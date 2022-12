La meitat d’activistes mediambientals no són originaris de Girona

El perfil de l’activista mediambiental gironí és majoritàriament el d’un home amb més de 50 anys d’edat i que disposa d’estudis superiors. A més, la meitat dels activistes no han nascut i crescut a la província de Girona, sinó que hi han vingut a viure més endavant. Aquestes són algunes conclusions del treball final de màster d’Adan Estrada (UdG), que ahir va presentar en el marc del cinquè seminari Paisatges Salvats-Paisatges per salvar, celebrat a la sala de graus de la Facultat de la Facultat de Lletres i Turisme de la UdG. Es tracta d’una iniciativa organitzada per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG, el departament de Geografia, l’Associació de Naturalistes de Girona i la federació SOS Costa Brava. El seminari continuarà avui amb visites «in situ» a algun dels paisatges en qüestió.

Segons el treball realitzat per Estrada, el moviment ecologista és diferent en funció del territori, però els seus integrants comparteixen algunes característiques comunes a les comarques de Girona. A partir d’un centenar d’enquestes i entrevistes, ha pogut constatar que hi ha una «sobrerepresentació» d’homes, que sumen deu punts percentuas més que les dones. A més, l’edat mitjana al moviment és de 51 anys. En aquest sentit, Estrada ha detectat que les dones s’incorporen més tard al moviment (a partir dels 50 anys), probablement quan arriben a un moment de la seva vida en què les càrregues familiars ja no són tan dures.

Una altra qüestió que ha sorprès l’autor és que pràcticament tots els enquestats compten amb estudis superiors, un percentatge molt més alt al global de la societat, on només un 30% de la gent té estudis postobligatoris. Es tracta, per tant, de persones d’edat avançada, amb estudis i amb un elevat poder adquisitiu, que tenen «una major capacitat per mobilitzar-se».

Pel que fa a la procedència geogràfica dels activistes, només la meitat dels enquestats han nascut i crescut a les comarques gironines: l’altra meitat han vingut aquí a viure més endavant en la seva vida. Això sí, en general, es tracta de gent amb trajectòries llargues dins l’activisme.

L’amistat, element clau

Però tenint en compte que les entitats gironines són petites i per tant requereixen molt d’esforç per mantenir-les, com s’ho fan per tenir trajectòries tan llargues? Doncs una de les bases, segons ha conclòs Estrada, és l’amistat. Els lligams d’amistat són els que fan perdurar les entitats en el temps, però també es poden convertir en una «barrera» d’entrada i pot dificultar l’accés de persones noves.

Per tot plegat, Estrada conclou que els activistes ambientals a Girona suposen un grup molt homogeni i molt marcat pel seu elevat nivell d’estudis, de manera que no és un moviment tan transversal com podria ser, per exemple, un sindicat. Per tant, defensa que cal aconseguir «una mirada més transversal» i que inclogui perfils més diversos, com dones, joves i persones amb altres nivells d’estudi i poder adquisitiu.