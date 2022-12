La predicció meteorològica per aquest dijous 22 de desembre a les comarques gironines apunta que el cel s'aixecarà poc o gens ennuvolat i es mantindrà, en general, així durant tota la jornada. No s'esperen precipitacions. La temperatura, tant la mínima com la màxima, serà semblant a la d'aquest dimecres.