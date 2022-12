Les estafes es disparen a la província de Girona

Les festes nadalenques i els Reis són sinònim de regals. Els més petits els esperen amb il·lusió però també, també els més grans. Per adquirir aquests obsequis hi ha moltes maneres però una de les que ha crescut més en els últims anys és la compra en línia. Fer-ho a través d’Internet pot semblar per alguns molt còmode però com en tot, pot tenir perills. Els estafadors saben que és un lloc ideal per enganyar les víctimes i no és estrany, que en aquesta època, sorgeixin casos d’estafes.

Els Mossos d’Esquadra reben denúncies per enganys d’aquest tipus durant tot l’any i la tendència a l’alça es va notar sobretot després de la pandèmia. Una mostra d’això són les dades globals d’estafes a la Regió Policial de Girona: comparant les denúncies del 2019 prepandèmic amb les d’enguany el creixement és ben clar: més d’un 40%. S’han registrat 8.150 denúncies entre els mesos de gener i novembre. En el mateix període de 2019, van arribar a 5.811. Si s’observen les dades de gener a novembre dels últims quatre, es pot dir que enguany les estafes viuen el seu màxim històric.

L’agent dels Mossos d’Esquadra Marta Pla, que pertany a la Unitat Regional de Proximitat i d’Atenció al Ciutadà (Urpac) de Girona destaca que com succeeix amb altres delictes malauradament hi ha una xifra negra perquè hi ha gent que no denuncia, ja sigui per vergonya o perquè la quantitat defraudada és baixa. Al mateix temps subratlla que actualment, reben moltes denúncies cada dia per tot tipus d’enganys però sobretot, aquelles que tenen a veure amb Internet. N’hi ha de diversa tipologia: de tipus bancari, per compres o ja de més elaborades, com les informàtiques.

Amb tots els casos coneguts per la policia a Girona enguany ja se superen els de tot l’any passat, que va tancar amb 6.990 denúncies. Enguany en 11 mesos, s’han tramitat 8.150 casos. La xifra també és superior a la del 2019 -un 8,39% més- ja que va tancar amb 6.449 denúncies a la Regió Policial de Girona.

Els fraus que tenen a veure amb l’ús de targetes bancàries -5.383 entre gener i novembre- són els que es denuncien més i malauradament es detecten sobretot quan la víctima s’adona per exemple, que ja li han fet uns moviments sospitosos al compte corrent per compres amb la targeta i que ella no ha realitzat. Per tant, li han duplicat el mecanisme de pagament.

D’aquestes n’hi ha de lleus (3.662 denúncies) o de més envergadura (1.721 denúncies). També són les que es denuncien més, apunta l’agent dels Mossos, perquè els bancs exigeixen denúncies per cursar el retorn dels diners a les víctimes.

En l’epígraf anomenat altres estafes hi ha tot el conjunt d’enganys, sobretot els que tenen a veure amb compres a Internet. També n’hi ha de lleus (1.252 denúncies) o de més gravetat (1.158 denúncies). Són les que més creixen amb els temps, després de les informàtiques (357 denúncies). Aquestes les solen partir empreses i solen ser atacs informàtics.

L’estafador en línia

L’agent Pla posa sobre la taula la realitat de les estafes i recorda que les tradicionals han quedat enrere i apunta que «els estafadors com tothom s’han acostumat a utilitzar les xarxes i per tant, ara ja no es veuen ‘trilers’ al carrer. Per què de passar fred o calor, quan des de davant d’un ordinador l’estafador pot treure’n molts més diners?».

«No s’ha de tenir por a comprar en línia però sempre s’ha de tenir precaució i no s’ha d’acceptar i accedir a qualsevol enllaç» Marta Pla - Agent dels mossos de la Unitat Regional de Proximitat i d’Atenció al Ciutadà (Urpac) de Girona

Per la campanya de Nadal i de Reis cal anar amb compte quan es compra a través d’Internet. La policia subratlla que d’entrada s’ha de desconfiar si el preu d’un producte sembla massa bo per ser real. D’entrada recomana comprar en les botigues habituals i si no és així, fixar-se molt en com són les webs -veure en els consells- per evitar l’estafa. També recorda que en cas de veure una oferta en una xarxa social, no clicar a l’enllaç sinó fer-ho a través del web real. Al mateix temps, recorda que mai s’han d’acceptar enllaços externs alhora de pagar.

En pàgines de revenda i segona mà entre particulars, la policia posa l’accent en el procediment «marcat per la pàgina». Destaca que si es comença a parlar amb el venedor pel Whatsapp i aquest «diu que serà més fàcil i barat, cal desconfiar-ne perquè probablement es quedarà els diners i mai es rebrà el producte».

Durant aquestes festes, de regals se’n rebran de molts tipus i Marta Pla en fa tres grups per les estafes que es poden patir. Una és la compra de telefonia i electrodomèstics per la llar. En aquests casos d’entrada cal vigilar perquè se’n venen sovint amb preus «exageradament» baixos i d’això, cal desconfiar. Pla recomana no tenir pressa alhora de comprar i sobretot, malfiar-se d’aquelles empreses on «es pressiona» al client dient «que hi ha poques unitats o és l’última» perquè solen ser enganys.

La venda d’entrades també és un tema que preocupa la policia pels fraus que hi pot haver. Aquests dies hi haurà molta gent que en regalarà per anar a concerts, al teatre, entre altres. L’agent dels Mossos remarca que abans d’adquirir-ne cal assegurar-se que és la pàgina oficial. Per això aconsella anar al web de l’esdeveniment per comprovar-ho ja que n’hi ha de revenda, amb alts preus, fet que després pot comportar enganys o problemes. Un aspecte preocupant també és una pràctica a les xarxes socials com és la de posar una foto de l’entrada. Solen portar «codi de barres o de QR» i amb aquesta, relata la mossa, una altra persona pot sostreure virtualment l’entrada i la víctima es queda sense.

Venda de gossos

La venda d’animals de companyia, sobretot de gossos genera moltes denúncies d’estafa. Marta Pla n’havia recollit quan estava a l’oficina on es presenten i és recurrent per aquestes dates. Hi ha víctimes que ha perdut fins a 3.000 euros.

La venda es fa en webs de compravenda entre particulars i el modus operandi de l’estafador consisteix: en què qui ven els cans sol ser una dona agradable i quan la víctima inicia el contacte, la dirigeixen a parlar per Whatsapp. Sol parlar d’un número francès o anglès i com diu la policia, «et van canviant de mòbil i molts cops, d’entrada et diuen que el gos serà gratis» però després, demanen diners «per vacunació» o altres tràmits com el pagament de duanes perquè el gos inexistent a l’estranger. Quan la víctima desconfia, li envien un DNI però no és real. Quan es descobreix el frau, amenacen la víctima amb que «si no paga hi anirà l’FBI», cosa impossible.