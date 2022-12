L’exconseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, es va reunir ahir amb alcaldes i alcaldesses del Gironès. Ho va fer a Vilablareix, on Mariona López encapçalarà per primera vegada la llista de Junts. El municipi ha crescut molt els darrers anys, i ara «cal afrontar aquest creixement des d’una nova perspectiva», explicava López, jurista especialitzada en gestió pública. A la trobada hi van assistir també els alcaldes de Cassà de la Selva, Robert Mundet; de Llambilles, Josep Maria Vidal; de Fornells de la Selva, Sònia Gràcia, i el cap de llista de Junts per Salt, Robert Fàbregas, que van compartir problemàtiques dels seus municipis i buscat sinergies i línies de col·laboració.