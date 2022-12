Activitat física, dieta saludable i controls mèdics. Aquests són els tres pilars bàsics de prevenció de malalties cardiovasculars, és a dir, els factors que depenen d’un mateix, sense influència dels altres que són inevitables, com per exemple la genètica i l’edat.

Els experts ho tenen clar, però la població general, no tant, segons lamenten. «Hi ha molta feina a fer, cal invertir en prevenció perquè la gent estigui prou conscienciada de la importància d’evitar riscos per evitar malalties cardiovasculars, principal causa de mort al nostre àmbit, perquè així pugui gaudir d’una vida llarga i sana», explicava ahir Marco Paz, cap clínic de Cardiologia de l’Hospital Santa Caterina. Paz mostrava especial preocupació pels mals hàbits que estan agafant nens i adolescents. «Hi ha unes taxes molt elevades d’obesitat en aquestes franges d’edat i s’hi ha d’incidir».

En la mateixa línia, Pol Mitjà, fisioterapeuta de l’Institut d'Assistència Sanitària (IAS), explicava que «hi ha una part important de la població que és sedentària i que menja malament; no és prou conscient de les malalties que es poden desenvolupar». Mitjà supervisava la bicicletada, una de les tres activitats que es van desenvolupar ahir al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, en una matinal organitzada amb motiu de la Marató de TV3.

Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort, hem de prendre consciència dels bons hàbits Marco Paz - Cap de Cardiologia del Santa Caterina

Els pacients actius al programa de Rehabilitació Cardíaca van pedalar per torns de vint minuts, i també s’hi podien sumar altres persones. «El principal objectiu és que les bicicletes no parin en cap moment durant tres hores», matisava Mitjà.

Realment va ser així i es van animar a pujar-hi pacients de totes edats, com Carmen Muñoz, de 75 anys. «Vaig patir un infart i els metges van tardar un mes i mig a diagnosticar-lo; un cop em van fer les proves ja van veure que hi havia una part del cor que no em funcionava bé i vaig començar a anar a rehabilitació, aquí a Salt, i la veritat és que m’està anant molt bé», explica.

El programa de Rehabilitació Cardíaca de l’hospital Trueta i Santa Caterina, coordinat per la doctora Elisabet Pujol, recentment va rebre el segell d’excel·lència de la Societat Espanyola de Cardiologia i es tracta del primer de Catalunya que l’obté. Es tracta d’un conjunt d’intervencions coordinades i multidisciplinàries dissenyades per optimitzar el funcionament físic, psicològic i social dels pacients amb malaltia cardíaca. El programa sol tenir una durada de tres mesos. «Els pacients n’estan molt contents, és una manera de socialitzar i no passar la malaltia sols i, un cop acaba, també continuen mantenint la relació», afirma Pujol.

Durant un mes i mig ningú em va saber trobar què tenia, ara estic anant al servei de rehabilitació i n’estic molt contenta Carmen Muñoz - Pacient de Girona. 75 anys

Joaquim Figuerolas, de 68 anys, també participa en el programa i afirma que n’està «molt satisfet». «A l’abril vaig patir un infart, segurament per l’estrès perquè tenia uns hàbits de vida saludables i, de fet, crec que durant el confinament en vaig patir un a casa, perquè el dolor era similar», afirma. Afirma que se sent «privilegiat» de poder participar en el programa i admet que sempre col·labora a la Marató i enguany ho farà amb «més ganes».

Importància de les associacions

A part de la bicicletada, el públic també va assistir a un taller de cuina saludable, organitzat per l’empresa d’assessorament alimentari AGAR, i també hi havia un espai de control dels factors de risc cardiovascular, en què professionals del Servei de Cardiologia feien electrocardiogrames, presa de pressió arterial i càlcul del risc cardiovascular.

Cada any col·laboro a la Marató de TV3 i aquest any ho faré amb més ganes, vaig patir un infart a l’abril Joaquim Figuerolas - Pacient de la Bisbal. 68 anys

L’Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR) i l’Associació Maçanetenca de Prevenció i Ajuda de Malalts de Cor (MACOR) també en formaven part i contribuïen a divulgar la importància de la prevenció, un dels seus principals objectius.