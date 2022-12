Indicis de delicte, clau per atorgar una ordre de protecció

Els jutges gironins tendeixen a denegar més ordres de protecció a víctimes de violència masclista que no pas a concedir-ne. La gran majoria de vegades, qui demana l’ordre de protecció (normalment es tracta d’una mesura d’allunyament o de prohibició de comunicació) és la mateixa víctima, tot i que la fiscalia també pot sol·licitar-ho.

A l’hora d’atorgar una mesura d’aquesta mena, els jutges valoren diversos paràmetres, entre els quals que hi hagi indicis del delicte i que la víctima estigui en una situació de risc. El jutge també valora altres criteris com ara si hi ha denúncies prèvies, si els fets són rellevants, si és un fet puntual o hi ha hagut reiteració, o si tenen fills en comú, entre altres.

Fonts de la fiscalia de Girona sostenen que els motius pels quals es deneguen més ordres de les que se n’atorguen (aquest trimestre se n’han rebutjat un 63%) és el fet que molts cops els fets denunciats no tenen antecedents, i tenint en compte que aquest tipus de mesures impliquen la prohibició de comunicació i de llibertat ambulatòria de l’agressor, els jutges són molt curosos a l’hora de concedir-les i d’assegurar-se de fer-ho de forma proporcionada.

D’altra banda, indiquen que a l’hora de valorar si es dona o no una ordre, en ser una mesura cautelar, molts cops les úniques proves que hi ha són les declaracions de la víctima i de l’agressor, així com la valoració de perill feta pels Mossos d’Esquadra. A més, quan la víctima i l’agressor viuen a localitats petites també s’hi sumen dificultats per fer complir la distància de 500 metres.

La mesura de protecció que menys es posa és la de les polseres telemàtiques, un dispositiu que s’instal·la al turmell de l’agressor i que suposa una vigilància policial permanent per evitar que s’apropi a menys de mig quilòmetre de la víctima. És una mesura poc utilitzada a Catalunya i a Girona i es pren quan es considera que la víctima està en risc elevat, però segons les mateixes fonts, suposa un punt «intermedi» entre la mesura d’allunyament i la presó provisional, i molts cops si el jutge detecta risc opta per la pena de presó. Les mateixes fonts indiquen que és una mesura «complicada» perquè cal el consentiment de la víctima i pot generar incidències.