La cara solidària del consumisme: 9.000 joguines per a nens vulnerables

No és el pol Nord. Ni tampoc el llunyà Orient. Però des del discret polígon industrial de Vilablareix també s’hi fa molta feina. En una de les naus, una vintena de voluntaris de la Creu Roja de Girona classifiquen, una per una, les joguines que han rebut en aquesta edició de la campanya de recollida de joguets, que va arrencar a finals d’octubre i que ara encara la recta final. En total, l’entitat s’ha proposat arribar a 3.100 infants i joves vulnerables residents a les comarques gironines (que representa aconseguir un total de 9.000 joguines). A la ciutat de Girona, l’objectiu de la campanya és donar resposta a 800 infants a través de 2.400 joguines, una xifra lleugerament superior a l’edició de l’any passat, quan es van repartir regals a 756 nens i nenes residents a la capital del Gironès.

A una setmana de començar a repartir els lots de joguines entre els infants que es beneficiaran de la campanya, la voluntària i membre de l’Àrea de Joventut de la Creu Roja de Girona, Mar López, celebra que s’acosten als objectius marcats, tot i que alerta que encara els falten jocs per als infants de 8 a 12 anys. Per això, fan una crida a la col·laboració ciutadana. «Tenim alguna joguina per a aquesta franja d’edat però no acaba de ser el que busquem», assegura López, que recorda que les joguines han de ser «noves, no sexistes, no bèl·liques, sostenibles i cooperatives». Tot i que l’entitat s’esforça en repetir aquest principi ètic, al llarg de la campanya els voluntaris han hagut de descartar fins a 100 joguines que no complien amb els requisits, per tractar-se de productes de segona mà o de contingut bèl·lic. «Mai llancem cap joguina, les que no podem acceptar perquè no s’ajusten als nostres valors les fem arribar a altres entitats, que les aprofiten i les reparteixen entre les persones que acompanyen», subratlla la voluntària.

A banda de la joguina, els nens i nenes de fins a 6 anys també rebran un llibre i un peluix. Per la seva banda, els infants de 6 a 12 anys també tindran un llibre (aquest serà adaptat a la seva edat) i un kit amb material escolar. A més, l’entitat també garanteix que cada nucli familiar rebi un joc cooperatiu «per a poder jugar en família».

Els beneficiaris són fills de famílies ateses per la Creu Roja, els Serveis Socials, entitats que treballen a favor dels infants o nens ingressats a l’Hospital Josep Trueta de Girona, que al llarg dels propers dies rebran els regals.

La inflació no s’ha fet notar en les donacions de particulars, que han seguit aportant joguines als punts de recollida habilitats per la Creu Roja (des de la piscina municipal de Salt a superfícies comercials, passant per centres educatius), però López assegura que la crisi econòmica s’ha fet evident en les donacions per part de les empreses, que enguany han caigut. «Hi ha hagut menys empreses que han volgut col·laborar amb la campanya», sosté la voluntària. A falta de recopilar totes les dades (que tindran al final de la campanya), defensa que «moltes empreses que havien fet donacions en edicions anteriors aquest any ja no n’han fet». Un fet que atribueix directament a l’impacte de la crisi econòmica.

Aquestes donacions, assegura, són precisament les que garanteixen l’èxit de la campanya. «Únicament amb les donacions dels particulars no podríem arribar a tots els infants i joves de les comarques gironines que ens necessiten, per això les donacions de les empreses són vitals per a aconseguir que tots els nens i nenes puguin tenir la seva joguina», afirma López.

La setmana vinent arribarà el moment més emotiu: el lliurament dels lots a les famílies beneficiàries. «Durant totes aquestes setmanes hem estat preparant els paquets amb tota la il·lusió del món, però el que omple més és quan venen a recollir les joguines i veus l’emoció i l’agraïment als seus ulls», confessa López.

Inflables solidaris

Les iniciatives solidàries arreu del territori no s’aturen. La campanya de Nadal de l’Espai Gironès ja ha superat els 3.000 donatius en només dues setmanes, que es destinaran íntegrament a la Fundació SER.GI, en concret, a un projecte d’acompanyament socioeducatiu per a joves majors de 16 anys en situació de vulnerabilitat, que necessiten oportunitats i suport per a continuar la seva formació.

Per a incentivar els donatius, s’ha creat una pista de 32 metres amb un circuit d’inflables (s’hi pot accedir comprant un tiquet solidari de 2 euros), que s’ha instal·lat a l’exterior del centre comercial. El circuit solidari estarà actiu fins al 5 de gener. Tot i això, també es poden fer donatius sense participar en el circuit o fer una aportació econòmica més elevada per a col·laborar amb el projecte. A l’entrada del circuit també s’ha habilitat un market solidari, i tota la recaptació també es destinarà íntegrament al projecte de la Fundació SER.GI.

Finançar tractaments

En paral·lel, la Fundació Pere Tarrés ha posat en marxa una campanya solidària per a aconseguir donatius en benefici dels 6.200 infants amb dificultats socioeconòmiques que l’entitat acompanya a través de 36 centres socioeducatius a Catalunya i les Illes Balears. Amb tot, l’entitat recorda que una de cada quatre famílies amb fills menors d’edat està en risc de pobresa a Catalunya. Els donatius permetran finançar tractaments bucodentals o oftalmològics, incrementar els infants atesos o rehabilitar els espais.

Les joguines adaptades, la gran assignatura pendent dels fabricants

Un estudi elaborat per l’Institut Tecnològic de Producte Infantil i Oci (AIJU) apunta que el 36% de les famílies amb fills amb «capacitats diferents» tenen problemes per a trobar joguines adaptades a les seves necessitats. Les que hi ha, denuncien, tenen un preu molt superior a la resta de productes del mercat, amb imports que van des dels 120 als 5.000 euros. A l’Estat espanyol hi ha més de 60.000 nens de 0 a 6 anys amb diversitat funcional, ja sigui auditiva, visual o motora.

Tot i les nombroses campanyes de recollida de joguines que les entitats impulsen a les portes de les festes nadalenques, són poques les joguines que estan totalment adaptades pels nens amb discapacitat. Per a donar resposta a aquesta problemàtica, la tecnològica espanyola IRISBOND ha posat en marxa per segon any consecutiu una campanya solidària per a la donació de lots de joguines adaptades, amb l’objectiu de donar suport a les famílies que no hi poden accedir. L’any passat van aconseguir recollir joguines adaptades noves per valor de 12.000 euros.