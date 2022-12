Roben en tres habitatges i un restaurant de Besalú en dos dies

Besalú ha patit aquests últims dies un repunt dels robatoris. Entre divendres i dissabte, han entrat a robar en almenys tres habitatges i un restaurant. Els Mossos d’Esquadra investiguen qui hi ha darrere d’aquests fets. Tots els que va haver en domicilis van succeir en la mateixa franja horària: el vespre, entre les sis i les vuit. Dos d’ells van tenir lloc divendres. Tots es van produir en el mateix barri de la població de la Garrotxa, el de Racolta. Que està ubicat són sortint de la població de Besalú en direcció Figueres.

En canvi, el robatori què va succeir al restaurant - bufet el Castell de Besalú en canvi va tenir lloc el dissabte passat de matinada, entre les tres i les sis. En aquest local ubicat al principi del Pont de Besalú, els lladres va provocar destrosses al local i van trencar el vidre de l’accés.

Sense panera dels botiguers

Un cop a dins van emportar-se diverses ampolles de begudes i també, van sostreure la panera de Nadal de "Viu Besalú", la Unió de botiguers i comerciants de Besalú. Des de precisament han fet un comunicat denunciat aquest últim fet i "la manca de seguretat en general que s’està vivint aquest any". Asseguren que hi ha hagut "trencadissa de vidres de cotxes aparcats, robatoris en domicilis, vandalisme en comerços". Per això, demanen que tant els polítics com la policia "prioritzin" aquest tema. Amb tot també agraeixen "la implicació de Mossos d’Esquadra per esclarir els fets". Els Mossos xifren en 5 les denúncies de robatoris en domicilis de novembre a 20 desembre en aquest poble.

⬇️A l’altra banda de la Garrotxa, hi ha un grup de lladres que no deixa de portar de corcoll als Mossos d’Esquadra. Sant Feliu de Pallerols segueix patint més robatoris en domicilis i aquests, han estès la seva activitat delictiva cap al poble veí, a Les Planes d’Hostoles. Aquests últims dies hi han actuat i han posat la por al cos als veïns. Que ja temien que els lladres que actuaven al poble del costat, passessin al seu municipi.

En els casos denunciats en ambdós pobles -entre novembre i desembre, 16 a Sant Feliu de Pallerols i cinc a Les Planes, segons els Mossos-, n’hi ha hagut algun en què les víctimes s’han trobat amb el lladre a casa. Aquest grup criminal està sota investigació dels Mossos que segueixen sobre el terreny amb més presència i fent controls.