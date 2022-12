Renfe admet que enguany hi ha hagut 214 retards a la línia de Girona

La mateixa resposta també inclou dades de la línia RG1 (la que passa per Blanes), tot i que les incidències registrades són molt menors. En aquesta línia, Renfe admet 64 retards imputables a la companyia sobre un total de 3.198 circulacions programades.

Pel que fa al nombre de reclamacions rebudes (qüestió que també interessava als senadors republicans), la resposta del Govern espanyol recorda que Rodalies Catalunya estan transferides a la Generalitat, que ostenta la titularitat del servei. Així doncs, assenyala que les reclamacions es gestionen a través de la plataforma Consultes, Queixes i Reclamacions de la Generalitat, un portal únic integrat per tots els departaments, motiu pel qual, indica, «no es pot obtenir la informació desglossada per cada línia de Rodalies Catalunya».

Això sí, entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2022, el Govern estatal afirma que el total de reclamacions rebudes a totes les línies de Rodalies Catalunya representa un 0,00013% en relació al número de viatgers. D’aquestes reclamacions, indica, el 21,8% corresponen a queixes presentades per incidències del servei, el que representa «un 0,00002% del total de reclamacions per viatger».

Pel que fa al servei, també s’indica que, per part de l’operadora, «es treballa en tot moment per assegurar la fiabilitat i la qualitat dels serveis que presta a Rodalies Catalunya, l’oferta de la qual està totalment restablerta respecte a la situació anterior a la pandèmia».

L’operadora inverteix 850 milions en la compra de 97 trens per de Rodalies

Renfe invertirà 850 milions d’euros en la compra de 97 trens per a Rodalies. L’operadora va firmar ahir un contracte amb Alstom, Stadler i CAF en un acte amb els directius de les companyies a Barcelona. A més, en els propers dies l’operadora pública encarregarà quatre trens més per la xarxa catalana. Els nous trens incorporen millores com wifi i endolls, seients més còmodes i espais per als més petits i zones per a bicis. Els combois tindran capacitat per a un 20% més de places, fins a 900, i «permetran augmentar la fiabilitat de la xarxa i la puntualitat del servei», segons la ministra de Transports, Raquel Sánchez. Aquesta, d’altra banda, va criticar l’«immobilisme» del Govern per negar-se subscriure el contracte programa amb Renfe.

Una part de la producció es farà a la fàbrica d’Alstom a Santa Perpètua, que s’encarregarà de fabricar 49 trens de 100 metres. Els prop de 100 trens encarregats estaran acabats d’aquí a 7 a 8 anys, segons va dir el president de Renfe, Isaías Táboas, durant l’acte, celebrat a la base de manteniment de Renfe a Sant Andreu.