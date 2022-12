El senador d’ERC per Girona Jordi Martí es va reunir ahir amb el president de Renfe, Isaías Táboas, per entregar-li en mà les demandes de millora del servei de la Plataforma d’usuaris del servei d’alta velocitat entre Figueres, Girona i Barcelona. Entre les reclamacions dels usuaris hi ha la recuperació de totes les freqüències que hi havia abans de la pandèmia, així com estudiar la possibilitat d’incorporar una nova freqüència que surti de Barcelona cap a les 20:30h per facilitar la conciliació laboral i familiar, l’oci i els estudis o reforçar el servei dels caps de setmana. Segons explica Martí, Táboas s’ha compromès a estudiar la incoroporació d’aquesta nova freqüència.

Els usuaris, a més, volen que s’augmentin les places d’Avant i una millor comunicació de les incidències, entre altres coses.