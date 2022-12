El dia 5 de gener a la tarda Melcior, Gaspar i Baltasar -acompanyats de 300 patges- faran el recorregut habitual pels carrers d’Olot: sortiran de la Plaça Clarà, enfilaran el carrer Mulleras, continuaran pel carrer Serra Ginesta, pujaran el Carrer Major i, ja a peu, passaran pel Passeig d’en Blay fins a arribar als tres trons reials, que estaran situats al Firal Petit.

Cada any la comitiva reial porta alguna sorpresa a la capital de la Garrotxa. Aquest any els Reis han decidit renovar la carrossa dels regals. Serà una carrossa interactiva i amb moviment per veure com de forma màgica surten els regals de Ses Majestats i compleixen tots els somnis dels nens i nenes d’Olot.

Després de la cavalcada, tindrà lloc el concurs de fanals Miquel Gou. Hi podran participar tots els nens i nenes que ho desitgin, sempre i quan presentin fanals de fabricació casolana. Un cop els reis s’hagin assegut als trons es lliurarà el fanal als patges que els recullin al Petit Firal. Cada concursant rebrà un petit obsequi per haver-hi participat. El jurat format per artistes locals que faran públic el veredicte a les 21h. Enguany, els Reis i tota la comitiva desfilaran sense mascareta amb la tranquil·litat d’haver dit adeu a la pandèmia.

El campament reial, que arriba a la ciutat uns dies abans, s’instal·larà a la Plaça Clarà, com ja és tradició, els dies 2, 3 i 4 de gener. Tal i com es va fer l’any passat, per evitar cues es torna a apostar per la venda d’entrades gratuïtes a la web d’Olot Cultura.