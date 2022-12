Fundacions, ONGs, associacions i empreses de Catalunya s'han bolcat un any més amb les iniciatives solidàries de Nadal per recollir aliments, joguines, roba i diners per a persones necessitades, especialment nens i persones grans, i, encara que han tornat els actes presencials, moltes mantenen el format virtual adoptat durant la pandèmia.

L'Obra Social de Sant Joan de Déu ha preparat la campanya 'Neules Solidàries SJD', unes neules elaborades a l'obrador El Rosal de Tàrrega (Urgell) que contracta persones amb discapacitat i risc d'exclusió i que comparteixen històries viscudes a l'hospital infantil. Els beneficis es destinaran a millorar la qualitat de vida i el benestar emocional de les persones ateses a Sant Joan de Déu. Per la seva banda, la Fundació Elena Barraquer i l'escola-pastisseria L'Atelier han elaborat un panettone solidari que destinarà els beneficis obtinguts a acabar amb les cataractes, la principal causa de ceguesa al món segons l'Organització Mundial de la Salut. En paral·lel, el Mag Pop i la Fundació Vicente Ferrer han presentat la campanya nadalenca 'La màgia la poses tu', que proposa apadrinar un nen de l'Índia perquè pugui tenir l'oportunitat d'accedir a drets bàsics, com la sanitat o l'educació. Altres iniciatives que aquests dies cobren protagonisme són els calendaris socials. En aquest sentit, la Fundació Talita ha presentat la 21a edició del calendari solidari, on hi participen infants i joves amb discapacitat intel·lectual i personatges públics per a recaptar fons. A més, busca afavorir que aquests nens s'eduquin en escoles ordinàries que els capacitin per a tenir una vida personal i professional digna. Amics de la Gent Gran impulsa una iniciativa per a recaptar fons i acompanyar les persones grans durant les festes, un període que, segons la Fundació, «per moltes persones és sinònim de retrobament però per altres augmenta la sensació de soledat».