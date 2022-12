Sobreviure a una mort sobtada amb tan sols quinze anys

Salvat pel desfibril·lador. Oriol Benet estava escalfant per sortir a jugar un partit de futbol amb el Figueres quan va caure desplomat de forma inesperada. El fisioterapeuta de l’equip li va salvar la vida gràcies a un desfibril·lador. Des de llavors no ha pogut jugar més com a federat però entrena les categories infantils. Porta un desfibril·lador incorporat que li controla el ritme cardíac i el seu cas poc usual està sent estudiat per l’equip de Ramon Brugada.

Jove, sa, atlètic, amb bons hàbits i sense antecedents per malalties cardíaques. Oriol Benet va néixer a Figueres el 2005 i sempre havia portat una vida normal, amb bon domini per a tots els esports, especialment el futbol. Quan tenia quinze anys, Benet estudiava 4t d’ESO a l’institut Ramon Muntaner i jugava de porter a la U.E. Figueres. Un dia de maig de l’any passat, la seva vida va fer un gir totalment inesperat: va patir el que tècnicament en diuen una «mort sobtada recuperada».

Mentre escalfava per jugar un partit contra l’Escala a l’estadi de Vilatenim, va caure desplomat. «Quan el seu pare i jo vam arribar a l’estadi i el vam veure estès terra, al principi tots vam pensar que feia broma o bé que s’havia fet un cop; ningú s’ho imaginava, les proves i revisions que es feia sempre li havien sortit bé», recorda Roser Malagelada, la seva mare. Però de seguida es van adonar que el problema era molt més greu. Una infermera de l’hospital de Figueres i una tècnica de laboratori que estaven entre el públic van saltar al camp per atendre’l, juntament amb el fisioterapeuta del club, Xavi Núñez, que va anar a buscar el desfibril·lador i li va aplicar de forma immediata dues vegades. De fet, això va ser el que li va salvar la vida.

De camí a l’hospital Trueta, li van induir el coma i, al cap de dos dies, es va despertar a l’UCI de l’hospital Trueta. «No recordo absolutament res d’aquell dia i poca cosa del dia anterior, tot el que sé m’ho van explicar els meus pares», recorda Benet. «Fins que no es va despertar, no vam saber si li quedarien seqüeles neurològiques, van ser uns dies molt angoixants», explica Malagelada, qui destaca el bon tracte del personal de l’UCI. «Només tenia quinze anys i ja li tocava anar a l’UCI d’adults, les infermeres el tenien ben consentit, no solen tenir pacients tan joves».

Deixar el futbol, el cop més dur

Un cop despert, van poder comprovar que no li quedarien seqüeles, però després de fer-li proves i una ressonància magnètica li van diagnosticar una displàsia arritmogènica del ventricle dret. Es tracta d’una malaltia d’origen genètic que no té cura i, tot i que permet fer una vida normal, no es pot practicar esport de competició. «Tot el que havíem viscut aquells dies va ser un cop molt fort per a nosaltres, però un cop vam saber què tenia, va venir el cop més dur per a ell, saber que no podria jugar més», explica la seva mare.

Seguidament, li van instal·lar un desfibril·lador automàtic implantable (DAI), un dispositiu que es col·loca permanentment dins del cos per controlar el ritme cardíac. Si va massa ràpid o massa lent, el DAI fa descàrregues elèctriques que ajuden a normalitzar-lo, per tant és com portar un desfibril·lador incorporat.

«Al principi li va costar molt assimilar-ho, no entenia per què altres esportistes podien seguir jugant i ell no, però el problema és que tenen cardiopaties diferents», explica Malagelada. Un cop es va haver recuperat, l’equip li va retre un homenatge al camp i li van proposar fer d’entrenador. «Tot i que ja no podia competir, em va fer il·lusió poder entrenar, encara ara ho faig i n’estic molt content», explica Benet.

El DAI, a part de controlar el ritme cardíac, també permet fer un seguiment exhaustiu de cada pacient gràcies a un aparell comunicador que envia informació de manera continuada sobre l’estat clínic del pacient i del desfibril·lador. «Al principi ens trucaven molt sovint des de l’hospital perquè havien notat alteracions al ritme cardíac i, a vegades, senzillament estava dormint», explica Malagelada. És per això que li van regular per tal d’establir-li uns criteris més propis per a la seva edat. «No es pot comparar una persona de 70 anys amb una de 15 i en plena adolescència, que té el ritme molt més accelerat». Des de llavors ja no s’han registrat tantes alteracions i, al llarg d'aquest any i mig, el DEA no ha fet mai cap descàrrega.

De forma paral·lela, també estan fent estudis a la família de Benet, per tal d'investigar factors genètics de la seva cardiopatia. «No és habitual sobreviure a una mort sobtada i és normal que l'equip del doctor Ramon Brugada vulgui estudiar el seu cas, per tal d'evitar que passi a altres persones», explica el seu pare, qui afegeix que «això pot passar a tothom, no té res a veure amb l'esport, però vam tenir la gran sort d'estar al lloc adequat amb un desfibril·lador a prop», conclou.