal Roser Llop

L'entitat informa: Tallers dirigits per professors de diversos estils de lluita (judo, karate, jiujitsu, kobudo,Brazilian, aikido, taekwondo, Kung-fu, taixi, etc.), destinat a tots els nivells (inclosos els no practicants).

Associació de Veïns del barri de Cendrassos

RCP I DEA SOLIDARI

Data: 18/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Local Social, C/Cendrassos 36

L'entitat informa: Xerrades sobre RCP i DEA 2 sessions: 17h a 18:30h i de 18:30h a 20h

Associació Teatral Acting Produccions

FESTIVAL DE NADAL

Data: 18/12/2022 Hora: 11:30 Lloc: Teatre El Jardí

L'entitat informa: Els i les alumnes de l’Escola d’Arts Escèniques Acting Figueres han preparat l’espectacle “El Cafè del Nadal”, que amb contes, cançons, balls i moltes sorpreses compartirem plegats el caliu d'un cafè de poble. Entrada 5€. (Beneficis 100% per La Marató).

Casino Menestral Figuerenc

CONCERT ORQUESTRA DEL CASINO MENESTRAL

Data: 16/12/2022 Hora: 21:00 Lloc: Cercle Sport

L'entitat informa: Concert per la celebració del 30è aniversari de la creació de l'Orquestra Versatile del Casino Menestral.

Club Voleibol Figueres

RIFA SOLIDÀRIA

Data: 17/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Pavelló Poliesportiu Municipal Roser Llop

L'entitat informa: Durant la presentació dels equips de la temporada 2022-2023 es realitzarà el sorteig d'una magnífica panera amb productes aportats pels jugadors i jugadores del club i les seves famílies. Els diners recaptats seran íntegrament ingressats a La Marató.

El Gat de Vader

JUGANT PER LA MARATÓ

Data: 04/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Carrer Nou 120, Baixos,

L'entitat informa: L'Associació El Gat de Vader, amb la Col·laboració de l'Associació Gameforge i l'Associació de Veïns del Rally Sud, farà una jornada d'activitats lúdiques, Retrogaming, Warhammer 40K, Magic, photocall, jocs de taula i Kahoot Otaku. Tot, al preu d'1€ l'entrada, que anirà íntegrament a La Marató.

Data: 18/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Teatre Bon Pastor de Figueres.

L'entitat informa: Recital de Nadal a càrrec del Ballet Figueres amb recollida d'aportacions a favor de La Marató (activitat de l'associació de veïns del Rally Sud de Figueres).

Portem recaptats: 226€

Equip d'Atenció Primària de Figueres

JORNADA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça Catalunya

L'entitat informa: Activitats dirigides i tallers per a millorar el benestar emocional i físic de tota la població (Ecografies, tallers de RCP, classes d'activitat física i alimentació saludable entre altres).

Escola de Dansa Marta Coll

POSA'T LA SAMARRETA I BALLA!

Data: 17/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Rambla

L'entitat informa: Tornem a convocar als figuerencs a una nova edició de Posa't la samarreta, a la Rambla de Figueres, amb un espectacle multitudinari amb presència dels alumnes de l'escola de dansa i diferents artistes de la comarca. Convidem a ballar la flashmob a tots els assistents per La Marató de TV3.

Escolàpies Figueres

PARADETA SOLIDÀRIA

Data: 16/12/2022 Hora: 09:15 Lloc: Escolàpies Figueres

L'entitat informa: Paradeta solidària amb productes realitzats per l'alumnat del centre. Els i les alumnes de 1r d'ESO seran els encarregats d'organitzar la paradeta i vendre. Tots els beneficis obtinguts es faran arribar a La Marató de TV3.

INS Ramon Muntaner

CURSA PER LA MARATÓ

Data: 15/11/2022 Hora: 08:00 Lloc: Castell de Sant Ferran

L'entitat informa: Cursa al voltant del castell de Figueres per ser conscients de la importància de la bona salut cardiovascular.

Institut Olivar Gran

XOCOLATADA I ESMORZARS SOLIDARIS

Data: 16/12/2022 Hora: 10:45 Lloc: Institut Olivar Gran

L'entitat informa: Un any més, la Comunitat Educativa de l'INS Olivar Gran col·labora amb la Marató de Tv3. Durant el mes de desembre, alumnes de 3r d'ESO que participen en el projecte APS juntament amb alumnes de l'EdH preparen xocolata i esmorzars solidaris. La recaptació d'aquests dies es dona a La Marató.

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Pavelló Figueres

L'entitat informa: Bar demostració Arts Marcials de Figueres: Servei d'entrepans, begudes i cafès. Hi participen els alumnes i professors de Cicles Formatius d'Hostaleria amb la col·laboració dels alumnes de 3r d'ESO dins el projecte APS ( Aprenentatge i Servei).

Garrigàs

Ajuntament de Garrigàs

CAMINADA POPULAR I ESMORZAR

Data: 19/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Centre Cívic Garrigàs-Ermita Santa Llúcia de Tonyà

L'entitat informa: Caminada des del Centre Cívic de Garrigàs fins l'Ermita de Santa Llúcia de Tonyà, on es farà un esmorzar i ballada de sardanes.

Garriguella

AFA Garriguella

QUINA DE NADAL

Data: 18/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Sala Polivalent

L'entitat informa: Farem una quina en benefici de l’AFA de l’escola i 0,50€ de cada cartró venut es destinarà a La Marató d’aquest any!

Ajuntament de Garriguella

MERCAT DE NADAL

Data: 10/12/2022 Hora: 16:00 Lloc: Plaça de l'Església

L'entitat informa: Mercat de nadal. Hi haurà diferents paradetes d'entitats del municipi d'artesania i menjar. També un taller d'estrelles de nadal organitzat per l'Esplaia't el grup desplai d'infants i joves del poble.

Data: 10/12/2022 Hora: 16:00 Lloc: Plaça de l'Església

L'entitat informa: Calendari d'advent gegant, sorteig de productes de proximitat.

L'Armentera

Associació Amics del Playback de L'Armentera

PLAYBACK A FAVOR DE LA MARATÓ DE TV3

Data: 17/12/2022 Hora: 21:00 Lloc: Sala nova de l'Armentera

L'entitat informa: L'Associació Amics del Playback organitzarà el dissabte dia 17 de desembre de 2022 a les 21:00 hores a la Sala Nova de l'Armentera, la primera actuació del nostre tradicional Playback a favor de La Marató de TV3. Venda d'entrades mitja hora abans a la porta de la mateixa Sala Nova, (preus populars).

Data: 18/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Sala nova de l'armentera

L'entitat informa: L’Associació Amics del Playback organitzarà el dissabte dia 18 de desembre de 2022 a les 17:00 hores a la Sala Nova de l’Armentera, la segona actuació del Playback a favor de La Marató de TV3. Venda d’entrades mitja hora abans a la porta de la mateixa Sala Nova.

Espai Jove de L'Armentera

VI MARXA DE L'ARMENTERA

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Pista Poliesportiva de L'Armentera

L'entitat informa: Marxa de 5 i 10 Km per l'entorn natural del municipi.

L'Escala

Centre Esportiu i Recreatiu de l'Escala

EL CER L'ESCALA AMB LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Centre cultural municipal Xavier Vilanova

L'entitat informa: Xocolatada popular i concert de nadales

Club patinatge artístic l'Escala

FESTIVAL DE NADAL DE PATINATGE A L'ESCALA

Data: 18/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Pavelló municipal d'esports de l'Escala

L'entitat informa: Festival de patinatge de Nadal de l'Escala. Entitat molt nova del poble, ens agradaria participar a La Marató per la salut cardiovascular BUM-BUM. La recaptació de l'entrada voluntària anirà per La Marató i així poder fer entre tots que el món sigui una mica millor!

Escola Empúries

XOCOLATADA

Data: 07/12/2022 Hora: 15:30 Lloc: El pati de l'escola Empúries

L'entitat informa: El divendres al matí es realitzaran jocs cooperatius per nivells en el pati i a la tarda els alumnes menjaran la xocolatada amb melindros que faran les cuineres. Aquesta despesa l'assumeix l'empresa que gestiona el menjador, Serunion, i els alumnes faran un donatiu voluntari per La Marató d'enguany.

Lladó

Junta de La Marató de TV3 de Lladó

12È PLAYBACK DE LLADÓ

Data: 17/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Pavelló

L'entitat informa: Els veïns i veïnes de Lladó organitzen un playback on canten i ballen gent del poble de totes les edats. Un super espectacle que reuneix un munt de gent any rere any!!

Llançà

Ajuntament de Llançà i Entitats

FESTA DE LES PUNTAIRES A LLANÇÀ

Data: 17/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Casa de Cultura de Llançà

L'entitat informa: Festival amb actuacions diverses d'escoles de dansa i artistes locals. Amb parades de: venda de números per a un sorteig, berenar i petits objectes de regal.

Associació Casal de la Gent Gran de Llançà

BERENAR SOLIDARI

Data: 13/12/2022 Hora: 15:30 Lloc: Casa Marly

L'entitat informa: 15:30h. Xerrada a càrrec de l'equip de divulgació de La Marató. 16:30h. Berenar solidari. i seguidament karaoke i sorteig de paneres. 18/12. 15:30h. Quina solidària.

Llers

Club d'Escacs 12 Castells

CAMPIONAT PARTIDES RÀPIDES A FAVOR DE LA MARATÓ TV

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Local del Club - Carrer Nou, 1-Baixos Casal d'Avis

L'entitat informa: Partides a 5 minuts amb increment de 3 segons per jugada - Sistema suís a 8 rondes. Inscripció 5€. Premi al campió: 1 espatlla oferta per: El Corral de Llers.

Maçanet de Cabrenys

Ajuntament de Maçanet de Cabrenys

CANTADA DE NADALES

Data: 18/11/2022 Hora: 09:30 Lloc: Plaça de la Vila

L'entitat informa: Marxa popular per La Marató. Organitza cem.

Data: 16/12/2022 Hora: 19:00 Lloc: Esglèsia de Sant Martí

L'entitat informa: Cantada de nadales a càrrec dels alumnes de l'escola les Salines.

Data: 18/12/2022 Hora: 16:30 Lloc: Plaça de la Vila

L'entitat informa: Espectacle de Nadal del grup infantil d'extraescolar d'acting a Maçanet.

Data: 18/12/2022 Hora: 16:30 Lloc: Plaça de la Vila

L'entitat informa: Pintem cares a càrrec d'acting.

Data: 18/12/2022 Hora: 16:30 Lloc: Plaça de la Vila

L'entitat informa: Jocs de cucanya a càrrec del Catau.

Data: 18/12/2022 Hora: 16:30 Lloc: Plaça de la Vila

L'entitat informa: Xocolatada popular.

Data: 18/12/2022 Hora: 20:00 Lloc: Esglèsia de Sant Martí

L'entitat informa: Concert "quadres de Nadal" a càrrec de la coral de Maçanet amb el director Lieven Sienema.

Mollet de Peralada

Tocatpelvi

EL PODER DE LA CARINYENA

Data: 17/12/2022 Hora: 19:00 Lloc: El Celler La Vinyeta

L'entitat informa: Tast especial de carinyena blanca, varietat tradicional de l'Empordà quasi desapareguda, que gràcies a l'empeny de diferents cellers ha pogut sobreviure i mostrar el potencial de la nostra terra. He decidit organitzar un tast especial d'aquesta rústica varietat on podrem tastar diferents carinyenes.

Palau-Saverdera

Associació Excursionista Balcó de l'Empordà

CAMINADA PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Cooperativa Palau-saverdera

L'entitat informa: Caminada popular fins l' estanys de Vilaüt.

Peralada

Albera Salut

CAMINADA I XOCOLATADA

Data: 18/12/2022 Hora: 08:30 Lloc: Peralada

L'entitat informa: Caminada popular amb sorteig de regals i xocolatada.

Club Patinatge Peralada

PATINEM PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Pavelló poliesportiu

L'entitat informa: Realitzarem el Festival de Nadal on podreu veure actuar a tots els patinadors i patinadores del nostre club. Tot seguit podreu fer una xocolata calenta amb melindros per entrar en calor. Aquesta activitat és oberta a totes les famílies del CPP i del poble de Peralada.

Escola Ramon Muntaner

AMB EL COR A LA MÀ

Data: 16/12/2022 Hora: 15:00 Lloc: Escola Ramon Muntaner, Peralada

L'entitat informa: Aprofitant la frase feta "amb el cor a la mà", la comunitat educativa de l'escola Ramon Muntaner de Peralada, pintarem una paret de l'escola amb les nostres mans simbolitzant un cor.

Pont de Molins

Grup de la pedra seca

PONT DE MOLINS TAMBÉ FA BUM BUM

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Camí fluvial de la Muga i poliesportiu

L'entitat informa: Bicicletada popular i caminada pels que no van en bicicleta. Xerrada sobre les malalties del cor, confecció d'un mandala i cantada de la cançó de La Marató. Botifarrada popular i a la tarda jocs de taula.

Institut Olivar Gran

DINAR PER A LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Poliesportiu de Pont Molins

L'entitat informa: Activitat en la qual hi participen professors i alumnes de l'IFE (Auxiliars en serveis de restauració i elaboració d’àpats). Menú del dinar per a la Marató: Amanida i botifarra amb pa amb tomàquet. Tot el que es recapti es donarà a La Marató.

Pontós

Piubella Models

DESFILEM PER LA MARATÓ

Data: 10/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Hotel Me Barcelona

L'entitat informa: Desfilada de moda en benefici a La Marató on es mostrarà les últimes tendències en moda d'11 marques i dissenyadors que també s'han sumat a aquesta acció solidària promoguda per Lady Events amb el suport de l'Hotel ME Barcelona, Belbo Collection i Belbo Terrenal.

Data: 18/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Mas Terrats

L'entitat informa: Desfilada de moda solidària en benefici a La Marató on es mostrarà les últimes tendències en moda emergent de 19 dissenyadors promoguda per l'Agència Piùbella Models i amb el suport de Mas Terrats.

Portbou

Associació de Mestresses de Casa de Portbou

PARADETA SOLITÀRIA, PORTBOU AMB LA MARATÓ

Data: 17/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: plaça del poble

L'entitat informa: Es vendran diverses manualitats fetes a mà per diferents associades i d'altres

Roses

Associació Grup de Teatre de Roses

VENDA DE PINS AMB EL CARTELL DELS PASTORETS

Data: 18/12/2022 Hora: 18:30 Lloc: Teatre Municipal de Roses

L'entitat informa: Durant la representació dels ja tradicionals pastorets es vendran pins amb el cartell d'enguany.

Aula de Labors i Costura del Pòsit de Roses

LABORS I MANUALITATS

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Cantonada Dr.Arruga/Marià Benlliure

L'entitat informa: L'aula de Labors i Costura del Pòsit de Pescadors organitza una parada per vendre labors i manualitats.

Centre Escolar Empordà

QUINA ESCOLAR

Data: 16/12/2022 Hora: 21:00 Lloc: Centre Escolar Empordà

L'entitat informa: Un any més, i després dels dos anys d'aturada pel covid, celebrem la quina a l'escola. Amb el preu del cartró, una part va destinada a La Marató.

Colla Gegantera de Roses

DIVERTEIX-TE AMB LA MARATÓ

Data: 11/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça del teatre

L'entitat informa: Diumenge trobareu una xocolatada popular, tallers d'expresió corporal, ball dirigit, tallers d'instruments musicals tradicionals, capgrossos i gegants! Activitat organitzada pel Casal d'avis de Roses, el Casal dels Pescadors, la Colla Gegantera de Roses i l'Ajuntament de Roses.

Portem recaptats: 475.17€

Escola Els Grecs de Roses

ESCOLA ELS GRECS AMB LA MARATÓ DE TV3

Data: 01/12/2022 Hora: 15:30 Lloc: Teatre de Roses

L'entitat informa: Els alumnes de l'escola els Grecs de Roses fem una cantada de Nadales a càrrec dels alumnes d'Educació Infantil i una representació de playbacks a càrrec dels alumnes de Cicle Superior. L'activitat la realitzem al Teatre Municipal de Roses.

Escola Jaume Vicens Vives

BALLEM ZUMBA PER LA MARATÓ

Data: 14/12/2022 Hora: 16:30 Lloc: Pati de l'escola Jaume Vicens Vives

L'entitat informa: Ballem zumba per La Marató i berenar solidari.

Escola Montserrat Vayreda

FIRA DE NADAL

Data: 16/12/2022 Hora: 15:30 Lloc: Escola Montserrat Vayreda

L'entitat informa: Es realitzarà una fira de Nadal amb manualitats realitzades pels alumnes de l'escola.

Escola Narcís Monturiol

ESMORZARS I JOGUINES SOLIDÀRIES

Data: 01/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Escola Narcís Monturiol

L'entitat informa: Venda d'esmorzars i berenars al vestíbul de l'escola els dies 12, 13, 14 i 15 de desembre. Venda de joguines solidàries el dia 16 de desembre.

Grup d'Esports Nàutics de Roses

NAVEGA PER LA MARATÓ - UN MAR SOLIDARI

Data: 18/12/2022 Hora: 08:00 Lloc: Gen Roses

L'entitat informa: 08:00h - Jornada de pesca solidària. 09:00h - Recollida de residus 11:00h - Xocolatada. 13:00h - Navega amb la Marató Regata social. 15:00h - Pasta Party

Institut Cap Norfeu

ACTIVITATS DE NADAL SOLIDÀRIES

Data: 21/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Roses

L'entitat informa: Al centre celebrarem el Nadal i es faran tot un seguit d'activitats per recaptar diners per La Marató. També ens hem inscrit a les xerrades informatives i els nostres alumnes de 4t animaran als alumnes a participar-hi.

L'art

VENDA DE QUADRES DELS ALUMNES DEL CENTRE

Data: 18/12/2022 Lloc: Biblioteca municipal de Roses

L'entitat informa: Venda de quadres fets pels alumnes del centre L'Art en horaris de la biblioteca de Roses entre els dies 1 i 18 de desembre.

Santa Llogaia d'Àlguema

Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema

TERCERA QUINA DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA

Data: 10/12/2022 Hora: 19:30 Lloc: Centre Cívic Santa Llogaia d'Àlguema

L'entitat informa: Farem la tercera quina de Santa Llogaia d'Àlguema i tot el que es recapti es destinarà pel donatiu a La Marató.

Portem recaptats: 2400€

Club Tennis Figueres

CAMPIONAT DOBLES PARES I FILLS

Data: 18/12/2022 Hora: 10:30 Lloc: Club Tennis Figueres

L'entitat informa: Campionat de dobles de Tennis, on la parella la formaran obligatòriament un alumne de l'Escola menor de 16 anys i el seu pare/mare/familiar. Hi haurà dues categories segons l'edat del nen/a i trofeus pels guanyadors/es i finalistes.

Sant Climent Sescebes

Associació Aspres d’Empordà Albera

PASSEIG SOLIDARI PER SANT CLIMENT SESCEBES

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Plaça Carles Cusí

L'entitat informa: Els pobles de Capmany, Cantallops, Espolla i Sant Climent ens reunirem per fer un passeig solidari. Tot seguit hi haurà botifarres i mongetes pels assistents que hagin adquirit tiquet. Els podeu aconseguir als diferents ajuntaments fins el 15 de desembre.

Sant Llorenç de la Muga

Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga

CONCERT D'ESTEM D'ACORDS

Data: 17/12/2022 Hora: 19:00 Lloc: Església de Sant llorenç de la Muga

L'entitat informa: Concert amb el Cor de Cambra Estem d'Acords de Figueres, format per joves de l'Alt i el Baix Empordà.

Sant Miquel de Fluvià

Entitats de Sant Miquel de Fluvià

PARTIT DE FUTBOL DE VETERANS I MERCAMARATÓ

Data: 08/12/2022 Hora: 10:30 Lloc: Camp de futbol

L'entitat informa: Partit de futbol de veterans entre U.E. Figueres, C.F. L'Escala i C.F. Sant Miquel de Fluvià.

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Plaça del poble

L'entitat informa: Mercat de procutes segona mà, donats pels veïns del poble. Horari de 11:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00 hores

Sant Pere Pescador

Associació jubilats La Rectoria

CASTANYADA SOLIDÀRIA

Data: 05/11/2022 Hora: 17:00 Lloc: Centre Cívic

L'entitat informa: La nostra associació organitza La Castanyada. El dia de la celebració cada soci/sòcia, voluntàriament, fa el seu donatiu. Al final fem el recompte de la recaptació.

Portem recaptats: 380€

Siurana

Ajuntament de Siurana d'Empordà

VENDA MAGRANES A FESTA DE LA MAGRANA I FESTA MAJOR

Data: 18/12/2022 Hora: 14:00 Lloc: Centre Cívic de Siurana

L'entitat informa: Dinar de germanor amb sorteig. Tots els beneficis aniran per La Marató d'enguany. Tots els detalls a la web www.siuranaemporda.cat

Terrades

Ajuntament de Terrades

SANT SILVESTRE TERRADENCA

Data: 26/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Societat de Terrades

L'entitat informa: Petita marxa pel voltant del municipi de Terrades, uns 5km. Al finalitzar xocolatada per a tothom i realització d'una quina solidària. Tota la recaptació de la marxa i la Quina anirà destinada íntegrament a La Marató.

Torroella de Fluvià

Amics de Torroella de Fluvià - Vilacolum i Sant Tomàs

PLAYBACK AMB SORTEIG DE PANERES I BERENAR

Data: 06/12/2022 Hora: 05:30 Lloc: Sala de ball de Torroella de Fluvià

L'entitat informa: Playback amb sorteig de paneres i berenar.

Vilabertran

Vilabertran amb La Marató

VILABERTRAN AMB LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Pl.Major

L'entitat informa: Caminada Solidària apta per a tothom. Sortida a les 09:00 des de la Pl. Major. Preu: 5,00€ grans i petits.

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Pl.Major

L'entitat informa: La maleta dels tresors. Taller de música i dansa per a tota la família. D'11:00h a 12:00h. 5,00€ per família impartit per Marta Mora. Organitza: AMPA escola Torre d'en Reig

Data: 18/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Pl.Major

L'entitat informa: Recital de poemes de nadal, dels nens i nenes de l'escola Torre d'en Reig A les 12:00h a la pl. Major. Organitza: AMPA escola Torre d'en Reig

Data: 18/12/2022 Hora: 13:30 Lloc: Sala Gran del centre Cívic

L'entitat informa: Dinar solidari. - Menú adult: 18.00€ - Menú infantil: 7.00€ *Fins a 7 anys. Venda de tiquets als establiments del poble. Data màxima per adquirir tiquets 15 de desembre 2022.

Data: 18/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Sala Gran del Centre Cívic

L'entitat informa: Ball de tarda amb Joan Bram, a la sala gran del centre cívic. Organitza: Nuri espectacles

Vilacolum

Comissió de Festes Joves Vilamacolumencs

VILAMACOLUM BATEGA - MARXA PER VILAMACOLUM

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Sala Municipal

L'entitat informa: 09h: Xocolatada amb melindros pels participants. 10h: Marxa amb bici o a peu per Vilamacolum (3 distàncies). 12h: Subhasta de productes de proximitat. I durant tot el matí, jocs infantils. Inscripció al grup de Whatsapp municipal o a l'ajuntament.

Vilafant

Club Esportiu Vilafant

PANERA PER LA MARATÓ

Data: 17/12/2022 Lloc: Pavelló Municipal de Vilafant "Joel Gonzalez"

L'entitat informa: Sorteig d'una panera on la recaptació es destinarà íntegrament a La Marató.

Institut de Vilafant

CURSA PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 09:30 Lloc: Vilafant

L'entitat informa: L'Institut, juntament amb els alumnes de tercer d'ESO, i amb col·laboració amb l'AMPA, organitzarà la cursa per La Marató obert a tothom. Se sortirà del centre escolar, es farà un recorregut per la població i pobles veïns, i s'acabarà amb un petit refrigeri.

Vilamalla

Ajuntament de Vilamalla

CAMINADA SOLIDÀRIA

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Pavelló municipal

L'entitat informa: Sortirem del pavelló municipal de Vilamalla i farem una caminada fins a l'Ermita de Santa Llúcia de Tonyà. Allà ens ajuntarem amb els nostres veïns de Garrigàs i Siurana. Tots plegats escoltarem unes sardanes i farem un vermut de germanor.

Vilanant

Associació Cultural de Vilanant i Taravaus, Activa

ACTIVITATS DE NADAL

Data: 18/12/2022 Hora: 11:30 Lloc: Pista esportiva i voltants

L'entitat informa: Un tió gegant serà el fil conductor de diverses activitats per tal de passar un dia ben nadalenc i recaptar diners per La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio: - espectacle infantil - Cagada del tió - concert de Nadal - Parc infantil de Nadal

BAIX EMPORDÀ

Begur

Ajuntament de Begur

NADAL SOLIDARI A BEGUR I ESCLANYÀ PER LA MARATÓ

Data: 03/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Plaça de la Vila

L'entitat informa: Encesa de llums de Nadal i animació musical amb DJ Nasi. Coca i cava a 1€/persona destinat a La Marató de TV3.

Data: 04/12/2022 Hora: 18:30 Lloc: Plaça de la Vila

L'entitat informa: Un globus per La Marató. Escriu el teu desig i enlaira el teu globus. 1€/globus.

Data: 15/12/2022 Hora: 13:45 Lloc: Escola Olivar Vell

L'entitat informa: Paradetes per La Marató TV3.

Data: 16/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Escola Olivar Vell

L'entitat informa: Paradetes Marató TV3.

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Plaça Lluís Esteve i Cruanyas

L'entitat informa: Xocolatada destinada a la Marató 1€/persona, durant la celebració del Caga Tió per a tots els infants.

Data: 03/01/2023 Hora: 17:00 Lloc: Pati de la Biblioteca

L'entitat informa: Taller infantil "Fem el Fanalet per la Marató". 1€/persona.

Club Arquers Esclanyà

UNA FLETXA PER LA MARATÓ

Data: 03/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça Esteva Cruañas - Begur

L'entitat informa: Vina a provar el tir amb arc! És un esport diferent i per a totes les edats. Podreu tirar fletxes a diana i gaudir de l'exhibició dels arquers de l'Escola de tir amb arc del Baix Empordà i dels arquers del Club.

Portem recaptats: 312.65€

Club Excursionista Els Perduts de Begur

CAMINADA SOLIDÀRIA PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 08:30 Lloc: Plaça de la Vila Begur

L'entitat informa: Caminada solidària pels voltants de Begur, per acabar en un esmorzar de germanor per a tots els participants a l'espai del Mas d'en Pinc "Carmen Amaya". Donatiu 10€ per a La Marató.

Escola Doctor Arruga de Begur i Llar d'infants Ses Falugues

PARADA SOLIDÀRIA ESCOLA DOCTOR ARRUGA+SES FALUGUES

Data: 14/12/2022 Hora: 09:30 Lloc: Zona del mercat / Davant de l'ajuntament

L'entitat informa: Els nens i les nenes de l'Escola Doctor Arruga i de la Llar d'Infants Ses Falugues han elaborat uns detalls nadalencs per vendre a la Parada Solidària que hem organitzat conjuntament.

Bellcaire d'Empordà

Ajuntament de Bellcaire d'Empordà

BELLCAIRE LLETRAFERIT

Data: 23/09/2022 Hora: 19:00 Lloc: Plaça Comtes d'Empúries

L'entitat informa: Aplec d'esperit col·laboratiu i solidari amb un programa de presentacions literàries, taules rodones, poesia i activitats relacionades amb el món de les lletres.

Calonge

Escola Pere Rosselló

XOCOLATADA I SORTEIG DE LOTS DE NADAL

Data: 15/12/2022 Hora: 16:30 Lloc: Pati de l'escola Pere Rosselló

L'entitat informa: Xocolatada al pati de l'escola i sorteig de tres lots de Nadal.

La Moderna de Calonge

CONCERT DE NADAL DE LA MODERNA DE CALONGE

Data: 18/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Sala Fontova (C/ Anselm Clavé, 1 de Calonge)

L'entitat informa: Concert de Nadal protagonitzat per l'alumnat de l'escola de música 'La Moderna de Calonge'.

Castell - Platja d'Aro

ACPVC Associació Pessebre Vivent de Castell d'Aro

XOCOLATADA PER LA MARATÓ

Data: 17/12/2022 Hora: 19:00 Lloc: Pessebre Vivent de Castell d'Aro

L'entitat informa: Xocolatada pels visitants del nostre pessebre el dia 17 de desembre amb la qual es demanarà la seva col·laboració per La Marató.

Institut Ridaura de Castell Platja d'Aro

QUINA SOLIDÀRIA

Data: 21/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Institut Ridaura

L'entitat informa: Els alumnes del l'institut Ridaura jugaran a una quina solidària en la qual podran guanyar un lot de productes nadalencs. Hi ha un total de 24 paneres elaborades pels professors a partir dels productes que els mateixos alumnes del centre aporten.

Corçà

Grup de Dones de Corçà

BALLS I TEATRE

Data: 26/11/2022 Hora: 10:00

L'entitat informa: Balls i teatre.

Portem recaptats: 1145€

Cruïlles

Penya Blaugrana de Monells

9 ESCUDELLADA SOLIDÀRIA PENYA BLAUGRANA MONELLS

Data: 18/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Sala municipal de Cruïlles

L'entitat informa: 12 h Vermut musical amb Marcos Sobreviela 13.30 h Dinar popular d'escudella, carn d'olla i torrons 16 h Rifa d'obsequis d'empreses i entitats locals en benefici per La Marató 17 h Sobretaula amb DJs LUXX amb música fi de festa!

Esclanya

Country Line's Rebels

COUNTRY LINE'S REBELS AMB LA MARATÓ DE TV3

Data: 08/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Centre polivalent d'Esclanyà

L'entitat informa: Ball Country Line Dance i rifa de Paneres. L'entrada i la recaptació de la rifa anirà per a La Marató de TV3. Horari de les 18 a les 22 h. Hi haurà servei de bar.

Portem recaptats: 1315€

Gualta

Federació Catalana de Pitch & Putt

GUALTA PITCH&PUTT AMB LA MARATÓ DE TV3

Data: 04/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Camp de Pitch and Putt

L'entitat informa: Torneig benèfic de Pitch & Putt el pròxim diumenge 4 de desembre per La Marató de TV3.

L'Estartit

Escola Portitxol

XAPES SOLIDÀRIES

Data: 18/11/2022 Hora: 09:00 Lloc: Santa Caterina

L'entitat informa: Com cada any, l'Escola Portitxol participa per La Marató. Enguany, els i les nenes de l'escola confeccionaran una xapa que després compraran per 1€. A més a més, els pares i mares també poden participar amb la causa i comprar la seva xapa. El dia 18 de novembre tota l'escola caminarà al Montgrí.

Portem recaptats: 590.17€

La Bisbal d'Empordà

Centre esportiu CT La Bisbal

PEDALA AMB DI-VERSIONES

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Club Esportiu CT La Bisbal

L'entitat informa: S'organitzen diverses activitats esportives com masterclassde Zumba i Spinning. El Club romandrà obert també per al públic que vulgui assistir a l'esdeveniment sense ser necessari realitzar l'activitat física. Les realitzaran 3 activitats a les 10h (Zumba), 11h (Spinning) i 12h (Spinning).

Escola Cor de Maria de la Bisbal

"QUINA" GANA!JUGA AMB LA PANXA PLENA PER LA MARATÓ

Data: 16/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Pati de l'Escola Cor de Maria

L'entitat informa: Durem a terme una quina solidària per La Marató i un berenar per a tots alumnes i famílies de la nostra escola.

Escola Mas Clarà

XOCOLATADA SOLIDÀRIA

Data: 02/12/2022 Hora: 15:30 Lloc: Escola Mas Clarà

L'entitat informa: Amb l'ajuda de l'AFA fem una xocolatada per berenar al pati de l'escola. Cada alumne/a fa la seva aportació per La Marató.

Espoc

CAMINEM PER LA MARATÓ - MARXA POPULAR

Data: 18/12/2022 Hora: 08:30 Lloc: Piscina municipal - Font de l'arbre

L'entitat informa: Caminada popular amb dos recorreguts 8 i 14km. Recorregut per les Gavarres i a l'arribada botifarra popular. Es pot córrer o caminar, acte per a totes les edats.

Institut la Bisbal

CANTICORS SOLIDARIS ELABORATS PER L'ALUMNAT

Data: 16/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Institut la Bisbal

L'entitat informa: L'alumnat de terrisseria i jardineria han elaborat un canticor (petit element de terrisseria en forma de cor). Estarà ornamentat amb herbes remeieres que milloren la circulació vascular.

La Tallada d'Empordà

Ajuntament de la Tallada d'Empordà

MARXA POPULAR "CAMINEM PER LA MARATÓ"

Data: 26/11/2022 Hora: 18:00 Lloc: La Tallada d'Empordà

L'entitat informa: Obra de teatre local social l'Empordanet: Saps què vol dir: sabado sabadete? Companyia jahisomtots. Taquilla inversa a favor de La Marató.

Data: 11/12/2022 Hora: 08:30 Lloc: Local social l'Empordanet - La Tallada d'Empordà

L'entitat informa: 2 RECORREGUTS : Marxa Llarga de 10 Km aprox, amb pujada al Puig Segalar. Marxa Curta de 5 Km aprox, sense pujada al Puig Segalar, amb avituallament a dalt del Puig Segalar i entrepà de botifarra al final del recorregut. Preu 10 eur. Inscripció prèvia mail a cultura@latallada.cat o Whastapp 672179338

Data: 17/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Local social l'Empordanet a la tallada d'Empordà

L'entitat informa: Espectacle de màgia a càrrec del mag Eduard Juanola, nom espectacle "magic". Tota la recaptació anirà a favor de La Marató.

Monells

Carnissers Xarcuters Catalunya

LA PORRA PER LA MARATÓ

Data: 27/11/2022 Hora: 09:00 Lloc: Carnisseries Xarcuteries Comarques Gironines

L'entitat informa: Cada carnisseria disposa d'una porra del zero al 99, i cada client compra un número per 2€. El guanyador de cada porra és aquell número que coincideixi amb les dues darreres xifres del sorteig de l'ONCE del divendres anterior a La Marató de TV3. Premi: un lot de productes de cada carnisseria.

Data: 27/11/2022 Hora: 09:00 Lloc: Carnisseries Xarcuteries Comarques Tarragonines

L'entitat informa: Cada carnisseria disposa d'una porra del zero al 99, i cada client compra un número per 2€. El guanyador de cada porra és aquell número que coincideixi amb les dues darreres xifres del sorteig de l'ONCE del divendres anterior a La Marató de TV3. Premi: un lot de productes de cada carnisseria.

Data: 27/11/2022 Hora: 09:00 Lloc: Carnisseries Xarcuteries Comarques Barcelonines

L'entitat informa: Cada carnisseria disposa d'una porra del zero al 99, i cada client compra un número per 2€. El guanyador de cada porra és aquell número que coincideixi amb les dues darreres xifres del sorteig de l'ONCE del divendres anterior a La Marató de TV3. Premi: un lot de productes de cada carnisseria.

Data: 27/11/2022 Hora: 09:00 Lloc: Carnisseries Xarcuteries Provincia de Lleida

L'entitat informa: Cada carnisseria disposa d'una porra del zero al 99, i cada client compra un número per 2€. El guanyador de cada porra és aquell número que coincideixi amb les dues darreres xifres del sorteig de l'ONCE del divendres anterior a La Marató de TV3. Premi: un lot de productes de cada carnisseria.

Palafrugell

AFA Escola Carrilet

XOCOLATADA I TALLERS

Data: 16/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Pati de l'escola

L'entitat informa: Es farà una xocolatada i tallers al pati de sorra de l'escola. On també i hi haurà un taller "pinta cara" i un altre de "treballs manuals". Tant la xocolata com els tallers s'hauran de pagar i tots els diners recol·lectats aniran per La Marató de TV3. Durant l'acte també hi haurà música.

AMPA i ESCOLA Col·legi Sant Jordi

BENVINGUDA AL NADAL I XOCOLATADA

Data: 15/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Pati de l'escola Col·legi Sant Jordi

L'entitat informa: Donarem la benvinguda a les festes nadalenques amb una xocolatada.

Associació cultural i sardanista Palafrugell

UN CONCERT EL DIA DE ST. MARTÍ, PATRÓ DE LA VILA

Data: 11/11/2022 Hora: 20:30 Lloc: Teatre municipal de Palafrugell

L'entitat informa: Senzillament una guardiola a l'entrada del Teatre abans i després del concert, convidant als assistents col·laboració per La Marató.

Gimnàs La Nau

CLASSES COL·LECTIVES

Data: 10/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Gimnàs La Nau

L'entitat informa: Tot el matí realitzarem diferents classes col·lectives per enfortir el cor.

Institut Baix Empordà

XOCOLATADA SOLIDÀRIA

Data: 20/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Pati del centre i entrades

L'entitat informa: La xocolata solidària, preparada pel departament d'indústries alimentàries i feta amb ingredients donats per col·laboradors de la població, serà servida per l'alumnat del departament d'Hosteleria i Turisme i el PFI de cuina. Els diners fets amb la venda de tiquets seran per a La Marató.

IPEP

FIRETA SOLIDÀRIA DE LES ESCOLES

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça Nova

L'entitat informa: Mercat de Nadal on les escoles i llars d'infants de Palafrugell vendran els objectes que hauran elaborat alumnes, mestres, pares..., per recaptar diners per La Marató.

Oohx!gen Palafrugell

OOHX!GEN TAMBÉ PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça Nova

L'entitat informa: Una bossa per La Marató de TV3. Venda de bosses solidàries. Recaptació a favor de La Marató de TV3. Organitza: Oohxigen Palafrugell (Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell).

Palamós

Pedres solidàries Can Panxet

PEDRES SOLIDARIES

Data: 17/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Queviures Can Panxet C/ major 20 Palamós

L'entitat informa: Venda de la pedra pintada vora al mar, sentint el dibuix, contemplant la seva immensitat i mil colors que tinc al davant em dóna tanta força... que ara aquesta força la vull fer arribar a La Marató d'aquest any perquè cap cor deixi de bategar i sí per viure i estimar.

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

CONEIXES LA TEVA SALUT CARDIOVASCULAR?

Data: 08/11/2022 Hora: 10:00 Lloc: Mercat de Palamós

L'entitat informa: Aquest mes de novembre, cada dimarts el mercat de Palamós tindrà una parada al mercat amb personal del CAP de Palamós. Vine al mercat cobert, el 8, 15 o 22 de novembre, de 10 a 12h i t'ajudarem a conèixer la teva salut cardiovascular.

Data: 15/11/2022 Hora: 10:00 Lloc: Mercat de Palamós

L'entitat informa: Aquest mes de novembre, cada dimarts el mercat de Palamós tindrà una parada al mercat amb personal del CAP de Palamós. Vine al mercat cobert, el 8, 15 o 22 de novembre, de 10 a 12h i t'ajudarem a conèixer la teva salut cardiovascular.

Data: 22/11/2022 Hora: 10:00 Lloc: Mercat de Palamós

L'entitat informa: Aquest mes de novembre, cada dimarts el mercat de Palamós tindrà una parada al mercat amb personal del CAP de Palamós. Vine al mercat cobert, el 8, 15 o 22 de novembre, de 10 a 12h i t'ajudarem a conèixer la teva salut cardiovascular.

Pals

Associació Cultural de Pals

CONCERT DE NADAL

Data: 18/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Església de Sant Pere de Pals

L'entitat informa: Concert a càrrec de la Coral Nit de Juny de Palafrugell. Taquilla Inversa a benefici de La Marató.

Escola Quermany de Pals

MANUALITATS DE NADAL

Data: 16/12/2022 Hora: 16:00 Lloc: Escola

L'entitat informa: Els alumnes de l'escola Quermany han creat unes manualitats de Nadal que després vendran.

Penya Pals Blau i Grana

XOCOLATADA POPULAR

Data: 17/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Carrer principal del poble

L'entitat informa: Xocolatada popular, venda de ponsèties i loteria de la Penya Pals Blau i Grana.

Platja d'Aro

Federació Catalana de Pitch & Putt

MAS NOU PITCH&PUTT AMB LA MARATÓ DE TV3

Data: 04/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Camp de Pitch and Putt

L'entitat informa: Torneig benèfic de Pitch & Putt el pròxim diumenge 4 de desembre per La Marató de TV3.

Regencós

Club de Bitlles Catalanes Els Cremats de Mont-Ras

12A EDICIÓ DE TIRA UNA BITLLA PER A LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Jardins del Centre Cívic

L'entitat informa: Tirada solidària de bitlles a favor de La Marató. Els assistents poden fer una aportació solidària que dona dret a una tirada de bitlles catalanes.

Santa Cristina d'Aro

Associació de Dones per la Igualtat Ermessenda de Santa Cristina d'Aro

GRAELLA VIRTUAL 1000 NÚMS - LA GROSSA DE CAP D'ANY

Data: 17/11/2022 Lloc: Santa Cristina d'Aro

L'entitat informa: Es tracta d'una graella amb 1000 números que es comparteix per les xarxes (sobre tot per whatsApp) entre persones associades i simpatitzants. Cada persona escull un o més números a 5€/número i guanya qui ha escollit un número premiat per La Grossa de Cap d'Any. Premis: 500€. Aportació Marató: 4.500€

Federació Catalana de Pitch & Putt

MAS TORRELLAS PITCH&PUTT AMB LA MARATÓ DE TV3

Data: 04/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Camp de Pitch and Putt

L'entitat informa: Torneig benèfic de Pitch & Putt el pròxim diumenge 4 de desembre per La Marató de TV3.

Sant Antoni de Calonge

AFA Escola La Sínia

5É MERCAT DE MANUALITATS DE NADAL

Data: 21/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Passeig davant Platja Es Monestri

L'entitat informa: Manualitats fetes per nens/es de l'escola la Sínia de Sant Antoni de Calonge.

Sant Feliu de Guíxols

AMPA - Escola Ardenya

ESPECTACLE DE NADAL EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Data: 16/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Escola Ardenya

L'entitat informa: Espectacle de Nadal educació infantil i primària.

Associació Llop de Mar Club de Rem

REMA PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Platja de Sant Feliu de Guíxols

L'entitat informa: L'activitat es du a terme a la platja de Sant Feliu de Guíxols, un marc incomparable, de 9 a 13 el dia 18 i consta de diferents activitats que es dessenvolupen alhora. Desde les 9 4 ergometres (màquines de rem en sec) estaran a la platja, un dels quals no pararà mai de remar.

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Platja de Sant Feliu de Guíxols

L'entitat informa: Es fa una xocolatada al costat del mar a canvi de donatius de la gent.

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: platja de sant feliu de guixols

L'entitat informa: Un dj i dos speakers amenitzaran i animaran a la gent a participar i col laborar. Tot plegat serà una festa lluida montada pel Club de Rem de l'Associació Llop de Mar que compta amb 100 socis i persones que remen cada setmana a SFG i que s'hi han involucrat a tope amb La Marató.

Data: 18/12/2022 Hora: 09:15 Lloc: Platja de Sant Feliu de Guíxols

L'entitat informa: Una de les coses més boniques que es fa és que es treu a diferents grups de gent a remar amb el llaüt català, S'utilitza per entrenar i es diu S'adolitx, per la Bahía de Sant Feliu o alguna cala del costat, a canvi d'una donació durant tot el matí.

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: platja de sant feliu

L'entitat informa: Ioga a davant del mar de 10 a 10:30 a càrrec del professor Cesc Quilez, la gent que vulgui assistir-hi ha de portar tovallola o esterilla i fer un donatiu.

Data: 18/12/2022 Hora: 10:30 Lloc: platja de sant feliu de guixols

L'entitat informa: Pilates per La Marató davant del mar a càrrec de la professora Montse Ruz la gent que hi vulgui assistir ha de fer un donatiu.

Data: 18/12/2022 Hora: 11:15 Lloc: platja de sant feliu de guixols

L'entitat informa: Hipopressius per La Marató davant del mar la professora Eva Corral farà una classe d'hipopressius el que hi vulguin assistir caldrà que faci un donatiu.

Data: 18/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: platja de sant feliu de guixols

L'entitat informa: Core per La Marató amb Marta Gazquez ballarina i pedagoga.

Data: 18/12/2022 Hora: 13:00 Lloc: Platja de Sant Feliu de Guíxols

L'entitat informa: Durant aquests dies, els comerços i diferents serveis de la ciutat fan donacions de serveis i productes per fer un sorteig. Durant tot el matí es van venent butlletes, que al final del matí es sortegen.

Club Aquàtic Xaloc

NEDADOR COMPLET

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Piscina La Corxera

L'entitat informa: Prova de natació, de diferents estils, aletes i prova espacial de superació d'obstacles dins l'aigua.

Escola oficial d'idiomes Sant Feliu de Guíxols

RIFA PANERA DE NADAL I XOCOLATADA ESCOLAR

Data: 13/12/2022 Hora: 18:15 Lloc: Entrada principal de l'EOI

L'entitat informa: Xocolatada entre l'alumnat assistent a la rifa de la panera de Nadal.

Serra de Daró

Municipis de Fontanilles, Gualta i Serra de Daró

BICICLETADA POPULAR

Data: 11/12/2022 Hora: 09:30 Lloc: Sortida del Casal de Serra de Daró

L'entitat informa: Ruta amb bicicleta per el Baix Empordà (passat per els municipis de Serra de Daró, Gualta i Fontanilles) i a l'arribada un petit pica-pica per tothom.

Torroella de Montgrí

Ampa Petit Montgrí

MERCAT DE JOGUINES I PUERICULTURA DE 2A MÀ

Data: 26/11/2022

L'entitat informa: Parada a la Fira de Sant Andreu on es vendran joguines, contes solidaris i productes de puericultura de segona mà.

Associació Activa't Torroella

TALLER: CREA’T EL TEU TIÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça Quintana i Combis

L'entitat informa: Vine a fer el teu tió de manualitats i disfruta de l’espectacle del tió màgic amb obsequi final.

Club Nàutic Estartit

SUNRISE PADDLE A LES ILLES MEDES

Data: 10/12/2022 Hora: 07:30 Lloc: Club nàutic de l'Estartit

L'entitat informa: Vine a remar per La Marató mentre veus sortir el sol en un espai immillorable com són les Illes Medes. Important, si disposes de SUP o Kayak, porta'l, les nostres unitats són limitades. Quedada 7:30h al Centre d'Activitats. Hora aproximada de finalització: 10:30h.

Escola Guillem de Montgrí-AFA i Espai Ter - Ajuntament

CANTATA: SENSE ALES NO PUC VOLAR

Data: 02/12/2022 Hora: 18:30 Lloc: Auditori Teatre Espai Ter

L'entitat informa: L'alumnat de l'escola Guillem de Montgrí, han creat i preparat la fantàstica cantata "Sense ales no puc volar" que estrenaran davant de tota la ciutadania a l'Auditori Teatre Espai Ter. "Sense ales no puc volar" ens apropa a valors tan importants com l'amistat, la cooperació i la superació.

Institut Montgrí

ACTIVITATS PER A PETITS I GRANS

Data: 16/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Plaça de la Vila de Torroella de Montgrí

L'entitat informa: Xocolatada i pastissos durant la primera hora. Després es demanarà la col·laboració per fer un gran cor amb espelmes. Tot això ho portaran a terme els alumnes del cicle formatiu d'Activitats Comercials de l'Institut Montgrí.

Ullastret

Jovent d'Ullastret

DIADA DE NADAL

Data: 17/12/2022 Hora: 16:00 Lloc: Plaça Grabina

L'entitat informa: Decoració de l'arbre de Nadal Xocolatada solidària per a La Marató Encesa de llums de Nadal

Vall-Llòbrega

Ajuntament de Vall-llobrega

"BUM BUM" VALL-LLOBREGA PER LA MARATÓ

Data: 11/12/2022 Hora: 08:00 Lloc: Espai Polivalent de Vall-llobrega

L'entitat informa: Diumenge 11 de Desembre Vall-llobrega per La Marató A les 8am Caminada popular de 7km (aprox) preu: solidari

Data: 11/12/2022 Hora: 09:30 Lloc: Espai Polivalent de Vall-llobrega

L'entitat informa: A partir de les 9:30h fins les 11am Esmorzar de forquilla solidari. Preu 10€/persona

Data: 11/12/2022 Hora: 11:30 Lloc: Espai Polivalent de Vall-llobrega

L'entitat informa: A les 11:30h inici de la gimcana per torbar el teu tió! Inscripció a la web de l'ajuntament (places limitades)

Verges

Ajuntament de Verges

CAMINADA SOLIDÀRIA I BOTIFARRADA

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Ruta

L'entitat informa: Es realitzarà una caminada amb finalització de botifarrada.

Data: 31/12/2022 Lloc: Ajuntament de Verges

L'entitat informa: Venda de calendaris de l'any 2023.

BAIX EMPORDÀ

Banyoles

AMPA Escola Can Puig

FESTA DE NADAL I XOCOLATADA SOLIDÀRIA

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Escola Can Puig Banyoles

L'entitat informa: Festa de Nadal de l'escola de Can Puig i xocolatada solidària per recollir fons per La Marató

Ampa Escola Pla de l'Ametller

PESSEBRE VIVENT. ESCOLA PLA DE L'AMETLLER

Data: 17/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Escola Pla de l'Ametller de Banyoles

L'entitat informa: Pessebre vivent realitzat per l'alumnat de la nostra escola Pla de l'Ametller. Els diners es recaptaran a partir d'una rifa de paneres que col·laboren els pares/mares i comerciants de la comarca.

Associació Banyoles Comerç i Turisme

DESFILEM PER LA MARATÓ

Data: 11/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Plaça de les Rodes

L'entitat informa: Desfilada de moda solidària per les malalties cardiovasculars. Des de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, amb la col·laboració dels seus socis i Piùbella s'està preparant tot perquè la desfilada sigui un èxit com l'any passat. En cas de pluja, es farà a sota les voltes de la Plaça dels Turers.

Club Scalextric Banyoles Slot

12 HORES DE SLOT SOLIDÀRIES PER LA MARATÓ

Data: 17/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Club Scalextric Banyoles Slot

L'entitat informa: Durant 12 hores, el dissabte dia 17 de desembre, convidem a tothom a que s'acosti a fer les voltes solidàries en els diferents circuits de slot que disposem.

Consell Esportiu del Pla de l'Estany

CURSA OPEN SOLIDÀRIA - XX CROS DE BANYOLES

Data: 18/12/2022 Hora: 09:30 Lloc: Parc de la Draga

L'entitat informa: El 20è Cros de Banyoles serà la 5a prova del Circuit Gironí de Cros i se celebrarà el proper diumenge 18 de desembre, al Parc de La Draga de Banyoles. Aquesta prova inclourà una cursa i marxa solidària per La Marató de TV3.

Escola Oficial d'Idiomes de Banyoles

SORTEIG D'UNA PANERA DE NADAL

Data: 15/12/2022 Hora: 18:15 Lloc: Escola Oficial d'Idiomes de Banyoles

L'entitat informa: Sortegem una panera de Nadal a l'EOI Banyoles. Tot el recollit es destinarà íntegrament a La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Es poden adquirir les butlletes a l'escola.

Llar d'infants Patufets

EDUCACIÓ INFANTIL

Data: 16/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: A la mateixa escola

L'entitat informa: L'escola celebrarà la festa de Nadal i es duran a terme activitats on es puguin recaptar diners per la Marató. L'aportació es farà per part de les famílies de la llar i de l'equip educatiu.

Cornellà de Terri

Associació de Dones de la Vall del Terri

QUINA FAMILIAR SOLIDÀRIA

Data: 18/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Pavelló poliesportiu

L'entitat informa: Quina a favor de La Marató.

Fontcoberta

Municipi de Fontcoberta amb La Marató

EXHIBICIÓ DE PATINATGE

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Pavelló de Fontcoberta

L'entitat informa: Escape Room organitzat per LaClika. Horari: de 9h. a 13h i de 17h a 23h. Grups de 5 persones màxim. Donatiu 5€/persona. Inscripcions: 626635705 i a l'Intagram del grup de joves LaClika.

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Pavelló de Fontcoberta

L'entitat informa: Exhibició de patinatge al pavelló de Fontcoberta. (Servei de bar)

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Pel municipi

L'entitat informa: Caminada d'uns 7 o 8 km. Punt de trobada: Davant del Pavelló.

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Pavelló de Fontcoberta

L'entitat informa: De 11h. a 12:30h: Zumba a càrrec de l'Odra Maximino. (Dins del pavelló). Inscripcions: 681184610. Preu: 5€.

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Pavelló de Fontcoberta

L'entitat informa: D'11h.a 12:30h: Exhibició de l'escoleta de bàsquet de Fontcoberta.

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Pavelló de Fontcoberta

L'entitat informa: D'11h. a 12h: Kangoo Jumps a càrrec de Salta Catalunya. Preu: 5€. Inscripcions: 972575352. Es farà a la pista vermella, fora del pavelló.

Data: 18/12/2022 Hora: 14:00 Lloc: Pavelló de Fontcoberta

L'entitat informa: Dinar popular. Cal Portar plats, gots i coberts. Preu i tiquets: A concretar en el pròxim agutzil.

Data: 18/12/2022 Hora: 16:00 Lloc: Pavelló de Fontcoberta

L'entitat informa: Actuació musical a càrrec de Kitu Pau.

Data: 18/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Pavelló de Fontcoberta

L'entitat informa: Quina per La Marató.

Data: 18/12/2022 Hora: 18:30 Lloc: Pavelló de Fontcoberta

L'entitat informa: Country i ball en línia per a tothom. Seguidament Xocolatada.

Porqueres

AFA Escola l'ENTORN

SORTIDA FAMILIAR: ANEM A SANT PATLLARI!

Data: 11/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Punt de trobada: Aparcament Clar del bosc

L'entitat informa: Promovem l'activitat física i l'estil de vida saludable! Sortida familiar organitzada per les Associacions de famílies d'alumnes de les escoles el Frigolet i l'Entorn de Porqueres, amb esmorzar popular a un dels cims insígnies de la comarca, Sant Patllari.

Ampa Escola Casa Nostra

XOCOLATADA POPULAR

Data: 18/12/2022 Hora: 18:30 Lloc: Pati de l'escola Casa Nostra

L'entitat informa: L'escola organitza un pessebre vivent amb els nens i nenes de llar fins a 6è de primària i des de l'Ampa s'organitza una xocoladata a favor de La Marató.

Sant Miquel de Campmajor

Càmping La Vall de Campmajor

ANEM AL BOSC A BUSCAR TIONS

Data: 10/12/2022 Hora: 09:30 Lloc: Càmping La Vall de Campmajor

L'entitat informa: Un any més, el senyor soca ens portarà els tions que s'han perdut pel bosc. Ponis, inflable, tions... i després, botifarrada i xocolata desfeta. Aportació 12€/persona. Inscripcions únicament per correu electrònic.

Serinyà

AFA Bora Gran

CONCERT DE NADAL I XOCOLATADA

Data: 16/12/2022 Hora: 15:15 Lloc: Pavelló poliesportiu i plaça de l'ajuntament

L'entitat informa: Concert de Nadal a càrrec dels alumnes de l'Escola Bora Gran i seguidament xocolatada per tohom. AFA Bora Gran.

Ajuntament de Serinyà

ELS PASTORETS

Data: 18/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: pavelló poliesportiu

L'entitat informa: Representació dels Pastores, amb la col·laboració desinteressada per la gent de Serinyà.

Vilademuls

Associació Casal Gent Gran de Vilademuls

CAMINADA, XOCOLATADA, DINAR SOLIDARI I ACTUACIÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 09:15 Lloc: Galliners

L'entitat informa: Caminada pels voltants de Galliners i xocolatada popular. Dinar solidari i actuació coral i musical.

Federació Catalana de Pitch & Putt

MAS PAGÈS PITCH&PUTT AMB LA MARATÓ DE TV3

Data: 04/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Camp de Pitch and Putt

L'entitat informa: Torneig benèfic de Pitch & Putt el pròxim diumenge 4 de desembre per La Marató de TV3.

GARROTXA

Besalú

Ajuntament de Besalú

7A CURSA INFANTIL SOLIDÀRIA

Data: 11/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Circuit oels voltanst del poble de Besalú

L'entitat informa: 7a Cursa infantil solidària organitzada per l'entitat Besalú Cross.

Castellfollit de la Roca

Club Natació Castellfollit de la Roca

BASALT TRECK, FEM-LO GIRAR

Data: 27/11/2022 Hora: 09:30 Lloc: Plaça Catalunya

L'entitat informa: Recorregut: 18 Km (desnivell acumulat +800m.) i 9 Km. (desnivell acumulat +400 m.). S'ha de fer corrents? No cal, et pots apuntar i fer-la caminant, el més important és participar!! Hi haurà moltes sorpreses. Inscripcions:https://www.cronotime.net/new/ca?c=156 No t'encantis, i apunta't!

Escola Castellroc amb La Marató

CASTELLROC, DE TOT COR!

Data: 16/12/2022 Hora: 16:00 Lloc: Escola Castellroc

L'entitat informa: Es farà una representació nadalenca per part dels alumnes i es vendrà algun article i xocolatada.

Les Preses

AMPA Escola la Bòbila

PANERES DE NADAL

Data: 16/12/2022

L'entitat informa: Les famílies de l'escola la Bòbila de les Preses preparem Paneres solidàries per La Marató.

Maià de Montcal

Poble de Maià de Montcal i Dosquers

MERCAT SOLIDARI DE NADAL

Data: 17/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça Hort d'en Patllari

L'entitat informa: Mercat Solidari de Nadal i Cagada del tió. Manualitats fetes pels nens i nenes de Maià. Postals de Nadal, taller de decoració de pals per fer cagar el tió, conta contes nadalenc, coques, xocolata desfeta.

Montagut i Oix

Ajuntament de Montagut i Oix

CAGATIÓ SOLIDARI

Data: 18/12/2022 Hora: 10:30 Lloc: Plaça de l'església de Montagut

L'entitat informa: Cagatió solidari pels més menuts i fira de tastets.

Olot

AE Gastant Keks

CURSA D'ORIENTACIÓ: LABERINT A LA PLAÇA DE BRAUS

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Plaça del Torín

L'entitat informa: Cursa d'orientació de curta distància, pensada per a totes les edats, que inclou un laberint a la plaça de Braus.

AFA Escola Pla de Dalt d'Olot

LA REVOLTA ESCOLAR AMB LA MARATÓ DE TV3

Data: 02/12/2022 Hora: 16:30 Lloc: Escola Pla de Dalt i carrer Alforja

L'entitat informa: L'AFA de l'Escola Pla de Dalt organitza una jornada amb una classe de Cross fit dinamitzada per pares de l'escola, una mini cercavila amb el gegant ARTUR i una venda de berenar saludable, acompanyats de bona música.

Portem recaptats: 351€

Agrupació sardanista cultural i recreativa de la Garrotxa

MARATÓ DE SARDANES

Data: 18/12/2022 Hora: 10:30 Lloc: Sala Torin

L'entitat informa: A 2/4 d'11 Ballada amb la cobla MONTGRINS A 2/4 D'1 Actuació dels BASTONERS D'OLOT A la 1 Ballada amb la cobla PRINCIPAL DE LA BISBAL A les 3 Sardanes en llauna A les 4 Ballada de COUNTRY A les 5 Actuació de la coral JOLIU de Santa Pau A 2/4 de 6 Ballada i mitja amb la cobla SOL DE BANYULS

AMPA Escola Sant Roc d'Olot

GIMCANA FAMILIAR SOLIDÀRIA I MASTERCLASS DE ZUMBA

Data: 11/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Pistes d'Atletisme

L'entitat informa: Amb la col·laboració de Recrea't organitzem una gimcana familiar solidària.

Data: 11/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Pistes d'Atletisme

L'entitat informa: Masterclass de "zumba" a càrrec de Jesús Romera per a tothom qui vulgui.

AMPA Escola Volcà Bisaroques

CAMINADA SOLIDÀRIA PER LA MARATÓ

Data: 11/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Entorn de l'Escola Volcà Bisaroques

L'entitat informa: Farem la ruta de les tres fonts, una marxa circular de 8,5 km a l'entorn de l'escola. Inscripcions a partir de les 9:30h, sortida i arribada a l'escola. Medalla de record feta pels alumnes de l'extraescolar de ceràmica. Hi haurà avituallament a mig recorregut.

Associació de veïns Barri Desemparats d'Olot

CAMINADA POPULAR

Data: 18/12/2022 Hora: 09:30 Lloc: A l'ermita del barri dels desemparats d'Olot

L'entitat informa: Es fa una caminada popular d'uns 8km amb esmorzar per a tots els assistents. La caminada passarà pel tussols, muntanya pelada, pista d'atletisme, bosc de tosca...

Associació Esportiva Gimnàstica Olot

EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Firal

L'entitat informa: Realitzarem una exhibició de gimnàstica artística. Repartirem els i les nostres gimnastes en diferents grups i durant el matí i migdia anirem realitzant diferents exercicis sobre les barres, el terra o el minitramp! Mentrestant recaptarem diners per ajudar a la causa!

Associació Gent Gran Olot

UNA QUINA

Data: 18/12/2022

L'entitat informa: Gran quina de Nadal.

Associació veïns i propietaris nucli antic Olot

XOCOLATADA POPULAR

Data: 17/12/2022 Hora: 19:00 Lloc: Placa Campdenmas

L'entitat informa: Xocolatada popular per La Marató. Plaça Campdenmas Olot dissabte 17 desembre a les 19 hores.

Club Natació Olot

LA MARATÓ 2022 AL CN OLOT

Data: 17/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Club Natació Olot

L'entitat informa: Des del Club Natació Olot hem preparat una jornada dedicada a l'esport per a poder recaptar fons a favor de La Marató de 2022, que des del Club s'organitzarà el dissabte 17 de desembre de 2022. Serà un dia dedicat a passar-ho bé, practicar molt d'esport i ser solidaris.

Esbart Olot

8A TARDA SOLIDÀRIA

Data: 03/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Casa Cultural d'Andalusia de la Garrotxa

L'entitat informa: Un any més organitzem una tarda solidària a favor de La Marató de TV3. Tres hores d'actuacions amb la participació de 10 grups de dansa, uns 160 balladors d'estils ben diferents i d'entitats, escoles i grups de dansa de la comarca.

Portem recaptats: 1050€

Escola Cor de Maria

VII CURSA SOLIDÀRIA PRO MARATÓ DE TV3

Data: 11/12/2022 Hora: 09:30 Lloc: Passeig de l'escultor Miquel Blay

L'entitat informa: L’escola Cor de Maria d'Olot organitza la VII Cursa solidària pro Marató de TV3. La cursa tindrà lloc el diumenge 11 de desembre a les 09:30h del matí i constarà de les següents modalitats: participativa, competitiva i caganius pels més menuts. També hi haurà activitats abans i després de la cursa.

Portem recaptats: 4681€

Escola Pia d'Olot

COCADA I TIONADA PER A LA MARATÓ DE TV3

Data: 15/12/2022 Hora: 10:30 Lloc: Patí de l'escola

L'entitat informa: Els alumnes porten coques cuinades a casa i l’Associació d’Alumnes les ven al llarg de tot dia. Es porten coques als geriàtrics. Es vendran també tions solidaris fets pels alumnes de PFI d'Explotació Forestal. Es realitzen xerrades informatives sobre el tema de La Marató.

Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa

PLAYBACKS DE L'HOSPITAL PER LA MARATÓ DE TV3

Data: 11/12/2022 Hora: 16:30 Lloc: Teatre Principal d'Olot

L'entitat informa: Els treballadors de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa presenten els playbacks de l'hospital al Teatre Principal d'Olot. Una hora i mitja per treure's les bates blanques i posar-se les perruques, agafar els micròfons i ballar!

Portem recaptats: 6760€

Motor Antic Garrotxa (MAG)

CLOENDA D'ANY I TROBADA SOLIDÀRIA

Data: 27/11/2022 Hora: 09:00

L'entitat informa: Un any més el Motor Antic Garrotxa es solidaritza amb La Marató. En motiu de la cloenda de l'any farem una trobada, ruta amb vehicles clàssics i dinar de germanor. Venda de tiquets per participar en els sorteigs que es faran durant el dinar.

Portem recaptats: 1000€

Penya Carnavalesca Els Marrinxos

LA FARÀNDULA BALLA PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Firal Petit

L'entitat informa: Diferents peces de la faràndula olotina es concentraran per fer una cercavila solidària per diferents carrers d'Olot amb sortida i arribada al Firal Petit. Al Firal petit hi haurà una urna per dipositar les donacions així com també durant el recorregut de la cercavila.

Riudaura

Veïns i entitats de Riudaura per La Marató

RIUDAURA PER LA MARATÓ

Data: 17/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Centre Cívic

L'entitat informa: Matí de Càrdio amb Rústic Fitness.

Data: 17/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Centre Cívic

L'entitat informa: Tallers infantils.

Data: 17/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Centre Cívic

L'entitat informa: Pilates amb la Maria Rosa Turrado

Data: 17/12/2022 Hora: 14:00 Lloc: Centre Cívic

L'entitat informa: Dinar popular.

Data: 17/12/2022 Hora: 19:00 Lloc: Centre Cívic

L'entitat informa: Sessió de divulgació de les malalties cardiovasculars.

Data: 17/12/2022 Hora: 21:00 Lloc: Centre Cívic

L'entitat informa: Sopar de cabasset, seguit de karaoke amb els Joves de Riudaura.

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Centre Cívic

L'entitat informa: Donació de sang de les 10 a les 14 hores.

Sant Jaume de Llierca

Delegació d'oncolliga Girona a Sant Jaume de Llierca, Mitral

CAMINADA I ESMORZAR POPULAR

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Centre Cívic

L'entitat informa: Farem una caminada popular pels entorns del municipi i en arribar un bon esmorzar.

Sant Joan Les Fonts

Els Colats

QUINA SOLIDÀRIA

Data: 18/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Pavelló Municipal de Sant Joan les Fonts

L'entitat informa: Gran Quina solidària organitzada per l'associació Els Colats. Durant la Quina es farà la cantada tradicional amb un munt de premis, acompanyada de la quina de la mala sort. Amb la col·laboració de l'ajuntament i de tots els comerciants i empresaris del municipi.

Tortellà

AMPA de Tortellà

JORNADA SOLIDÀRIA, CAMINADA I ARROSSADA

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Plaça mercat

L'entitat informa: Una caminada amb previ exercicis escalfament i posteriorment estiraments seguit d'una arrossada i el sorteig de 2 paneres.

RIPOLLÈS

Campdevànol

AFA Escola Pirineu

MAGIC BLAICS

Data: 04/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Gimnas Escola Pirineu Campdevànol

L'entitat informa: Màgia per petits i grans a càrrec de Magic Blaics. Preu 3€ per persona. Menors de 3 anys gratuït.

Portem recaptats: 380€

Grup Excursionista Campdevànol

PUJADA DEL PESSEBRE A COSTA PUBILLA

Data: 11/12/2022 Hora: 08:00 Lloc: Sortida de la plaça de la Mainada

L'entitat informa: El proper diumenge 11 de desembre pujarem el 60è pessebre a Costa Pubilla, una de les activitats més emblemàtiques de la nostra entitat. Any rere any generacions de campdevanolencs i amants de la muntanya ens acompanyen a aquest cim tan emblemàtic en una jornada inoblidable per petits i grans.

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Sortida a les 9h de la plaça de la Mainada

L'entitat informa: Sortida a peu o BTT. Esmorzar: Cadascú portarà el que bonament li sembla bé. En arribar trobareu caliu suficient per coure el que porteu. Tindrem la taula parada per posar tota la teca en comú. La cosa es que tots poden menjar de tot el que hi ha sobre la taula. Tot seguit cantada de Nadales.

Camprodon

Ajuntament de Camprodon

CAMINADA SOLIDÀRIA A TORRE CAVALLERA

Data: 01/12/2022 Hora: 08:00 Lloc: www.lamarato.camprodon.cat

L'entitat informa: Subhasta de quadres cedits per autors vinculats amb el nostre municipi

Data: 09/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Pavelló Vell

L'entitat informa: Sardanes amb la Cobla La Principal de la Bisbal

Data: 17/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Espai Cultural Cal Marquès

L'entitat informa: Hora del conte teatralitzada, amb la participació del grup de teatre Teatrus Rotundus

Data: 18/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Caminada fins a Torre Cavallera

L'entitat informa: Sortida a Torre Cavallera a les 9 h. Inscripcions a l'oficina de turisme al 972740010 o a turisme@camprodon.cat Preu: 10 € inclou xocolata calenta, coca i un buff Col·labora el grup de muntanya de la Vall de Camprodon i Bastiments Aventura.

Queralbs

Ajuntament Queralbs/Comissió de Festes

MARIDATGE D’ÒPERA I VI

Data: 09/12/2022 Hora: 19:00 Lloc: Casa de Núria

L'entitat informa: Activitat que compren un tast de seleccions de diverses òperes. La sessió s'acompanya d'un tast de vins, pensats per a cada fragment i que s’integren amb el sentiment i l'emoció de cada peça operística escollida. A càrrec de Rosa Maria Carbonell, periodista i divulgadora musical.

Ribes de Freser

Associació de Dones de la Vall de Ribes

GRAN QUINTO PER LA MARATÓ

Data: 08/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Pavelló poliesportiu

L'entitat informa: Gran quinto per La Marató, 50 lot recollit de les botigues, bars, hotels i diverses empreses de la comarca.

Portem recaptats: 3700€

IE Vall de Ribes

FESTIVAL DE NADAL

Data: 21/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Pavelló municipal d'esports

L'entitat informa: Els alumnes de l'IE Vall de Ribes organitzen un festival de Nadal obert a les famílies. A la sortida del festival es recull la voluntat dels assistents.

Ripoll

CBG Pedala per La Marató

PEDALA PER LA MARATÓ

Data: 25/11/2022 Hora: 16:00 Lloc: Instal·lacions de l'empresa Comercial CBG

L'entitat informa: Masterclass de spinning. Pedala, canta, fes salut i passa una bona estona per una bona causa.

Gimnastes amb La Marató

EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA SOLIDÀRIA

Data: 17/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Plaça de l'Ajuntament

L'entitat informa: L'Escola de Gimnàstica Artística de Ripoll organitza una exhibició per part de les prop de 100 gimnastes de l'entitat acompanyada de l'actuació musical en directe de Cristina Espinosa i Joan Vergés, tot a la Plaça de l'Ajuntament de Ripoll.

Sant Joan de Les Abadesses

Consell Esportiu del Ripollès

CURSA ESCOLAR I FAMILIAR

Data: 18/12/2022 Hora: 10:15 Lloc: Davant de l'institut de secundària

L'entitat informa: Cursa escolar per a infants de 4 a 12 anys i seguidament una cursa en família no competitiva.