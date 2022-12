La cadena de restaurants de menjar ràpid McDonald’s va obrir ahir les portes del seu nou establiment a Banyoles, situat a l’avinguda de la Farga, just al costat de la comissaria dels Mossos d’Esquadra. El nou establiment de la coneguda cadena nord-americana s’ha construït amb una estructura arquitectònica que és la primera del seu tipus a Catalunya i compta amb el servei de McAuto de doble carril i un McCafè, així com una zona de jocs infantils. El restaurant obrirà tots els dies de l’any i durant els caps de setmana romandrà obert les 24 hores del dia. A més, des d’avui ja s’ofereix servei a domicili a través de Glovo.

L’obertura del nou establiment ha generat 40 nous llocs de treball, dels quals 32 són de Banyoles i comarca i que se sumen als 22.000 empleats que McDonald’s té a tot l’estat.

Joan Ramon Cazorla, CEO de Sistemes de Restauració de Catalunya SL, amb seu a Vic i que gestiona vuit establiments a Catalunya amb una facturació anual de 20,5 milions d’euros, explicava que «l’aposta per Banyoles es fonamenta per ser un mercat verge, que som coneixedors de l’interès de la gent per la seva oferta i que no existeix cap establiment de menjar al polígon de la Farga».

Davant d’algunes veus crítiques contràries a l’obertura d’aquest establiment, Cazorla afirma que es va reunir amb representants de la CUP per exposar la seva posició i també per conèixer els arguments de la formació política destacant que «estem en una societat lliure i tothom ha de tenir dret a expressar els seus ideals i poder dir, de forma endreçada, que no s’està d’acord, i això ho veig positiu i hem de ser plurals».

Les comarques gironines compten amb 12 restaurants McDonald’s gestionats per diferents empreses franquiciades i que estan ubicats a Salt, Figueres Lloret de Mar, Blanes, Platja d’Aro, l’Escala, Banyoles i Girona. Justament a Girona s’està treballant per obrir un nou establiment McDonald’s al centre de la ciutat.

D’altra banda, McDonald’s aposta per donar suport a iniciatives local que tinguin com a objectiu ajudar als col·lectius més desafavorits. A Salt, per exemple, el projecte «Happy Readers», ajuda totes les escoles a promoure la lectura entre els joves amb la donació de llibres per Sant Jordi. A més, McDonald’s també és patrocinador del Girona FC i dona suport a l’esport base, per exemple a través del patrocini del primer equip de futbol femení de Salt, assumint el cost de les equipacions i amb beques per les noies que no poden pagar la fitxa. Pel que fa a Banyoles, l’empresa franquiciada iniciarà converses amb representants municipals per conèixer quines són les necessitats dels col·lectius de Banyoles per engegar programes d’ajuts socials a la ciutat.