La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Girona i ajuntaments de la demarcació de Girona i l’Alt Maresme van signar ahir el conveni per impulsar la promoció de l’Aeroport Girona-Costa Brava. Es tracta d’un nou model de governança de l’aeroport, que incorporarà la participació dels ajuntaments en la presa de decisions per promocionar la infraestructura.

El conveni de col·laboració estarà dotat amb un pressupost de gairebé 2 milions d’euros anuals. Les seves funcions passen per treballar per l’arribada de l’alta velocitat ferroviària a l’aeroport, aconseguir la diversificació de companyies aèries, promocionar rutes, el monitoratge de la puntualitat de les aerolínies o el seguiment de l’impacte ambiental.

En la reunió d’ahir es va constatar que l’aeroport Girona - Costa Brava ja és un competitiu en relació amb Barcelona: per les companyies aèries la majoria d’operacions requereixen de menys temps de vol i de rodatge en plataforma i, per tant, volar a Girona és més econòmic i sostenible, ja que implica menys emissions tant si és origen com destinació. A més a més, les tarifes són menors en relació amb Barcelona. Per tot això s’aplicaran aquests conceptes a l’hora de promocionar la destinació. Tots aquests factors amb l’arribada de l’alta velocitat es podran posar més fàcilment en valor, ja que l’aeroport estarà a menys de 30 minuts per accedir a Barcelona, fet que li permetrà desenvolupar-se com un veritable aeroport complementari al sistema aeroportuari català.

Estudiar el perfil de passatgers

Ahir també es va acordar col·laborar amb la UdG per a treballar en l’estudi impulsat per la Taula Gironina de Turisme, que pretén analitzar el perfil dels passatgers i el seu comportament una vegada han arribat a l’aeroport de Girona.