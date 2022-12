Banyoles rebrà una inversió de 2,3 milions d'euros de Fons Europeus Next Generation per impulsar el Pla de Sostenibilitat Turística. El projecte, que s'ha d'executar en un termini de tres anys, preveu una vintena d’accions vinculades a l’esport i a l’entorn natural amb l'objectiu de "consolidar la ciutat com a destinació líder pel turisme esportiu d’alt rendiment i de benestar". L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha destacat que el pla suposarà "un fort impuls per avançar més de pressa" en iniciatives que ja estaven en marxa i impulsar-ne de noves, per "desenvolupar un model turístic alineat amb el nostre model de ciutat". Es vol diversificar l’oferta turística, millorar la gestió del patrimoni natural i digitalitzar el sector.

Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, ha explicat que amb el Pla de Sostenibilitat Turística es vol "posicionar Banyoles com a ciutat de l’aigua, una destinació verda, que fomenta un estil de vida saludable promovent una descoberta activa dels recursos turístics, més enllà de l’estany". El pla s’estructura en quatre grans eixos (destinació esportiva, mobilitat sostenible, estany i aigua) i inclou disset actuacions. El projecte preveu així construir carrils bici nous que connectin la via verda i la xarxa pedalable, fer un parc d’aigua, millorar la zona esportiva de l’estany o habilitar un pàrquing per a autocaravanes; a més de crear vídeo-mapping en espais del Barri Vell o instal·lar senyalització turística intel·ligent, entre d'altres. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha destacat que el fet de rebre el 100% de la subvenció que havien demanat suposa una injecció "molt important" al capítol d'inversions municipals. Noguer ha recordat que anualment l'ajuntament destina "entre dos i tres milions d'euros" en inversions al municipi i el fet de rebre aquesta ajuda de 2,3 milions suposarà "posar un altre any d'inversions sobre la taula". A més, ha destacat que malgrat ser un projecte enfocat al turisme, les inversions "repercutiran a la ciutadania en global" i no només als sectors vinculats en aquest àmbit. L'alcalde ha insistit en el projecte inclou partides com ara 350.000 euros en construcció de nous carrils bici "que en podrà gaudir tothom". Banyoles és una de les dues úniques ciutats de la demarcació de Girona (l’altra és Figueres) que ha rebut finançament en la segona convocatòria del Programa Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística a les Destinacions 2022. L’objectiu d’aquests plans és donar finançament als municipis amb vocació turística perquè puguin modernitzar, transformar i fer més competitives les seves infraestructures i serveis d’ús turístic. En total, Catalunya gestionarà 83 milions d’euros dels fons Next Generation. Nova comunitat energètica al Museu Darder En una trobada amb els mitjans de comunicació, l'alcalde de Banyoles ha avançat que el municipi estrenarà aviat una comunitat energètica local. Es tracta d'un projecte que col·locarà plaques solars al Museu Darder gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona. L'energia que generin aquestes plaques servirà per abastir el consum que té l'equipament i el sobrant es vendrà en habitatges propers al museu. Per contra, l'alcalde ha confirmat que el projecte que havien presentat als fons Next Generation per omplir el sostre de l'escola de la Draga de plaques solars ha quedat fora de la convocatòria. Es tractava de la proposta de creació d'una nova comunitat energètica en aquest centre educatiu. Noguer ha lamentat que el projecte "no hagi tingut la puntuació suficient" per optar a les ajudes europees. Així i tot, celebra que el municipi es podrà beneficiar dels 2,3 milions pel projecte de turisme sostenible.