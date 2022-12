Sant Joan de les Abadesses va inaugurar aquest dissabte el nou tanatori municipal. L'alcalde del municipi, Ramon Roqué, va destacar la «millora de les instal·lacions» en comparació amb l'espai reduït ubicat al carrer Manigosta de què disposava el municipi fins ara; així com la ubicació, que va definir com a «estratègica». I és que el nou tanatori s'ha aixecat al costat del cementiri municipal. Construït i gestionat per Àltima, acull una sala de vetlla i un oratori i donarà cobertura a altres municipis propers.

Aquest és el segon equipament d’Àltima a la comarca del Ripollès, on l’empresa ja gestiona el Tanatori-Crematori de Ripoll. La companyia funerària compta també amb centres a les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà i Gironès. El nou tanatori, que s’ha construït en cinc mesos i ha anat a càrrec de Plasencia Arquitectura, amb el suport tècnic de l’estudi local ETC, de Joan Carles Grifell i Rosa M. Plana, té una superfície construïda de 256 metres quadrats en planta rectangular i disposa de diversos espais i serveis.