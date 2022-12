Els lletrats de l’administració de justícia de tot l’Estat han reprès la vaga que ja van iniciar a finals de novembre davant la passivitat del Ministeri de Justícia, que a principis d’any es va comprometre a aplicar abans d’acabar el 2022 una bateria de millores laborals i salarials.

Ahir 28 lletrats de la província de Girona, un 55% del total del cos, va adherir-se a la vaga convocada per les associacions professionals del col·lectiu, la Unió Progressista de Secretaris Judicials i el Col·legi Nacional de Secretaris Judicials. Això ha provocat una onada de judicis suspesos, ja que la figura del lletrat és indispensable durant les vistes, i també de nombroses diligències. La protesta s’allarga fins avui, i el col·lectiu alerta que si el Ministeri no els escolta i pren mesures, a mitjan gener reprendran les mobilitzacions i faran vaga indefinida. En un context amb jutjats sobrecarregats de feina, aquesta perspectiva pot fer que la justícia sigui encara més lenta.

Jaume Herraiz, lletrat del servei d’execució penal de l’Audiència de Girona, explica que van pactar dotze millores amb el Ministeri, entre les quals una pujada de les retribucions que s’equilibri en un 80% a la que tenen jutges i fiscals, ja que des del 2009 els lletrats han adquirit noves funcions que abans efectuaven els jutges. Altres qüestions que reclamen i que havien pactat amb el Ministeri, que per part seva assegura que ja s’han complert, són una millora dels complements de destí i la redacció d’un nou estatut pel cos de lletrats de l’Estat.

«Tot i que hem alertat que podríem fer vaga indefinida, el Ministeri no ha fet cap intent, i al final en aquesta vaga els perjudicats no som nosaltres, sinó el ciutadà, que veu que després de tot el temps que ha trigat a arribar a judici, ara li suspenen per una vaga provocada perquè el Ministeri no s’ha volgut asseure a parlar», conclou.