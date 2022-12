Un incendi en una granja d'aviram de les Planes d'Hostoles va acabar ahir a la tarda amb uns 20.000 pollets morts.

El foc va declarar-se cap a un quart de cinc de la tarda i va cremar totalment una nau on hi havia els animals.

Els Bombers van activar set dotacions per sufocar les flames, que van calcinar l'equipament i el van deixar del tot inservible.

Un cop apagades les flames, els efectius d'extinció d'incendis van estar una bona estona encara a la zona per assegurar-se que no hi havia punts calents.

La nau tenia 120 de llargada i va acabar totalment calcinada. Els Bombers per apagar el foc van utilitzar diverses tècniques. Per exemple, des del'exterior van fer tasques de refredament als panels laterals de la nau però també, van agafar l'aigua d'una bassa per anar carregant un dels camions.

A un quart de vuit del vespre, van donar el foc per extingit.

L'origen del foc per ara es desconeix.