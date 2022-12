Olot serà la capital de la Sardana l’any 2025. Així ho ha proclamat aquest cap de setmana la Confederació Sardanista de Catalunya en el marc de la Gala dels Premis que s’ha celebrat a Balaguer. En un acte al Torín, l’alcalde, Pep Berga, va traslladar el seu agraïment als representants de l’Agrupació Sardanista Olot, Flor de Fajol i l’Agrupació Sardanista de la Garrotxa, que han estat els impulsors de la iniciativa.

Així doncs, al llarg del 2025 la ciutat serà el punt de trobada de diferents activitats sardanistes: ballades, audicions, xerrades, exposicions, aplecs, espectacles i altres manifestacions artístiques al voltant de la dansa nacional de Catalunya.

La proclamació ha arribat després que el plenari de l’Ajuntament d’Olot aprovés per unanimitat, el passat mes de setembre, la moció presentada per les tres entitats per donar suport a la candidatura «Olot, capital de la sardana 2025», posant en relleu la tasca de les agrupacions sardanistes de la ciutat.

Coincidint amb la marató de sardanes organitzada diumenge al Torín, Berga va traslladar als impulsors de la iniciativa la seva felicitació pel nomenament i els va esperonar a començar a treballar per a fer-ho possible.