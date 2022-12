L’Ajuntament de Puigcerdà instal·larà als límits de la illa de vianants del centre de la vila un sistema de pilones que li permetran gestionar l’accés del trànsit als carrers comercials. L’equip de Govern té sobre la taula una actuació compresa dins del projecte general de Millora de la Qualitat Urbana que preveu en els pròxims mesos obres als carrers de vianants amb accés de vehicles per posar-hi pilones mòbils. El projecte té un pressupost previst d’uns 50.000 euros.

L’equip de Govern vol evitar el treball i la imatge que suposa la instal·lació de tanques de plàstic als punts del perímetre de la illa de vianant que ha de posar cada vegada que ha de limitar-hi l’accés dels vehicles, ja sigui per raons estrictes del trànsit o per la celebració d’activitats. Així, amb la voluntat d’establir un sistema més còmode i integrat al mobiliari i estètica del nucli antic, ha previst la creació dels forats i la col·locació de les pilones en els punts exteriors de l’illa comercial com ara la plaça dels Herois, la Cabrinetty o l’accés al Passeig 10 d’Abril. En aquest sentit, l’alcalde, Albert Piñeira, ha apuntat que es tracta del mateix sistema que utilitza el Consell Comarcal, a la plaça del Rec de la mateixa capital cerdana, per regular l’entrada i sortida de vehicles al seu recinte. L’òrgan comarcal utilitza una pilona que s’amaga o s’aixeca de manera automàtica amb un control des de l’edifici. L’Ajuntament ha aprovat una modificació de crèdit per afrontar aquesta inversió.