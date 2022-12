Nova alerta per robatoris en cases de Sant Feliu Pallerols amb sis casos en només 10 dies

Sant Feliu de Pallerols es troba de nou en alerta després que en tan sols deu dies hagin patit sis robatoris en habitatges. D’aquests, quatre s’han consumat i els altres dos han acabat, sortosament pels afectats, amb temptatives.

Aquesta concentració de casos s’han donat des de la setmana passada i fins aquest dimecres. La majoria s’han donat entre dilluns i dimarts: quan s’han produït quatre fets, dos d’ells intents.

Això ha tornat a posar la por al cos dels habitants d’aquest petit municipi, de poc més de 1.400 habitants. Que veuen com des del novembre tenen un grup de lladres que té com a focus algunes de les cases del poble.

Arran dels primers fets els Mossos d’Esquadra ja van incrementar la presència al municipi però ara, segons asseguren des del cos policial, això s’ha intensificat.

La policia de fet hi té muntat un dispositiu amb controls -que s’han incrementat-, agents d’investigació, entre altres. Unes mesures que busquen acabar amb aquest increment de fets delictius i que ha creat alarma.

Els robatoris en habitatges s’han produït sobretot quan no hi havia gent a casa, cap d’ells sortosament ha estat violent. Els lladres han robat objectes de valor i diners, en els casos que han prosperat.

Arran dels fets, l’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols ha seguit mantenint contacte amb els responsables de la comissaria dels Mossos d’Olot, que són els encarregats de la seguretat en aquest petit poble.

Des del consistori, s’ha tornat a fer una crida a la ciutadania perquè si algú veu quelcom sospitós que sobretot s’alerti al 112 per tal que els Mossos en tinguin el coneixement. Ja que és la policia que s’encarrega de vetllar per la seguretat en aquest poble on no hi ha cap altre cos de seguretat.

Pressió policial

Els Mossos d’Esquadra mantenen doncs amb la investigació oberta, treballant sobre el terreny i fent pressió a la zona. També estan realitzant tasques de prevenció a la zona per evitar més fets i sobretot, per escapçar aquest grup de lladres que els fa anar de bòlit en aquest municipi de la Garrotxa en les últimes setmanes.