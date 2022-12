Els funcionaris de justícia gironins tornen a clamar contra la Llei d'Eficiència Organitzativa que està en tramitació al congrés i que preveu una reorganització dels cossos de funcionaris i de la justícia. Segons els quatre sindicats convocants, STAJ, CCOO, UGT i CSIF, es tracta d'una llei que encobreix retallades i que suposarà una pèrdua de qualitat de la justícia pel ciutadà.

La nova llei, que escurcen com a "LEO", preveu que els cossos de funcionariat passin a tenir funcions "multidisciplinàries", fet que segons els sindicats provocarà una pèrdua de la seva especialització, i que a la llarga farà que s'allargui el temps de formació del personal. En definitiva, asseguren els procediments s'endarreriran encara més. Els sindicats també lamenten que el Ministeri no s'ha assegut a negociar i que no els garanteixen les seves condicions de treball o els centres de destí, entre altres coses.

De fet, la LEO preveu la desaparició dels jutges de pau, una figura molt arrelada a Catalunya i que suposa en molts cops la primera porta d'entrada de la justícia al ciutadà. El Departament està negociant amb el Ministeri per tal d'establir una excepció catalana a la Llei.

Aquesta és una de les tres lleis que el Ministeri de Justícia ha presentat al Congrés, juntament amb la Llei d'Eficiència Processal i la Llei d'Eficiència Digital, que tenen l'objectiu d'accelerar la digitalització i l'eficiència del sistema judicial. Segons el Ministeri, serviran d'impuls per acabar de desplegar el model de la Nova Oficina Judicial.