La província de Girona es manté entre les deu primeres on s’han registrat més morts d’accidents de trànsit des de principis d’any. Les dades provisionals de la DGT mostren que és la vuitena amb més mortalitat.

Entre gener i 13 de desembre hi ha hagut 35 víctimes mortals. Una xifra que ja supera les de tot l’any passat. A l’extrem del Top 10 espanyol hi ha la província de Màlaga amb 69 víctimes mortals. La segueix la de Barcelona, amb 65 i la de Sevilla, amb 54.

Aquestes dades negatives han portat al Servei Català de Trànsit (SCT)a fer una campanya adreçada a les comarques gironines, on el repunt de la sinistralitat ja és un fet des de l’any passat.

D’altra banda, des d’ahir i fins el 23 de desembre es portaran a terme controls policials específics de drogues i alcoholèmia per frenar la sinistralitat coincidint amb els dies previs a les festes de Nadal i els dinars i sopars d’empresa. Els controls es faran de manera aleatòria i en qualsevol moment del dia. L’SCT recorda que el consum d’alcohol i drogues i la conducció són totalment incompatibles i alerta que cada any entre el 30 i 40% dels conductors que moren en sinistres viaris havia consumit algun tipus d’aquesta substància. En la mateixa campanya policial de drogoalcoholèmia de l’any passat, els cossos policials van imposar 839 denúncies per positiu en alcoholèmia, el que suposa un 7,06% del total de proves d’alcoholèmia realitzades.

Més campanyes

Aquesta setmana Trànsit també ha anunciat dues noves campanyes per conscienciar la gent alhora de conduir i per reduir la sinistralitat. D’una banda, la titulada «No te la fotis», que té per objectiu frenar les distraccions i per tant, els seus greus riscos per a la seguretat viària. Aquí per exemple hi ha accions com parlar pel mòbil o escriure missatges. L’altra campanya «A la carretera, més respecte, menys accidents», que apel·la a tots els usuaris a posar atenció i protegir un col·lectiu dels ciclistes.