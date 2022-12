El 50% dels participants al projecte “Mejora” d'Ecosol s'han incorporat al mercat laboral. En concret, 3 de les 6 persones que han finalitzat l'itinerari sociolaboral han aconseguit un lloc de feina al mercat laboral ordinari. El projecte, impulsat per l’empresa d’inserció laboral de Càritas Diocesana de Girona, s'emmarca en el Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social, finançat pel Fons Social Europeu i el Grup Inditex.

L'objectiu del programa és millorar l'ocupabilitat de 12 persones participants, que es troben en situació d’alta vulnerabilitat social, a través d’itineraris integrats d’inserció en llocs de treball protegits en l’àmbit de mecànica per al muntatge i reparació de bicicletes amb assistència elèctrica. El balanç d’aquest projecte, celebra l'entitat a través d'un comunicat, "és molt positiu". La resta dels participants segueixen amb els itineraris a l’empresa d’inserció per a millorar les seves competències professionals i transversals, mentre que els que han finalitzat l’itinerari i encara no han trobat feina continuen amb la recerca activa.