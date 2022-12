Des de fa mesos, els sindicats representatius del personal sanitari de Catalunya està en plenes negociacions amb el Departament de Salut per a actualitzar els convenis laborals i, d’aquesta manera, assolir millores.

D’una banda, a principis de maig, van començar les negociacions del tercer Acord sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS). D’entrada, la direcció de l’ICS va presentar una sèrie de propostes a les organitzacions sindicals, que no van ser ben rebudes.

Com a contrapartida, representants de sindicats van presentar les seves demandes en una sèrie de trobades. Un dels aspectes que consideren «prioritari» és recuperar les 35 hores setmanals en tots els sectors, per tal de reduir la càrrega de treball del personal i «acabar amb l’esgotament, tant físic com mental, que pateix la majoria». Per altra banda, l’augment retributiu és un altre dels aspectes posats sobre la taula.

Totes dues parts es van instar a reunir-se aquesta tardor i segons exposa la representant de CCOO a la mesa sectorial de l’ICS i delegada a Girona, Maria Àngels Rodríguez, després de tornar-se a trobar encara no han arribat a cap acord. «Hi ha molts aspectes que encara s’han de tractar, s’havia de tancar la negociació abans que acabés l’any i, tot i que ens tornem a reunir la setmana que ve, les expectatives no són gaire altes», lamenta. A més, afegeix que «la inestabilitat dels pressupostos de l’any que ve hi tenen molt a veure perquè actualment no hi ha garanties de res».

Les negociacions per als nous convenis dels treballadors de l'ICS i del sistema sanitari no s'han resolt encara

De forma paral·lela, els treballadors i sindicats també estan negociant el nou conveni dels centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

El principal objectiu és aconseguir l’equiparació de condicions laborals entre els treballadors que formen part de l’ICS i els de la resta de la xarxa de sanitària. Recentment, els representants sindicals destacaven la «llunyania dels plantejaments» i els «seriosos dubtes» d’arribar a un acord satisfactori per als facultatius.

Protesta a Barcelona

Per tot això, els sindicats CCOO i UGT i la plataforma Marea Blanca, es van concentrar dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar uns pressupostos «dignes». Concretament, demanen incrementar el pressupost del 2023 en sanitat i dependència fins al 7,5% i el 2% del PIB i exigeixen, alhora, que el pressupost sanitari destini fins al 25% a l’atenció primària.

En la lectura d’un manifest, van admetre que el pressupost d’aquest 2022 s’havia incrementat respecte als anys anteriors, però, malgrat tot, el consideren «insuficient». «Tenim l’atenció primària amb unes esperes per a visites molt llargues -els usuaris no poden esperar més de deu dies per ser atesos-, les urgències dels hospitals estan col·lapsades, hi ha retard també a les llistes d’espera tant quirúrgiques com de visites a especialistes o per a proves diagnòstiques, i un llarg etcètera. Tot plegat suposen mesos d’espera i, per tant, necessitem ja una partida pressupostària molt més gran per a aquest 2023».

Finalment, en la concentració també van demanar disminuir les desigualtats i les deficiències d’equitat que té el sistema, així com millorar l’accessibilitat al sistema públic de salut i dependència.