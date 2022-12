Dues candidates s’enfronten pel deganat del Col·legi de l’Advocacia de Figueres

El col·legi de l’Advocacia de Figueres (ICAFI) celebrarà el pròxim dimarts eleccions per escollir una nova junta de govern, que durant 12 anys ha encapçalat l’actual degà i també president del Consell de l’Advocacia Catalana Joan Ramon Puig. Dues candidatures, liderades per dues dones, Maria Hilari i Anna Maria Isach, pugnaran per representar els advocats figuerencs durant els pròxims 4 anys. Cap de les dues ha format part en una junta anterior del Col·legi.

De la junta de govern actual només repeteixen quatre diputats, que es presenten a la llista d’Hilari, que són Marta Brugat (actual Diputada Tercera i que opta a vicedegana), Judit Clos (actual bibliotecària i que opta a secretària), Jordi Claudi Serra (actual Comptador i que opta a Diputat Primer) i Ladislao Pérez (actual Tresorer i que opta al mateix càrrec). En la candidatura que abandera Isach, en canvi, cap dels candidats ha format part del col·legi anteriorment.

Hilari explica que els membres de la seva candidatura li van demanar que liderés el projecte i que suposa un «repte», ja que «volem conjugar innovació i experiència», sosté. El projecte «estrella» de la seva candidatura és augmentar la formació presencial i fer-la més accessible a tots els col·legiats, tractant temes com ara sobre la llei de la segona oportunitat, qüestions mercantils, la nova llei del només sí és sí i altres temes d’interès pels col·legiats. També proposa accelerar la digitalització del col·legi i incrementar els lligams amb la Universitat de Girona perquè dos membres de la candidatura en formen part com a professores associades.

«Volem millorar tot el que es pugui l’administració de justícia», manifesta Hilari, tot i que reconeix que la situació actual és complicada perquè hi ha un percentatge molt elevat de jutges substituts i això dificulta que hi hagi estabilitat als jutjats. En aquest sentit, creu que s’hauria de lluitar per desdoblar les jurisdiccions civils i d’instrucció i crear un nou jutjat de violència de gènere.

Sobre el fet d’optar al deganat, expressa que «fa 16 anys que no hi ha cap degana, i surti qui surti crec que és positiu que sigui una dona».

La resta de la llista la formen Mireia Pi (Diputada Segona), Laura Doménech (Diputada Tercera), Virginia Guirao (Diputada Quarta), Francesc Xavier Padrosa (Comptador) i Paola Berta (Bibliotecària).

Per la seva banda, Isach manifesta que la seva llista és la «del canvi» i aposta per una «renovació». La candidata indica que s’han presentat perquè creuen que actualment hi ha una «dinàmica de conformisme i de continuïtat», i proposa modernitzar i digitalitzar la institució. «Volem que es potenciï el paper del col·legi davant les administracions i ser-hi més presents», explica. «No som col·laboradors de la justícia, sinó una peça clau, i Figueres necessita que ens situem al mapa i no només en coses dolentes», resol.

Isach també subratlla que falta «comunicació bidireccional» amb els col·legiats i també amb els jutjats, cossos policials i la fiscalia. En aquest sentit, afirma que el Col·legi ha de ser apolític i «defensar tothom». També assenyala que la situació als òrgans judicials figuerencs és «horrible», i que tot i que la competència dels jutjats és de l’Estat, es pot revertir la situació estrenyent el contacte amb les institucions. La candidata aposta per fer una gestió activa en dret internacional privat i en reforçar vincles amb França, tenint en compte la situació transfronterera de la comarca.

La candidatura d’Isach està formada per Ferran Lambea (Vicedegà), Miquel Fàbrega (Diputat Primer), Virginia Fortes (Diputada Segona), Raquel Fuixart (Diputada Tercera), Anna Gelabert (Diputada Quarta), Maria Salvatella (Secretària), Jorge de Gracia (Tresorer), Lluís Barrull (Comptador) i Antonio Segura (Bibliotecari).

L’ICAFI és el segon col·legi de l’Advocacia més antic de Catalunya i va ser fundat el 1841.