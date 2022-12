Vuit confraries de pescadors del litoral de Girona i Barcelona han començat a instal·lar aquaris per recuperar coralls, gorgònies i esponges capturades accidentalment a les xarxes. Un cop preservats i 'curats', els exemplars es retornen al mar aprofitant catorze zones de veda de pesca establertes a tota la costa catalana de mutu acord entre els pescadors, les administracions i entitats ecologistes. L'objectiu és preservar i fer ressorgir la biodiversitat marina, i la iniciativa s'emmarca en el projecte Life Ecorest, coordinat per l'Institut del Mar – CSIC. Fins ara s'ha fet una prova pilot al Cap de Creus, on els investigadors han constatat que han sobreviscut el 92% de les colònies que s'han reintroduït al mar.