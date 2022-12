El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat un pressupost de 25 milions d'euros pel 2023, el que suposa un increment de gairebé 1,5 milions d'euros respecte a l'any anterior. Això, segons ha detallat la consellera de Gestió Econòmica, Montserrat Torras, sense tenir en compte la inversió de 14 milions d'euros, provinent de l'Agència de Residus de Catalunya per a la construcció del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa, que durant els últims quatre anys s'havia contemplat al pressupost. Enguany, s'han hagut d'ajustar algunes partides per fer front a la crisi energètica. El pressupost per a l'any que ve del consell s'enfila fins als 37 milions d'euros si s'hi sumen els consorcis de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA i el d'Acció Social.

Ara, el Consell Comarcal està a l'espera de formalitzar un conveni amb l'Agència de Residus de Catalunya per aquest nou centre que suposarà una inversió de 47 milions d'euros. Tanmateix, Torras ha traslladat que, mentre no es formalitza el finançament pel nou centre, que s'ubicarà a dins de l'actual abocador de Beuda (Garrotxa), no s'ha inclòs en el pressupost.

De moment, Torras ha confessat que «s'han hagut d'ajustar algunes partides per la crisi econòmica» i per poder fer front a l'increment de les despeses energètiques i al 2,5% d'augment de salaris marcat per l'Estat. A banda, s'han apujat també les partides d'Acció Social, un 7% (44.000 euros); d'Educació i Joventut, amb un 12,51% (720.000 euros) i d'Urbanisme i Edificació amb un 300% en incloure el Pla de Camins de Comarques de Muntanya (681.150 euros), entre altres menors.

Pel que fa a les inversions previstes, en destaquen les de les depuradores d'Oix (350.000 euros) i Riudaura (600.000 euros), l'obra de bombament de Castellfollit (1.454.000 euros), les instal·lacions del servei de recollida i custòdia d'animals domèstics (250.000 euros), la instal·lació del sistema de lectors de matrícules o els Plans de Sostenibilitat Turística (3.500.000 euros).

En relació amb els ingressos, la consellera de Gestió Econòmica ha dit que la previsió s'ha elaborat de manera «realista, prudent i continuista perquè el marge de maniobra per obtenir majors ingressos és quasi inexistent». En aquest sentit, ha agraït l'increment de les aportacions a través del Fons de Cooperació de la Generalitat de Catalunya en uns 30.000 euros, permetent assolir una xifra de 932.029 euros, i també una major aportació de la Diputació de Girona.

Per la seva banda, el conseller d'Educació, Fèlix Castanyer, ha explicat l'aprovació de modificacions en determinades rutes del transport escolar gestionat pel Consell Comarcal de la Garrotxa, que inclouen ampliacions de rutes, creacions de noves i variacions per tal d'ajustar el servei a les necessitats reals dels escolars.

Finalment, s'ha aprovat per unanimitat la moció per a la millora del finançament de l'administració local, on es reclama a les administracions supralocals un redimensionament dels serveis que presten i del finançament que reben que garanteixi un finançament més adequat a la despesa generada.