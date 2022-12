La consellera de Gestió Econòmica, Montserrat Torras, explica que el pressupost no té en compte la inversió de 14 milions d’euros provinent de l’Agència de Residus de Catalunya per a la construcció del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa, que durant els últims quatre anys s’havia previst al pressupost. El Consell Comarcal està a l’espera de formalitzar un conveni amb l’Agència de Residus de Catalunya per a aquest nou centre, que suposarà una inversió de 47 milions. Tanmateix, Torras ha traslladat que, mentre no es formalitza el finançament pel nou centre, que s’ubicarà a dins de l’actual abocador de Beuda, no s’ha inclòs al pressupost.