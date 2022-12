Un home ha resultat ferit en ser atropellat a Cornellà del Terri.

L'accident de trànsit ha succeït cap a tres quarts de vuit del matí, a la GI-514, via que uneix Cornellà amb el nucli de Sords.

Per causes que es desconeixen un home ha resultat atropellat després que un cotxe hi impactés.

El vianant ha resultat ferit de poca gravetat del braç. El SEM l'ha evacuat amb una ambulància a l'hospital Josep Trueta de Girona.

El conductor del cotxe per la seva banda, ha resultat il·lès, segons el Servei Català de Trànsit.