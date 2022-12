L’Eix Transversal ja registra el doble de trànsit que quan es va inaugurar

Amb 25 anys de vida -27 en el cas del tram gironí, que es va inaugurar abans-, l’eix Transversal ja té més del doble de trànsit que en els seus inicis i s’ha refermat com una artèria bàsica per als camions, que representen una quarta part del total de vehicles que hi passen. El 12 de desembre del 1997 s’inaugurava l’últim tram que quedava pendent d’obrir d’aquesta nova carretera que enllaçava Girona i Lleida passant per la Catalunya central, des d’on es valora la seva funcionalitat per al reequilibri territorial i per al desenvolupament econòmic del territori.

Després de dues dècades i mitja en funcionament, l’eix Transversal s’ha consolidat com una infraestructura estratègica i amb un creixement pràcticament constant del volum de trànsit que conté, fins al punt que enguany es podria tancar amb xifres rècord. I és que, segons informació facilitada pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, i en espera de disposar de les dades del mes de desembre, durant aquest 2022 ja s’ha registrat una intensitat de 16.155 vehicles diaris de mitjana, que pràcticament igualen els 16.684 que hi va haver el 2019, que va ser l’any amb més circulació per l’eix de tota la seva història.

Després de dos anys de descens del volum de trànsit per les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia de la covid-19, enguany la circulació pel conjunt de l’eix Transversal ha retornat a la normalitat. Ho indiquen unes dades que, com les del 2019, gairebé tripliquen els 6.380 vehicles diaris de mitjana que hi van circular l’any de la seva arrencada completa, el 1998, i doblen els dels anys immediatament posteriors.

Actualment, aquesta carretera també registra gairebé un 50% més de trànsit que el 2013, quan l’Eix ja va funcionar amb dos carrils per a cada sentit de la circulació i es va iniciar un període de creixement sostingut, només trencat pels anys de la pandèmia.

Més camions que en altres vies

L’increment del volum de trànsit s’ha traduït en un lleuger descens del pes percentual que suposa la circulació de camions per l’eix Transversal. Tanmateix, encara es manté elevat, amb el 23,1% aquest 2022 (fins al novembre), i això vol dir pràcticament un de cada quatre vehicles que passen per aquesta via. En concret, dels 16.155 vehicles diaris de mitjana registrats enguany, 3.733 han estat pesants i 12.422, lleugers.

Aquesta xifra contrasta amb la presència molt menor de vehicles pesants que es comptabilitzen en altres vies properes en relació amb el volum total de circulació que tenen. Per exemple, el 10% de trànsit de camions que registra de mitjana la C-15 entre Vilanova i Igualada; el 9,25% de la C-17 entre Ripoll i Montcada i Reixac; el 8,65% que passa per la carretera C-55 entre Olesa i Solsona; o tan sols el 6,18% que ho fa per la C-16 entre Sant Fruitós de Bages i Guardiola de Berguedà.

Són dades corresponents al 2019, que en el cas de l’eix Transversal pujaven fins al 24% (un punt percentual més alt que el registrat enguany). La xifra va augmentar fins al 28,2% el 2020 i fins al 23,1% el 2021 de resultes de la pandèmia, tenint en compte que les limitacions de la mobilitat que hi va haver van tenir més efecte sobre la circulació de turismes que sobre els transportistes, i això va fer incrementar encara més la presència de vehicles pesants respecte de la resta en les temporades en què hi va haver més restriccions.

Precisament, els nivells més elevats de vehicles pesants respecte del trànsit total es donen en trams on en general hi ha menys volum de trànsit i, per tant, la circulació de vehicles lleugers hi té un pes més relatiu. Amb dades del 2019, la circulació de camions entre els termes del municipi de Ferran (a la Segarra) i Rajadell va suposar més del 30% de mitjana, mentre que als enllaços amb Sant Joan de Vilatorrada o amb Manresa va ser de la meitat o fins i tot menys. I és que, en el primer cas, la intensitat mitjana diària de vehicles que hi circulen se situa al voltant dels 10.000, mentre que a l’enllaç amb Sant Joan és de prop de 23.000, i al de Manresa (al punt quilomètric 133), de gairebé 50.000 vehicles.

En referència amb el volum total de circulació de vehicles, el tram bagenc és un dels més densos dels més de 200 quilòmetres de recorregut que fa tot l’eix Transversal de cap a cap. El trànsit és especialment intens als enllaços amb Manresa i amb la C-16 i la C-55. També ho és a l’entorn de Vic, a l’àrea de Folgueroles i al nord de l’eix per enllaçar amb les vies que van cap a Girona i la Costa Brava des de Vilobí i Caldes.