Les peticions d’ordres de protecció no s’aturen a les comarques gironines. Es tracta d’una mesura que demanen moltes de les dones en seu judicial per evitar que l’agressor pugui tenir-hi interacció un cop denunciat. En total, l’increment ha escalat un 13,7% durant el tercer trimestre. S’ha passat de 138 peticions entre juliol a setembre de l’any passat, a les 157 d’enguany.

Una altra dada a destacar és que com passa sempre als jutjats de les comarques gironines, és que hi ha més ordres de protecció que han acabat acceptades que no pas denegades. En total, els jutges han donat el seu vistiplau a 63, i 94 s’han refusat. Això suposa el 63% de les totals. S’ha de dir que en el mateix període de l’any 2021, se’n van acceptar 58 de les 138.

Totes les ordres de protecció demanades han estat petició de la víctima. En algun trimestre se n’han incoat a petició del fiscal, però enguany no n’és el cas.

Del total d’ordres de protecció aprovades aquest tercer trimestre, n’han derivat 145 mesures cautelars. Aquestes poden ser tant de caràcter penal com civil. Del primer grup, se n’han cursat 119. Entre les més habituals hi ha l’ordre d’allunyament (44) o la prohibició del maltractador de comunicar-se amb la víctima (62). La demanda de la mesura cautelar la fa la víctima i llavors el jutge decideix si l’adopta o bé la denega en funció de l’estudi cas per cas.

Suspensió de visites

Pel que fa a les mesures cautelars de tipus civil, se n’han aplicat 26. Entre les que més s’imposen hi ha la de prestació d’aliments (9) o la suspensió de visites (6). Aquesta última mesura es va començar a aplicar no fa tant i arran d’un canvi a la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència i per evitar la violència vicària. El què es busca és protegir els fills i filles de les víctimes de violència masclista i per tant, es suspenen les visites al pare, que és el presumpte maltractador.

Del balanç del tercer trimestre sobre la violència masclista als jutjats que realitza el Consell del Poder Judicial també cal destacar que les denúncies i el nombre de víctimes es mantenen gairebé amb els mateixos valors que el tercer trimestre de l’any passat. Tot i això, s’ha registrat una tímida pujada, d’un 0,8%. D’altra banda, durant aquest trimestre s’han tramitat 758 denúncies, mentre que l’any anterior, en van ser 752. D’aquestes demandes, 665 van ser presentades per la víctima davant la policia. N’hi ha però que també han estat fruit de la intervenció policials i per tant, la policia ha actuat d’ofici (38). També s’ha de destacar que n’hi ha 49 que han sorgit de l’informe de les lesions que havia patit la víctima.

Quant al nombre de víctimes, també es manté gairebé idèntic que l’any anterior i escala fins a les 758. D’aquestes n’hi ha 435 que eren dones de nacionalitat espanyola i les 323 restants, de procedència estrangera. D’aquestes víctimes, 157 tenien o havien tingut en algun tipus de relació afectiva amb el seu maltractador en el moment de la denúncia.

El 85% condemnats

Entre juliol i setembre, hi ha hagut 38 homes que han acabar enjudicats per un cas de violència masclista. Prop del 85% han acabat condemnats (33). D’aquests 24 eren espanyols i els 14 restants, estrangers. De tots els casos que han arribat als jutjats gironins relacionats amb la violència de gènere en aquests tres mesos, s’ha de dir que n’han derivat 824 delictes. La major part dels ingressats són de lesions.

Un altre aspecte destacat de les dades de l’Observatori contra la violència masclista del Consell del Poder Judicial és que durant el procés judicial en 64 casos la víctima s’han acollit a la dispensa de l’obligació legal de declarar.

En tot el tercer trimestre, els òrgans judicials espanyols han registrat 49.479 denúncies per violència masclista. Aquesta xacra ha causat 47.955 víctimes, un 9,41% més que fa un any i vuit de cada deu de les 12.588 sentències dictades han estat condemnatòries.