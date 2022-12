La grip continua en augment a Catalunya, segons mostren les dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SiViC), actualitzades ahir. D’aquesta manera, després de setmanes amb forta presència del virus respiratori sincitial (VRS), causant de la bronquiolitis, aquest ha experimentat un descens un cop assolit el pic de casos.

De forma general, i tot i que les dades de la setmana epidemiològica 49, del 5 al 11 de desembre, no són comparables amb les de les setmanes anteriors per la coincidència de diversos dies festius i un probable patró d’utilització de recursos diferent de l’habitual, la vigilància en centres d’atenció primària reflecteix que la positivitat de les mostres és molt alta, d’un 73,4% de les mostres, que indica una alta circulació dels virus respiratoris estudiats.

Entre els virus respiratoris circulants en aquest moment el més freqüent és el de la grip (29,6% vs 23,5% de la setmana anterior), el segon és el rinovirus (19,9% vs 15,2% ) , després el VRS (11,1% vs 15, 4%), i el quart el SARS-CoV-2 (11,1 vs 16,5% ) de les mostres estudiades.

Per tant; la incidència de la grip continua creixent i es situa per sobre del nivell epidèmic basal, i la del VRS continua el descens després del pic epidèmic. La incidència de covid-19 registra un descens i la del rinovirus va fluctuant.

La variant Òmicron representa gairebé el 100% de les mostres seqüenciades de SARS-CoV-2 amb clar predomini de la sub-variant BQ.1 (77,9% de les mostres estudiades fins al moment de la setmana 47). Augmenta el nombre de persones ingressades amb covid-19 en llits convencionals. D’altra banda, la cobertura de la vacunació contra la covid-19 a Catalunya continua augmentant lentament, arribant al 74% en els majors de 80 anys, i al 52% si comptem totes les persones de 60 anys o més.

En el cas de la Regió Sanitària de Girona, segons la darrera actualització hi ha 80 persones ingressades, mentre que en l’anterior n’hi havia 63. Del total d’ingressats, 65 tenen més de 60 anys. Seguidament, pel que fa a casos de grip, en l’última setmana se n’han diagnosticat 778, mentre que en l’anterior n’hi va haver 669. En total, la grip ha augmentat un 67% en dues setmanes. Finalment, pel que fa a la bronquiolitis, els casos de VRS a Girona han passat de 199 a 138 en només una setmana.