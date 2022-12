El Ministeri de Sanitat i el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions han dissenyat un projecte per facilitar la jubilació activa entre els metges i pediatres de l’atenció primària dels serveis públics de salut.

L’objectiu és facilitar que els metges d’aquest àmbit que puguin i vulguin continuar treballant més enllà de la seva edat de jubilació puguin fer-ho a partir d’eliminar barreres legals i d’augmentar els incentius econòmics.

Els canvis que preveu el Govern permetran accedir a la jubilació activa a temps complet amb un règim millorat de compatibilització de pensió amb l’activitat laboral del 75% en comptes del 50% general. Aquests professionals també podran accedir a la jubilació activa per treballar mitja jornada i poder cobrar igualment un 75% de la pensió en comptes del 50% que es permet amb caràcter general.

Aquests canvis, que s’inclouran a la Llei General de Seguretat Social i a la Llei de Classes Passives, tindran una durada limitada de tres anys.

La mesura arriba per fer front a la manca de facultatius, que es veurà agreujada en els propers anys per les jubilacions massives. El mateix Govern estatal, admet en el projecte que la insuficiència de professionals en medicina, en particular d’atenció primària (general i pediatria), és el resultat fonamentalment de la combinació del procés de jubilació de promocions de metges molt nombroses als anys vuitanta amb una planificació «inadequada» fa més d’una dècada.

A més l’atenció primària és l’especialitat que té un nombre més alt de metges que tenen més de seixanta anys i la planificació inadequada va suposar un descens de places MIR durant el període del 2010 al 2017.

«La mesura arriba tard»

El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, fa una valoració positiva de la proposta per admet que arriba «tard». «Hi va haver una manca de planificació i ara es prenen aquestes mesures, quan seria bo que s’apostés per fer més atractives les places per tal que els metges no marxin a treballar a fora; també caldrà veure quina serà la seva resposta i si els surt a compte treballar estant jubilats», assegura.

Respecte a això, considera que hi hauria d’haver «menys traves» burocràtiques perquè els professionals puguin decidir treballar un cop jubilats sense entrebancs «legals i econòmics».